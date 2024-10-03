Как работать с машиночитаемой электронной доверенностью на примере системы Saby

Как оформить МЧД

Представитель получает электронную подпись физлица. Реквизиты доверителя в сертификате ЭП не указываются. Сертификаты сотрудников с привязкой к организации с 1 сентября 2024 года не действуют — документы, подписанные такими ЭП, не имеют юридической силы. Представители могут подписывать документы только КЭП физлица в паре с МЧД. Чтобы получить ЭП физлица, надо обратиться в удостоверяющий центр, аккредитованный по новым правилам. Тензор является крупнейшим аккредитованным удостоверяющим центром в России, офисы УЦ есть в каждом регионе. Вы сможете получить КЭП «физика» лично, удаленно по биометрии или по действующей КЭП представителя компании. А если у вас в штате много сотрудников, можно выпускать подписи физлиц самостоятельно — с помощью нашего сервиса «Корпоративный удостоверяющий центр». Тензор — изготовим УКЭП быстро, доставим прямо в руки: ✅ Оформление подписи за 15 минут. ✅ Получение в УЦ или дистанционно. ✅ Настройка компьютера для работы

с ЭЦП. ✅ Техподдержка 24/7. Узнать подробнее Доверитель оформляет машиночитаемую доверенность: Для сдачи отчетности — в той бухгалтерской программе, через которую отчитывается.

Для подписания первички, счетов-фактур — в системе ЭДО, где обменивается с контрагентами электронными документами: счетами-фактуры, товарными и транспортными накладными (ЭТрН), актами и т.п. Условие: оператор контрагента готов обмениваться МЧД. Технология — новая, участники ЭДО внедряют ее постепенно. У пользователей Saby (СБИС) уже есть возможность работать с машиночитаемыми доверенностями. Раздел для управления доверенностями простой и интуитивно понятный. Можно работать в одном окне по всем вашим компаниям. Чтобы сформировать доверенность в Saby, достаточно нажать на «+»

Формирование МЧД

В Saby очень легко выпустить МЧД. Раздел «Доверенности» находится в главном меню системы. Чтобы сформировать доверенность, достаточно нажать кнопку «+». Благодаря гибкой настройке можно выдавать разные типы доверенностей. К примеру, бухгалтеру для сдачи отчетности в разные госорганы или кладовщику для оформления реализаций с учетом ограничений по сумме. Более того, вы сможете настроить подписание МЧД за всю компанию или в конкретных филиалах. Благодаря гибкой настройке в Saby можно выдавать разные типы доверенностей

Загрузка МЧД

Если у вас уже есть электронная доверенность, зарегистрированная на Цифровой платформе распределенного реестра ФНС (ЦПРР ФНС), выпускать новую МЧД не надо. В Saby можно выгрузить МЧД из Реестра доверенностей и по идентификатору. В Saby можно выгрузить МЧД из Реестра доверенностей и по идентификатору

Согласование и подписание МЧД

Прежде чем зарегистрировать и использовать электронную доверенность в работе, ее нужно подписать УКЭП руководителя. Для пользователей Saby этот этап максимально упростили: вы можете создать МЧД в системе и запросить ее подписание по email. Директору придет письмо с запросом — из него он перейдет в окно регистрации МЧД. Когда руководитель проверит все данные, он сможет подписать электронную доверенность в один клик. Saby сразу же пришлет уведомление о получении МЧД доверенному лицу. В Saby руководитель получит запрос на проверку МЧД по email и сможет подписать доверенность в один клик Кроме того, в Saby можно настроить процесс последовательного или параллельного согласования МЧД между участниками бизнес-процесса. К примеру, бухгалтер или кадровик создает доверенность, юристы проверяют, а директор — согласовывает финально. В Saby можно настроить процесс последовательного или параллельного согласования МЧД между участниками бизнес-процесса Доверенности Saby — проще, чем вы думаете Создание, регистрация, контроль и проверка электронных доверенностей Оставить заявку

Регистрация МЧД