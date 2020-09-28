Как не терять НДС и время на проверку контрагентов: рецепт на 5 минут

Многие до сих пор считают, что если договор был реальным, оплата произведена, товар поставлен, то сделку можно учесть при налогообложении. Это не всегда так.

Когда вы получаете вычет по НДС, учитываете расходы по налогу на прибыль, обращаетесь за зачетом или возвратом налогов, у вас возникает налоговая выгода.

Чем это грозит. Вам откажут в вычете, не возместят НДС. И выпишут штраф до 40%, если усмотрят в ваших действиях умысел на неуплату налога.

Что не понравится инспектору ФНС:

Фирма-однодневка

Взаимозависимость с партнером

Нет работников, транспорта, лицензий

Разберем реальную ситуацию : фирма строила автомобильные дороги для госзаказчиков. Ее основной подрядчик работал с субподрядчиками. Субподрядчики отсутствовали по адресам, не сдавали отчетность. У них не было работников и техники. Компании доначислен НДС 186 млн., налог на прибыль 221 млн.рублей.

А вот еще одна : фирма взяла в аренду автокран, экскаватор и грузовики. А потом выяснилось, что автотранспорт арендодателю не принадлежит, контрагент по юр.адресу не находится, а его директор сидит в тюрьме. Инспекция доначислила компании 2,9 млн. НДС, 3,3 млн. налога на прибыль.

Как избежать взысканий от инспектора

Проверяйте контрагентов по тем же критериям, которые использует налоговый инспектор. Сделать это можно на бесплатных сайтах госорганов.

Лайфхак: автоматизируйте процессы.

Вся основная информация из вышеперечисленных реестров, еще 50 источников можно посмотреть в 1 окне сервиса СБИС «Все о компаниях». Не тратьте время на сбор информации «по крупицам», СБИС уже сделал это.

При отправке платежки или заполнении договора СБИС подсветит надежность контрагента.

Как оспорить в суде налоговые претензии

Если право на вычет придется защищать в суде, потребуются доказательства:

Реальности и добросовестности партнера.

Независимость участников и деловую цель сделки

Наличие ресурсов для выполнения контракта.

Какие доказательства обычно используют?

Документы партнера, которые он предоставлял при заключении договора. Какие документы запросить у партнера читайте в статье. Сведения о партнере из ЕГРЮЛ, сайта ФНС, интернета на дату сделки.

Эти документы можно распечатать в СБИС. Выписки из ЕГРЮЛ с отметкой налоговой на разные даты, Отчет о должной осмотрительности, Бизнес справка с рейтингом компании в отрасли, официальная бухгалтерская отчетность.

14,5 миллионов отбила фирма, благодаря СБИС: Налоговый орган не принял расходы по покупке у посредников нефтепродуктов и дизельного топлива. Фирма предоставила отчеты из сервиса СБИС «Все о компаниях». Суд учел аналитику СБИС и встал на сторону налогоплательщика.

Подытожим

Чтобы и риски уменьшить и кучу времени не тратить, автоматически проверяйте контрагентов по ИНН в СБИС «Все о компаниях» (регистрация в налоговой, массовый учредитель, лицензии, участие в торгах, имущество, проверки, суды).

А по крупным сделкам дополнительно запрашивайте у контрагентов документы и сохраняйте из СБИС бизнес-справку, выписку ЕГРЮЛ, бухгалтерскую отчетность партнера.

Этот подход признал разумным Верховный суд, указав: "критерии проявления должной осмотрительности не могут быть одинаковыми для случаев ординарного пополнения материально-производственных запасов и в ситуациях, когда налогоплательщиком приобретается дорогостоящий актив, либо привлекается подрядчик для выполнения существенного объема работ.