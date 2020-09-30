Чек-лист, чтобы рассчитать налоги без проблем

Наступает очередной отчетный период. Напоминаем, что СБИС может взять большую часть дел на себя — сервис умеет автоматически рассчитывать налоги и заполнять отчетность на основе проведенных документов.

Чтобы все работало как по волшебству, бухгалтеру нужно тщательно проверить, все ли документы на месте и проведены ли они. Выберите нужный вам налог и убедитесь, все ли вы сделали.

НДС

1. Свяжите все складские документы с оплатой.

2. Проверьте рассчитанную сумму налога в документе «Расчет НДС».

Напоминаем, в Расчете НДС можно сразу:

сформировать фактуры на аванс,

отложить принятый к вычету или принять к вычету отложенный НДС,

проверить расчет налога с помощью проверочных отчетов.

Налог на прибыль

Оформите все операции по закрытию периода. Проверьте рассчитанную сумму налога в документе «Расчет налога на прибыль».

В документе «Расчет налога на прибыль» отчет «Сверка доходов и расходов» позволит сравнить доходы и расходы в бухгалтерском и налоговом учете.

Чтобы точно все сделать верно, посмотрите вебинар по расчетам налога на прибыль и воспользуйтесь видеоинструкциями.

УСН

Проверить рассчитанную сумму налога в документе «Расчет УСН (Доходы)» или «Расчет УСН (Доходы — Расходы)».

Если в расчете себестоимость неактуальна или есть непроведенные документы, СБИС оповестит об этом.

Через отчет «Еще не принятые расходы» вы сможете определить, по каким документам не выполнены все условия для признания расходов в расчете УСН.

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ЕНВД

Налоговая декларация по ЕНВД заполняется вручную, на основе внесенных показателей СБИС сам рассчитает сумму налога. Начисление ЕНВД произойдет в момент проведения платежного поручения на его уплату.

НДФЛ для ИП на ОСНО

Проверить рассчитанную сумму налога в документе «Расчет НДФЛ для ИП».

Через отчет «Еще не принятые расходы» вы сможете определить, по каким документам не выполнены все условия для признания расходов в расчете НДФЛ.