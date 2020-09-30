Чек-лист, чтобы рассчитать налоги без проблем

Наступает очередной отчетный период. Напоминаем, что СБИС может взять большую часть дел на себя — сервис умеет автоматически рассчитывать налоги и заполнять отчетность на основе проведенных документов.
Чтобы все работало как по волшебству, бухгалтеру нужно тщательно проверить, все ли документы на месте и проведены ли они. Выберите нужный вам налог и убедитесь, все ли вы сделали.
НДС
1. Свяжите все складские документы с оплатой.
2. Проверьте рассчитанную сумму налога в документе «Расчет НДС».
Напоминаем, в Расчете НДС можно сразу:
- сформировать фактуры на аванс,
- отложить принятый к вычету или принять к вычету отложенный НДС,
- проверить расчет налога с помощью проверочных отчетов.
Налог на прибыль
- Оформите все операции по закрытию периода.
- Проверьте рассчитанную сумму налога в документе «Расчет налога на прибыль».
В документе «Расчет налога на прибыль» отчет «Сверка доходов и расходов» позволит сравнить доходы и расходы в бухгалтерском и налоговом учете.
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УСН
Проверить рассчитанную сумму налога в документе «Расчет УСН (Доходы)» или «Расчет УСН (Доходы — Расходы)».
Если в расчете себестоимость неактуальна или есть непроведенные документы, СБИС оповестит об этом.
Через отчет «Еще не принятые расходы» вы сможете определить, по каким документам не выполнены все условия для признания расходов в расчете УСН.
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ЕНВД
Налоговая декларация по ЕНВД заполняется вручную, на основе внесенных показателей СБИС сам рассчитает сумму налога. Начисление ЕНВД произойдет в момент проведения платежного поручения на его уплату.
НДФЛ для ИП на ОСНО
Проверить рассчитанную сумму налога в документе «Расчет НДФЛ для ИП».
Через отчет «Еще не принятые расходы» вы сможете определить, по каким документам не выполнены все условия для признания расходов в расчете НДФЛ.