Налоговый мониторинг: что это и зачем нужен
Налоговый мониторинг (НМ) — это особая форма взаимодействия налогоплательщика (крупного или среднего бизнеса) и ФНС. Привычные камеральные и выездные проверки отменяются, и компания просто передает доступ налоговому органу в режиме онлайн к данным бухгалтерского и налогового учета. Инспекторы сами осуществляют контроль за верностью начисления и уплаты налогов (ст. 105.26 Налогового кодекса).
В рамках налогового мониторинга ФНС вправе:
истребовать документы, сведения по расчетам и уплате налогов, сборов, страховых взносов;
запрашивать устные и письменные пояснения;
привлекать специалистов и экспертов.
Если кратко, то схема такая. Налоговики ведут перманентный контроль за определенными компаниями (участниками НМ). При обнаружении ошибок или недочетов, направляют налогоплательщику уведомлене о наличии оснований для составления мотивированного мнения, даются пояснения и составляется само мотивированное мнение, которое получает компания. Налогоплательщик может либо принять его и исполнить предписание, либо вступить в спор, который разрешается в свою очередь при помощи взаимосогласительной процедуры. Кроме того, сама организация тоже вправе инициировать запрос мотивированного мнения, если сомневается в каких-то действиях или расчетах.
С одной стороны, переход в налоговому мониторингу делает бизнес прозрачным, уязвимым, буквально «на ладони» у ФНС. С другой — если компании скрывать нечего, такой способ контроля будет даже выгодней традиционных проверок. Вы фактически получаете бесплатного эксперта по налогам: мотивированное мнение быстро указывает на ошибки, что позволяет исправить их до начисления штрафов и пени. А, демонстрируя открытость к сотрудничеству, компания зарабатывает репутационное преимущество в глазах госорганов.
Налоговый мониторинг как отдельная форма налогового контроля появился с 01.01.2015 года, а 2016 год стал первым годом его проведения и сначала касался только крупнейших налогоплательщиков. С 2021 года к нему смогли присоединиться и субъекты среднего бизнеса.
На момент выхода этой статьи, согласно официальной информации ФНС, к налоговому мониторингу присоединились уже 737 организаций, и еще 143 — готовы к переходу в ближайшее время.
Разберемся, есть ли у вашей компании шанс примкнуть к их числу.
Кто может участвовать в налоговом мониторинге
Стать участником налогового мониторинга вправе организация, которая одновременно отвечает следующим критериям (п. 3 ст. 105.26 НК).
Общая сумма налогов за предыдущий год составила — минимум 80 млн руб. (суммируются НДС, акцизы, НДФЛ, налог на прибыль, НДПИ, страховые взносы; кроме НДС и акцизов, которые уплачиваются при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС).
Доходы по бухгалтерской (финансовой отчетности) за предыдущий год составляют — не менее 800 млн руб. Обратите внимание, что не выручка, а именно доходы.
Балансовая стоимость активов на 31 декабря прошлого года — не менее 800 млн руб.
Важно: выполнение одного или двух условий не дает права субъекту бизнеса применять налоговый мониторинг. Обязательно должны сойтись все три основания. А вот сфера деятельности может быть любой, чаще всего на альтернативный формат контроля претендуют производственные предприятия, металлургические, строительные, страховые компании и т.д.
Из любого правила есть исключения. Поэтому соблюдение вышеперечисленных условий не требуется для организаций (п. 3.1 ст. 105.26 НК):
уже осуществляющих НМ;
резидентов территории опережающего развития, резидентов свободного порта Владивосток и Арктической зоны РФ;
резидентов особой экономической зоны;
участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений;
участников промышленного кластера;
признаваемых государственным или муниципальным учреждением;
бывших участников консолидированной группы налогоплательщиков.
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Как стать участником налогового мониторинга: условия и критерии
Переход на налоговый мониторинг — дело добровольное. Если ваша компания отвечает всем вышеуказанным критериям, для участия достаточно подать заявление (форма утв. приказом ФНС от 11.05.2021 № ЕД-7-23/476@) в налоговый орган по месту нахождения организации.
Пример: ООО «Росток» планирует подать заявление на налоговый мониторинг в 2025 году. Чтобы оценить свои возможности, компания должна проверить общую сумму уплаченных налогов и доходы за 2024 год, а также стоимость активов на 31.12.2024.
Вместе с тем, убедитесь, что компания готова к переменам технически. Например, организован электронный архив первички, есть система внутреннего контроля и аудита, систематизирована договорная работа, внедрен ЭДО. Когда рабочие процессы цифрофизированы, взаимодействовать с налоговиками в рамках налогового мониторинга гораздо проще.
