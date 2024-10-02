ТОП-5 ошибок в РСВ: как избежать

🔴С зарплаты Морозовой в размере 20 000 ₽ начисляли взносы в Excel в размере 30%. Однако к той части дохода, которая больше федерального МРОТ (19 242 ₽ в 2024 году), нужно применять пониженный тариф 15%. Это льгота для малых и средних предприятий (МСП).

🔴Другой пример, когда неправильно выбрали тариф. По сотруднику Сидорову обнаружили ошибку в расчете и пересчитали отпускные за прошлый период. В результате общий доход с начала года превысил предельную базу по взносам (2,225 млн ₽ в 2024 году). Значит, в текущем периоде неверно применять обычную ставку — нужно считать взносы по ставке 15,1 вместо 30% (с дохода в пределах МРОТ).