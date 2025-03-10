Налоговый мониторинг (НМ) — это особая форма взаимодействия налогоплательщика (крупного или среднего бизнеса) и ФНС. Привычные камеральные и выездные проверки отменяются, и компания просто передает доступ налоговому органу в режиме онлайн к данным бухгалтерского и налогового учета. Инспекторы сами осуществляют контроль за верностью начисления и уплаты налогов (ст. 105.26 Налогового кодекса).

В рамках налогового мониторинга ФНС вправе:

истребовать документы, сведения по расчетам и уплате налогов, сборов, страховых взносов;

запрашивать устные и письменные пояснения;

привлекать специалистов и экспертов.

Если кратко, то схема такая. Налоговики ведут перманентный контроль за определенными компаниями (участниками НМ). При обнаружении ошибок или недочетов, направляют налогоплательщику уведомлене о наличии оснований для составления мотивированного мнения, даются пояснения и составляется само мотивированное мнение, которое получает компания. Налогоплательщик может либо принять его и исполнить предписание, либо вступить в спор, который разрешается в свою очередь при помощи взаимосогласительной процедуры. Кроме того, сама организация тоже вправе инициировать запрос мотивированного мнения, если сомневается в каких-то действиях или расчетах.

С одной стороны, переход в налоговому мониторингу делает бизнес прозрачным, уязвимым, буквально «на ладони» у ФНС. С другой — если компании скрывать нечего, такой способ контроля будет даже выгодней традиционных проверок. Вы фактически получаете бесплатного эксперта по налогам: мотивированное мнение быстро указывает на ошибки, что позволяет исправить их до начисления штрафов и пени. А, демонстрируя открытость к сотрудничеству, компания зарабатывает репутационное преимущество в глазах госорганов.

Налоговый мониторинг как отдельная форма налогового контроля появился с 01.01.2015 года, а 2016 год стал первым годом его проведения и сначала касался только крупнейших налогоплательщиков. С 2021 года к нему смогли присоединиться и субъекты среднего бизнеса.

На момент выхода этой статьи, согласно официальной информации ФНС, к налоговому мониторингу присоединились уже 737 организаций, и еще 143 — готовы к переходу в ближайшее время.

Разберемся, есть ли у вашей компании шанс примкнуть к их числу.