Сроки проведения налогового мониторинга
Срок подачи заявления на участие в НМ — не позднее 1 сентября года (п. 1 ст. 105.27 НК), который предшествует году мониторинга (см. Информацию ФНС). Чтобы компании ООО «Росток» из вышеприведенного примера присоединиться к НМ в 2026 году, заявиться нужно не позднее 01.09.2025.
Срок проведения налогового мониторинга — календарный год (п. 4 ст. 105.26 НК). В общем случае он начинается с 1 января проверяемого года и завершается 1 октября следующего года. Однако продлевать заявку ежегодно не нужно, ФНС сама пролонгирует режим альтернативного налогового контроля, если налогоплательщик не заявит об обратном.
Заявление об отказе от участия в налоговом мониторинге подается до 1 декабря текущего года (п. 7 ст. 105.27 НК). Подайте его до 01.12.2025, если хотите вернуться на стандартный формат проверок с 2026 года.
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Документы для участия в налоговом мониторинге
Итак, в ИФНС по месту нахождения организации до 1 сентября года, предшествующего налоговому мониторингу, нужно предоставить:
1. Заявление по форме, утв. приказом ФНС от 11.05.2021 № ЕД-7-23/476@.
2. Регламент информационного взаимодействия (составляется с учетом Приложения № 8 к приказу ФНС 11.05.2021 № ЕД-7-23/476@).
3. Информацию о взаимозависимых лицах — компаниях и физлицах, которые прямо или косвенно участвуют в организации-участнике НМ, и доля их участия превышает 25%.
4. Налоговую учетную политику на год, в котором подается заявление.
5. Локальные документы, которые регламентируют систему внутреннего контроля организации-участника НМ.
Если пакет документов подается по ТКС, используются формы, приведенные в Приложениях № 2, № 9, № 11 все того же приказа ФНС от 11.05.2021 № ЕД-7-23/476@.
Далее, до 1 ноября (то есть минимум два месяца) — налоговый орган рассматривает поданную заявку и принимает решение о проведении налогового мониторинга в отношении субъекта бизнеса или об отказе в его проведении.
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Почему можно получить отказ
ФНС откажет в переходе на альтернативный формат налогового контроля, если:
компания не отвечает одному (или более) критериям, установленным в п. 3 ст. 105.26 НК;
не представлены необходимые документы при подаче заявления;
регламент информационного взаимодействия не соответствует форме и требованиям к нему;
системы внутреннего контроля в компании не соответствуют требованиям.
Как проводится налоговый мониторинг
Мониторинг проходит удаленно, инспектор никуда не выезжает, обрабатываются только сведения, которые передал сам налогоплательщик.
До 1 января 2026 года можно подготовить свою информационную систему для интеграции с АИС «Налог-3». Сейчас при налоговом мониторинге организации вправе передавать информацию в ИФНС как путем предоставления доступа к своей информационной системе, так и по ТКС (письмо ФНС от 02.08.2023 № СД-19-23/233@).
В процессе инспектор делает комплексный анализ рисков и в целом проверяет эффективность работы системы внутреннего контроля. При необходимости ИФНС может:
истребовать дополнительную информацию;
допросить свидетелей;
привлечь эксперта или специалиста;
осмотреть территории, помещения, предметы и документы (при проверке декларации по НДС с суммой налога к возмещению либо при выявлении противоречий, несоответствий, указанных в пунктах 8.1. и 8.9. ст. 88 НК);
запрашивать в банках справки о наличии счетов, вкладов, остатках денежных средств, выписки по операциям, информацию по переводам электронных средств.
Еще раз обращаем внимание, что традиционные выездные и камеральные проверки не проводятся, если компания присоединилась к налоговому мониторингу.
Если налоговики обнаружат ошибки, несоответствия, противоречия в документах, то
попросят предоставить пояснения (в течение пяти рабочих дней);
внести исправления (в тот же срок).
А если дело дойдет до неправильного исчисления налогов, сборов, взносов или просрочки платежей, то ИФНС сначала поставит в известность налогоплательщика об этом, а затем подготовит мотивированное мнение. У компании есть две опции: согласиться с мотивированным мнением и исправить ошибки, либо не согласиться — тогда ФНС и налогоплательщик проводят взаимосогласительную процедуру (п. 8 ст. 105.30 НК).
Преимущества налогового мониторинга
Перечислим главные плюсы перехода на альтернативный формат налогового контроля.
