ТОП-5 ошибок в РСВ: как избежать

Всем бухгалтерам-зарплатникам хочется сдать расчет по страховым взносам (РСВ) с первого раза. Иначе придется расшифровать сложные формулы из протокола ФНС об отказе в приемке отчета, перепроверить сотрудников пофамильно и подогнать копейки в разных разделах отчета. Еще хуже не успеть разобраться вовремя, а значит заплатить штраф. Эффективнее заранее понимать «как госорганы проверяют отчеты» и находить ошибки раньше.
Ошибка № 1. Не сходятся нарастающие итоги между отчетами
🔴В августе сотруднику пересчитали зарплату за март, так как появились новые данные. Сдали корректировку за 1 квартал. Сразу после корректировки отправили отчет за 9 месяцев, не исправляя отчет за полугодие.
Как сделать правильно
🟢При отправке текущего отчета убедитесь, что ФНС приняла все корректировки за предыдущие периоды.
Если исправляете несколько отчетных периодов — дождитесь, пока ФНС примет более раннюю корректировку, и только после этого отправляйте отчет за следующий период.
Ошибка № 2. Копеечные отклонения
🔴Частая ситуация — компания работает в программе, которая не умеет считать взносы за год нарастающим итогом. Зарплата считается в такой программе по простой формуле «Зарплата за месяц х Единый тариф страховых взносов». В итоге расчет в каждом месяце отличается на несколько копеек от расчета нарастающим итогом.
Копеечные несоответствия, как правило, возникают при сдаче РСВ за полугодие и далее. Причина: ФНС, согласно контрольным соотношениям, считает показатели нарастающим итогом.
Пример, как возникают копеечные отклонения:
Как сделать правильно
🟢Сверьте отчет с расчетом взносов по формуле нарастающим итогом. Например: Взносы за февраль = (Зарплата за январь + Зарплата за февраль) х 30% - Взносы за январь.
Взносы таким способом контролировать вручную трудоемко. Можно проверить выборочно по нескольким сотрудникам или уточнить у разработчика своей программы, по какой формуле считаются взносы. Если работаете в Saby Report (СБИС Отчетность), программа сама показывает ошибку и дает решение — подсказывает, на какое значение нужно заменить неверный показатель. Примерно 70% пользователей СБИС загружают отчеты из стороннего ПО: 1С, «Парус» и т.д. — и пользуются такими подсказками, чтобы сдать отчетность с первого раза.
Ошибка № 3. Отличаются персданные сотрудника за разные периоды
🔴Иванова вышла замуж и сменила фамилию на Петрову в апреле. По сотруднице нашли ошибку в зарплате за февраль и сдали корректирующий отчет РСВ за 1 квартал, где указали уже новую фамилию. ФНС проверяет совпадение СНИЛС и ФИО, поэтому будет считать, что вы добавили в корректировку нового сотрудника.
Как сделать правильно
🟢В корректировке РСВ за период до замужества/развода сотрудницы нужно указывать ее прежнюю фамилию, если она была в первоначальном отчете.
Ошибка № 4. Неправильно определен тариф страховых взносов
🔴С зарплаты Морозовой в размере 20 000 ₽ начисляли взносы в Excel в размере 30%. Однако к той части дохода, которая больше федерального МРОТ (19 242 ₽ в 2024 году), нужно применять пониженный тариф 15%. Это льгота для малых и средних предприятий (МСП).
🔴Другой пример, когда неправильно выбрали тариф. По сотруднику Сидорову обнаружили ошибку в расчете и пересчитали отпускные за прошлый период. В результате общий доход с начала года превысил предельную базу по взносам (2,225 млн ₽ в 2024 году). Значит, в текущем периоде неверно применять обычную ставку — нужно считать взносы по ставке 15,1 вместо 30% (с дохода в пределах МРОТ).
Как сделать правильно
🟢Если относитесь к субъектам малого и среднего предпринимательства, применять пониженный тариф 15% с доходов свыше МРОТ в каждом месяце — ваша обязанность, а не право. В Saby (СБИС) достаточно один раз настроить пониженные тарифы страховых взносов.
Авторасчет страховых взносов в Saby (СБИС)
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🟢Превышение предельной базы нельзя увидеть по отчетности — в РСВ нет нарастающего итога с начала года по каждому ФИО отдельно. Для проверки постройте расчетную ведомость за отчетный период и проконтролируйте ставку по сотрудникам с доходом более 2 225 000 ₽ с начала года. Сервис «Суперсверка» от Saby (СБИС) предупреждает о переплате взносов, если доход превышает предельную величину базы.
Ошибка № 5. Забыли нового сотрудника
🔴При заполнение РСВ забыли указать сотрудника, который был трудоустроен в последние дни отчетного периода.
Как сделать правильно
🟢Подайте в уточненном расчете:
раздел 3 с информацией по забытому сотруднику;
корректировку показателей раздела 1.
В компании постоянная текучка кадров и сдали уже несколько корректировок в прошлых кварталах? Безопаснее подключить автосверку отчетности. Сервис Суперсверки от Saby (СБИС) проверит, «как ФНС» и покажет, что исправить. Программа контролирует все соотношения перед отправкой. Находит расхождения не только внутри РСВ, но и между отчетами за разные периоды и сопоставляет с данными в перссведениях и ЕФС-1. И в отличие от протокола ФНС, сообщает ошибки заранее и доступным языком. По отчету Суперсверки сразу понятно, где и что исправить.
Saby (СБИС) собирает результаты сверки отчетов на одном экране. Вы сразу увидите, кого забыли включить в отчет, кто сменил фамилию и чья сумма взносов отличается на 2 копейки.
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