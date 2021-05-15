5 вариантов законной обналички: оформление, расходы и риски

Учредитель не может просто так снять деньги с расчетного счета и положить в карман. Нет такой операции в бухучете для юрлиц, поэтому бухгалтеру приходится искать недорогой и безопасный способ, как это оформить. Выбираем подходящий вариант по сумме, частоте и желанию возвращать деньги обратно.

Вариант 1. Заем

Учредителю нужна внушительная сумма «уже вчера», а делиться с государством он категорически не хочет. В этом случае подойдет договор займа.

Сумма. Любая, но безопаснее ограничиться 600 тыс. рублей по одному договору, чтобы не попасть на контроль к банку (пп. 1, 4 п. 1 ст. 6 Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ).

Расходы. Получатель отдаст НДФЛ 35% с разницы между суммой процентов, рассчитанной по 2/3 ставки рефинансирования, и суммой процентов по договору займа (пп. 2, 3 ст. 224 НК РФ). Например, при беспроцентном займе 1 млн руб. НДФЛ почти 1 тыс. руб. в месяц. Если заем процентный, то еще и компания заплатит налог на прибыль/УСН с полученных процентов по займу.

Риски. Займы учредителю на нерыночных условиях: беспроцентные, бессрочные или на продолжительный срок налоговая посчитает доходом собственника с начислением НДФЛ, пеней и штрафов (Определение ВС от 03.04.2019 № 304-ЭС19-3151).

Оформление. В договоре займа нужно прописать цель, срок, сумму, ставку. Если договора нет или в нем не указаны существенные условия, налоговая признает заем фиктивным (Постановление АС СЗО от 31.01.2019 № Ф07-17466/2018).

В СБИС достаточно занести договор займа и его условия. Программа сама начислит проценты, рассчитает НДФЛ и отразит его в отчете 6-НДФЛ.

Вариант 2. Аренда имущества

Подходит, когда нужны стабильные выплаты, но пугают зарплатные взносы. Разумеется, нужно имущество учредителя, которым смогут пользоваться другие работники. Например, грузовик для водителя или офис для всех.

Сумма. Законом не ограничена, но лучше ориентироваться на среднерыночную, чтобы не было претензий налоговой.

Расходы. НДФЛ 13–15% (пп. 4 п. 1 ст. 208 НК РФ). Страховые взносы не начисляются (п. 4 ст. 420 НК РФ).

СБИС достаточно заполнить всего один документ — «Доход от аренды», чтобы правильно рассчитать НДФЛ с арендной платы и отразить его в 6-НДФЛ.

Риски. Опасно сдавать в аренду имущество, которое по смыслу не используется в личных целях, например, спецтехнику, торговый павильон, нежилое помещение под офис или склад. Налоговая может признать такую деятельность предпринимательской, доначислить НДС и штрафы (Письмо Минфина РФ от 29.10.2018 № 03-07-14/77560). В этом случае выгоднее учредителю зарегистрироваться в качестве ИП и перейти на УСН или патент.

Оформление. Договор аренды и документы, подтверждающие фактическое пользование: путевые листы —для автомобиля; юридический адрес, место работы сотрудников в трудовых договорах — для офиса, адрес регистрации ККТ — для торгового павильона, документы на собственность.

Вариант 3. Компенсация за использование имущества

Эта выплата из разряда «мелочь, а приятно». Можно брать деньги небольшими суммами, но регулярно. При этом никаких рисков и налогов.

Сумма. Ограничена здравым смыслом. Компенсация 20 тыс. руб. в месяц за использование личного телефона стоимостью 40 тыс. руб. — явно перебор.

Расходы. Компенсация не облагается взносами и НДФЛ (п. 1 ст. 217, пп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ).

Риски. Компенсацию признают доходом учредителя и доначислят налоги, если нет документов о праве на имущество: ПТС или доверенность на машину, договор аренды, документы на приобретение компьютера, телефона и т. д. (Письмо ФНС России от 12.02.2021 № СД-4-11/1705@).

Оформление: трудовой договор или дополнительное соглашение (ст. 188 ТК РФ), в котором прописан размер и порядок выплаты компенсации, характеристики имущества; должностная инструкция, подтверждающая необходимость использования имущества (разъездной характер работы, работа за компьютером и т. д.). Должны быть документы об использовании имущества в интересах ООО (например, путевые листы, чеки на бензин).

Вариант 4.«Расходы фирмы»

Оплачивать личные покупки за счет фирмы небезопасно. Но если сможете их обосновать, то выгода двойная — обналичка и уменьшение налогооблагаемой базы.

Яркий пример — судебное дело об обновлении гардероба директора за счет фирмы, в котором налоговая проиграла (Постановление АС УО от 27.02.2020 № Ф09-393/20). Решающую роль сыграли правильно оформленные документы.

Сумма. Не ограничена, единственное требование — рыночные цены покупки.

Расходы. НДФЛ и взносы не начисляются, если личные расходы убедительно замаскированы под расходы юрлица.

Риски. Если траты директора явно не относятся к деятельности ООО или не прикрыты документально — это доход в натуральной форме. С них придется удержать НДФЛ, а если учредитель трудоустроен директором — еще и взносы (пп. 1 п. 2 ст. 211, п. 7 ст. 421 НК РФ).

Оформление: приказ директора (на выдачу подотчетных сумм, о направлении в командировку, о проведении представительского мероприятия и т. д.), авансовые отчеты, сметы и отчеты по представительским расходам, билеты, чеки, акты, накладные и другие подтверждающие документы.

Чтобы уменьшить риски по длящимся подотчетам, хотя бы частично закрывайте их реальными чеками. В СБИС бухгалтер и директор всегда точно знают сумму подотчетных денег и срок, когда по ним нужно отчитаться.

Вариант 5. Подарки

Законное продолжение варианта покупок за счет фирмы. Приобрели на юрлицо и подарили физлицу.

Сумма. Ограничений нет, любая.

Расходы. НДФЛ 13–15% с суммы подарка более 4000 руб. в год (п. 28 ст. 217 НК РФ). Страховые взносы не начисляются, если учредитель не трудоустроен или составлен письменный договор дарения (п. 1, 4 ст. 420 НК РФ).

Компания на общей системе заплатит еще и НДС 20% рыночной стоимости имущественного подарка (пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ). Например, дарите собственнику машину за 2 млн руб. — уплатите государству НДС 400 тыс. руб.

Риски. Не дарите имущество по заниженной стоимости, чтобы сэкономить на НДФЛ. ООО и его учредитель — взаимозависимые лица, поэтому налоговая пересчитает налоги исходя из рыночной стоимости (п. 2 ст. 105.1, гл. 14.2 НК РФ).

Оформление: договор дарения, акт приема-передачи.

Что выгоднее

Мы прикинули, сколько придется отдать в бюджет, если учредитель возьмет 500 тыс. руб.

Способ выплаты Расходы на уплату НДФЛ Экономия по налогу на доходы Подарок 64 480 нет Заем 480 / мес. Аренда (выплаты растянуты ~ 2 лет) 65 000 Можно включить в расходы при расчете налога на ОСНО или УСН доходы — расходы Компенсация (выплаты ~ 8 лет) - «Расходы фирмы» -

Какой вариант выбрать — зависит от специфики бизнеса и размаха трат учредителя. В большинстве случаев оптимально комбинировать разные варианты.