Фиксированные взносы ИП — как платить меньше за неполный год

Взносы ИП потому и фиксированные, что платить их нужно независимо от того, работал предприниматель или нет. Но есть случаи, в которых за нерабочий период можно не платить. Как в таких ситуациях посчитать взносы — расскажем в статье.

Когда можно не платить

За месяцы до открытия и после закрытия ИП взносы платить не нужно.

Например, ИП Красавин Н.Н. открыл ИП в марте 2020 и прекратил деятельность в январе 2021. Взносы за себя он заплатит только за март-декабрь 2020 и за январь 2021 года.

Действующее весь год ИП вправе не платить взносы в таких случаях:

отпуск по уходу за каждым ребёнком до 1,5 лет, но не более 6 лет в общей сложности;

военная служба;

уход за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет;

проживание вместе с супругами-военнослужащими в местностях, где отсутствует возможность трудоустройства, но не более 5 лет в общей сложности;

период проживания за границей с супругами, направленными в дипломатические представительства и консульские учреждения РФ, постоянные представительства РФ при международных организациях, торговые представительства РФ в иностранных государствах и т п., но не более 5 лет в общей сложности.

Например, ИП Гончарова С.А. с января 2020 по май 2021 была в отпуске по уходу за ребенком и деятельность не вела. Значит, взносы за 2020 и 5 месяцев 2021 ей платить не нужно.

Чтобы воспользоваться освобождением от страховых взносов, придётся подтвердить событие в налоговой, а также доказать отсутствие деятельности и доходов. Подробный список документов для каждого случая указан в письме ФНС России от 26.04.2017 N БС-4-11/7990@.

Предприниматели на НПД — самозанятые, фиксированные взносы платить не должны. Но могут делать это добровольно ради пенсионного стажа (ст. 29 Закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ) или больничных пособий (ч. 3 ст. 2 Закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ; Письмо ФСС от 28.02.2020 N 02-09-11/06-04-4346).

Некоторые ИП пользуются освобождением для самозанятых, чтобы сэкономить на взносах за период, когда прогнозируется длительный период простоя. Пока деятельность не ведется — переходят на режим НПД.

Как рассчитать за неполный год

Проще всего рассчитать взносы за полные и неполные месяцы работы отдельно. А затем сложить эти суммы.

Страховые платежи за полные месяцы = Сумма годовых взносов : 12 * Количество полных месяцев работы ИП

Страховые платежи за неполные месяцы = Сумма годовых взносов : 12 : Количество дней в месяце * Количество дней работы ИП

Например, если ИП зарегистрирован 15 апреля, возьмите в расчет период с 15 по 30 апреля + май-декабрь. Если предприниматель утратил свой статус 28 мая, в расчете учтите январь-апрель + дни с 1 по 28 мая.

Если доход ИП превысит 300 тысяч руб. — общая сумма взносов, которую он должен заплатить в бюджет, будет зависеть непосредственно от полученного дохода, но при этом не может превышать 268 010 руб. (259 984 руб ПФР + 8 426 руб. ФОМС).

Как вернуть переплату по допзносам ПФР? Чек-лист здесь.

Сервисы для авторасчета взносов

Чтобы не тратить время на подсчеты взносов вручную, используйте готовые сервисы:

1. Калькулятор взносов ФНС

Укажите период и сумму дохода — получите список взносов к уплате с КБК и суммами. Отдельным документом можно выгрузить пояснения к расчету — как получилась каждая сумма.

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Расчет полностью автоматический — программа сама видит даты регистрации или закрытия ИП по выписке ЕГРИП, определяет доходы по банку и кассе, заполняет платежки в ИФНС. Как платить разово или поквартально — легко настроить прямо в расчете.

Когда платить и отчитываться

Если предприниматель работает без наемных сотрудников, то страховые взносы за неполный год он просто перечисляет в налоговую. Отчеты заполнять не нужно.

31 декабря 2021 года — для фиксированной части взносов.

1 июля 2021 года — для уплаты 1% за 2020 год.

1 июля 2022 года — для уплаты 1% за 2021 год.

Некоторые предприниматели откладывают уплату взносов на конец года. Но такая стратегия не всегда выгодна, особенно в случае резкого снижения доходов или закрытия ИП в 3-4 квартале.

Поясним на примере:

Доходы ИП без сотрудников на УСН доходы за 2021 год:

1 квартал — 400 000 руб., налог 24 000 руб.

2 квартал — 400 000 руб., налог 24 000 руб.

3 квартал — 50 000 руб., налог 3 000 руб.

4 квартал — 30 000 руб., налог 1 800 руб.

Если поквартально платить взносы по 10 218 руб., то ИП сможет уменьшить УСН на эту сумму в 1-2 квартале, а в 3-4 — совсем не платить. В случае годовой уплаты взносов сумма налога УСН за 4 квартал составит всего 1800 руб., а уменьшить можно на 40 872 руб. уплаченных взносов. В итоге в налоговой по УСН зависнет переплата — 39 000 руб.