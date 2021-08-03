Как перейти с УСН на патент в середине года

Патентная система стала для многих ИП самой адекватной заменой вмененки. Но не все решились перейти на ПСН с 1 января 2021 года. Отсюда вопрос: можно ли сменить режим в середине года? В каких случаях и как это сделать, разберемся в статье.

Когда можно

Удастся ли вам перейти на патент в середине года – зависит от количества видов деятельности вашей организации. К какой из них вы хотите применить патент?

Патент на новый вид деятельности

Если ИП уже работает на УСН и хочет открыть дополнительное направление бизнеса на патенте. Запрета на это нет. В данном случае будет совмещение систем налогообложения, а не переход. В этой ситуации требуется вести раздельный учет по двум режимам, чтобы видеть доходы и расходы каждого.

Патент на один из существующих видов деятельности

Если ИП на УСН имеет несколько направлений бизнеса, то один из них можно перевести на патент в середине года. При этом остальные направления останутся на упрощенке. (письмо Минфина от 29.12.2020 № 03-11-03/4/116148).

Здесь также будет совмещение УСН и ПСН и потребуется раздельный учет.

Патент на единственный вид деятельности

Это самая неоднозначная ситуация. В НК таких разъяснений нет, а письма Минфина противоречат друг другу.

Одни письма подтверждают возможность перехода в любой момент (письма Минфина России от 04.02.2015 № 03-11-11/4299, от 29.04.2016 № 03-11-12/25785, от 25 марта 2020 г. № 03-11-11/23200), в других указывается, что перехода с УСН на ПСН разрешен только с начала следующего года (Письмо от 20.08.2019 № 03-11-11/63550).

Если на патент переведен единственный или все виды деятельности, то предприниматель теряет право на упрощенку. Об этом налогоплательщик обязан уведомить налоговую в порядке, установленном п. 8 ст. 346.13 НК РФ. Такие выводы содержит письмо Минфина России от 14.05.2020 № 03-11-11/39360.

Эти письма не являются нормативными правовыми актами, но они действуют, и налоговые на местах могут использовать любое из них. Чтобы понять позицию вашей ФНС – сделайте запрос по своей ситуации.

Многие предприниматели на практике находят выход из положения – регистрируют еще один ОКВЭД и оказываются в ситуации, когда перевод на патент одного вида разрешен. В этом случае упрощенка останется для подстраховки – в случае превышения патентных ограничений или открытия нового вида деятельности.

Про добавление ОКВЭД для ИП мы подробно рассказывали в статье.

Как перейти

Достаточно подать заявление о выдаче патента за 10 дней до начала применения (п. 2 ст. 346.45 НК РФ). Пошаговый план рассказывали здесь.

В случае отказа от УСН отправьте уведомление о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась упрощенная система налогообложения по форме № 26.2-8.

Если у вас будет совмещение патента и упрощенки, советуем использовать программу для раздельного учета доходов и расходов. Выполнять расчеты вручную трудоемко.

Если у вас совмещение лишь номинальное, а по факту работа только по патенту, то учет все равно пригодится. Почему? Убедительно обосновали тут.

Какие отчеты сдавать за год

По патенту отчетности нет – но обязательно вести книгу доходов.

А вот по упрощенке нужно сдать декларацию УСН и по требованию Книгу учета доходов и расходов в сроки:

при совмещении – до 30 апреля после отчетного года;

при отказе от УСН – не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором прекращена предпринимательская деятельность, в отношении которой применялась упрощенная система налогообложения (п. 2 ст. 346.23 НК РФ).

Можно ли вернуться на УСН

В случае отказа от УСН в середине года – обратно никак не перейти. Если патент закончится в середине года и не будет продлеваться, доходы от предпринимательской деятельности придется учитывать в рамках ОСНО. И только с 1 января следующего года вы сможете перейти на УСН.

Если от упрощенки вы не отказывались, то по окончании патента автоматически останетесь на УСН.