В общих случаях нет камеральных и выездных проверок, это позволяет сократить общее число контрольных мероприятий в отношении компании.
Организация получает возможность оперативно устранить выявленные ИФНС несоответствия и противоречия, не доводя ситуацию до штрафов и пени.
В случае сомнений (в том числе по вопросам правильности исчисления налогов) можно обратить в налоговый орган с запросом на мотивированное мнение, и инспекторы подскажут, как лучше поступить.
Если действовать четко по мотивированному мнению ИФНС, то начисления пени и штрафов можно точно не опасаться.
Риски участия в налоговом мониторинге
Прежде чем решиться на переход, нужно оценить и все возможные риски.
Деятельность компании попадает под неусыпный удаленный контроль ФНС.
Придется настроить информационные системы для взаимодействия с налоговым органом.
Действуют достаточно высокие требования к разработке системы внутреннего контроля, включая систему управлению рисками. СВК должна быть автоматизированная и функциональная.
Имейте в виду, что все мотивированные мнения ФНС нужно исполнять, даже если компания сама отправляла запрос. Обратная позиция налогоплательщика автоматически влечет взаимосогласительную процедуру.
Остановимся на последнем немного подробней.
Мотивированное мнение налогового органа
Мотивированное мнение инспекция может дать сама, когда заметит неточности в документации компании, или плательщик вправе запросить его по личной инициативе. В обоих случаях проигнорировать «совет» налоговиков — нельзя.
Если вы согласны, в течение одного месяца направьте в ИФНС соответствующее уведомление и приложите доказательства, что выполнили указания инспекторов.
В обратном случае — предоставьте в письменном виде свою позицию. ФНС рассмотрит возражения в рамках взаимосогласительной процедуры. Если же мотивированное мнение оставят без изменений, предприятию все же придется прислушаться в ИФНС и выполнить указания.
Продолжите упрямиться (до 1 декабря года, следующего за периодом, за который проводился налоговый мониторинг), получите основание для выездной налоговой проверки (подп. 3 п. 5.1 ст. 89 НК).
Вопросы и ответы
Кто подлежит налоговому мониторингу?
Налогоплательщики (крупные и средние предприятия), которые за предыдущий год заплатили в бюджет более 80 млн руб. налогов, получили доход от 800 млн руб. и имеют на балансе активы на сумму не менее 800 млн руб.
Когда налоговый мониторинг могут прекратить досрочно?
Налоговый мониторинг прекратится раньше установленного срока (п. 1 ст. 105.28 НК), если компания:
ликвидирована, реорганизована, исключена из ЕГРЮЛ;
компания предоставляет в ИФНС недостоверную информацию;
не исполняет регламент информационного взаимодействия, что мешает мониторингу;
два или более раза не предоставила нужную информацию, пояснения, документы или просрочила ответ.
Проводятся ли период проведения налогового мониторинга камеральные и выездные проверки?
В общих случаях камеральные и выездные проверки компаний в период проведения налогового мониторинга не проводятся. Исключительные ситуации — прямо прописаны в НК. Например, выездная проверка ждет компанию, если она не выполнит мотивированное мнение ИФНС в срок до 1 декабря года, следующего за периодом, за который проводился налоговый мониторинг.
Когда продлевается срок проведения мониторинга?
ИФНС сама продлит срок мониторинга, но не более чем на три месяца, если компания предоставит уточненную декларацию меньше, чем за три месяца до окончания срока НМ.
На полгода срок пролонгируется, если субъект бизнеса сдал уточненную декларацию по НДС (акцизу) с суммой налога к возмещению менее чем за шесть месяцев до окончания срока НМ (п. 5 ст. 105.26 НК).
Как отказаться от налогового мониторинга?
Для отказа направьте в свою ИФНС заявление до 1 декабря года, за который проводится налоговый мониторинг (п. 7 ст. 105.27 НК).
Заключение
Итак, при налоговом мониторинге вместо традиционных проверок взаимодействие происходит в режиме реального времени и удаленно. Компания сама открывает доступ налоговому органу к своим учетным данным. С одной стороны, переход на альтернативную форму контроля открывает для компании перспективы: упрощается взаимодействие с ИФНС, минимизируются риски штрафов, пени и доначислений. Кроме того, компания получает публичное признание как добросовестный налогоплательщик и доступ к квалифицированной поддержке в сложных налоговых вопросах. Но нужно быть готовым вести деятельность открыто, прозрачно и исполнять все мотивированные мнения инспекторов.
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