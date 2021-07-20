Налог на прибыль по обособкам — распределяем без ошибок

Открытие обособки — это еще и новая задача для бухгалтера по распределению налога на прибыль. Дело в том, что региональную часть налога нужно платить в разные налоговые. И заполнение отчетности в этом случае имеет свои особенности. О том, как правильно вести налоговый учет с обособленными подразделениями, расскажем в статье.

Как считать долю налога на прибыль

Сумму налога в региональный бюджет распределяют между обособками пропорционально долям прибыли. Компания выбирает самостоятельно, какой показатель использовать при расчете доли:

По среднесписочной численности работников:

Доля прибыли = (Доля среднесписочной численности + Доля остаточной стоимости ОС) / 2;

По расходам на оплату труда:

Доля прибыли = Доля расходов на оплату труда + Доля остаточной стоимости ОС) / 2,

где

Доля среднеспис. = численности Среднеспис. численность ОП ______________________________________ Х100% Среднеспис. численность всей организации Доля расходов на оплату труда = Расходы на оплату труда ОП ______________________________________ Х100% Расходы на оплату труда всей организации Доля стоимости = ОС Средняя стоимость амортизир. ОС ОП ______________________________________ Х100% Средняя стоимость амортизируемых ОС всей организации

Расходы на оплату труда и стоимость ОС определяются по данным налогового учета.

Данные о выбранном способе расчета должны быть указаны в учетной политике организации.

Как рассчитать налог к уплате по обособкам

Сумма региональной части налога на прибыль определяется по формуле:

Налог на прибыль ОП = Общая сумма налога на прибыль Х Доля прибыли

С 2021 года введены особые правила расчета для тех, кто применяет не общие, а специальные ставки налога на прибыль и ведет для этого раздельный учет доходов и расходов. Теперь такие компании должны определять долю прибыли по базам, которые формируются для каждой специальной ставки.

Куда платить региональную часть налога на прибыль

Платить нужно в инспекции по месту нахождения обособок. Если несколько подразделений компании расположены в одном субъекте РФ, всю сумму можно переводить по месту нахождения одного из подразделений (п. 2 ст. 288 НК РФ). Если же в одном регионе находятся и обособленные подразделения, и головной офис — платить разрешается в головную налоговую. Об этом обязательно сообщить в налоговую инспекцию до 31 декабря предшествующего уплате года:

В ИФНС по месту нахождения ответственного ОП;

ИФНС по месту нахождения ОП, за которые налог на прибыль будет уплачивать ответственная обособка;

ИФНС по месту нахождения головной организации. Если организация относится к крупнейшим налогоплательщикам, то уведомление подается в ИФНС, где она состоит на учете в качестве крупнейшего налогоплательщика.

Решение об уплате налога через ответственное обособленное подразделение отразите в учетной политике. Форма уведомления утверждена письмом ФНС от 30.12.2008 № ШС-6-3/986.

Ответственное подразделение перечисляет налог на прибыль в бюджет единой суммой в одной платежке.

Федеральную часть налога на прибыль распределять не нужно. Ее платит головная организация по месту своей регистрации (п. 1 ст. 288 НК).

Куда сдавать декларацию

Налоговая декларация представляется (п. 5 ст. 289 НК РФ):

по месту нахождения головной организации — отчет в целом по организации с Приложением 5 к Листу 02 по каждому ОП;

по месту нахождения каждого обособленного подразделения обособленного подразделения — отдельные отчеты по каждому ОП с кодом по месту нахождения «220» (по закрытому ОП — «223») и Приложением 5 к Листу 02.