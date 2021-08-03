Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Как перейти с УСН на патент в середине года

Для рубрики Спецрежимы
Версия для печати

Патентная система стала для многих ИП самой адекватной заменой вмененки. Но не все решились перейти на ПСН с 1 января 2021 года. Отсюда вопрос: можно ли сменить режим в середине года? В каких случаях и как это сделать, разберемся в статье.

Когда можно

Удастся ли вам перейти на патент в середине года – зависит от количества видов деятельности вашей организации. К какой из них вы хотите применить патент?

Патент на новый вид деятельности

Если ИП уже работает на УСН и хочет открыть дополнительное направление бизнеса на патенте. Запрета на это нет. В данном случае будет совмещение систем налогообложения, а не переход. В этой ситуации требуется вести раздельный учет по двум режимам, чтобы видеть доходы и расходы каждого.

Патент на один из существующих видов деятельности

Если ИП на УСН имеет несколько направлений бизнеса, то один из них можно перевести на патент в середине года. При этом остальные направления останутся на упрощенке. (письмо Минфина от 29.12.2020 № 03-11-03/4/116148).

Здесь также будет совмещение УСН и ПСН и потребуется раздельный учет.

Патент на единственный вид деятельности

Это самая неоднозначная ситуация. В НК таких разъяснений нет, а письма Минфина противоречат друг другу.

Одни письма подтверждают возможность перехода в любой момент (письма Минфина России от 04.02.2015 № 03-11-11/4299, от 29.04.2016 № 03-11-12/25785, от 25 марта 2020 г. № 03-11-11/23200), в других указывается, что перехода с УСН на ПСН разрешен только с начала следующего года (Письмо от 20.08.2019 № 03-11-11/63550).

Если на патент переведен единственный или все виды деятельности, то предприниматель теряет право на упрощенку. Об этом налогоплательщик обязан уведомить налоговую в порядке, установленном п. 8 ст. 346.13 НК РФ. Такие выводы содержит письмо Минфина России от 14.05.2020 № 03-11-11/39360.

Эти письма не являются нормативными правовыми актами, но они действуют, и налоговые на местах могут использовать любое из них. Чтобы понять позицию вашей ФНС – сделайте запрос по своей ситуации. 

Многие предприниматели на практике находят выход из положения – регистрируют еще один ОКВЭД и оказываются в ситуации, когда перевод на патент одного вида разрешен. В этом случае упрощенка останется для подстраховки – в случае превышения патентных ограничений или открытия нового вида деятельности.

Про добавление ОКВЭД для ИП мы подробно рассказывали в статье.

Как перейти

Достаточно подать заявление о выдаче патента за 10 дней до начала применения (п. 2 ст. 346.45 НК РФ). Пошаговый план рассказывали здесь.

В случае отказа от УСН отправьте уведомление о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась упрощенная система налогообложения по форме № 26.2-8.

Если у вас будет совмещение патента и упрощенки, советуем использовать программу для раздельного учета доходов и расходов. Выполнять расчеты вручную трудоемко. 

Если у вас совмещение лишь номинальное, а по факту работа только по патенту, то учет все равно пригодится. Почему? Убедительно обосновали тут.

Какие отчеты сдавать за год

По патенту отчетности нет – но обязательно вести книгу доходов.

А вот по упрощенке нужно сдать декларацию УСН и по требованию Книгу учета доходов и расходов в сроки:

  • при совмещении – до 30 апреля после отчетного года;
  • при отказе от УСН –  не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором прекращена предпринимательская деятельность, в отношении которой применялась упрощенная система налогообложения (п. 2 ст. 346.23 НК РФ).

Можно ли вернуться на УСН

В случае отказа от УСН в середине года – обратно никак не перейти. Если патент закончится в середине года и не будет продлеваться, доходы от предпринимательской деятельности придется учитывать в рамках ОСНО. И только с 1 января следующего года вы сможете перейти на УСН.

Если от упрощенки вы не отказывались, то по окончании патента автоматически останетесь на УСН.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
СБИС
СБИС
Сеть деловых коммуникаций
Перейти в профиль
Создайте свой блог, выскажитесь и станьте суперзвездой «Клерка»
Создать блог

Другие публикации
Посмотрите все статьи блога