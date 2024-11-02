Какие бухгалтерские задачи стоит делегировать ИИ

Контрагенты не перешли на ЭДО? Ускорить ввод первички поможет автоматическое распознавание документов.

С такой технологией бухгалтеру не придется вручную заносить сведения с бумажных экземпляров или их сканов. Не придется бояться за человеческий фактор: риск перепутать местами цифры, добавить лишний нолик или, наоборот, обрезать показатель.

Программа в буквальном смысле подсвечивает важные реквизиты оцифрованного документа — так легче проверить работу системы. Время на ввод данных сокращается в 4 раза.

ИИ распознает даже затертые или грязные бумаги. Отличит Дёмину от Деминой — знает, что это 2 разные фамилии. Поймет, что чай «Дун Дин Улун» и «Д. Д. Улун» одно и то же, но для исключения ошибки запросит ваше подтверждение и только тогда свяжет товар с соответствующей позицией в каталоге номенклатуры.

Оцифрованные документы автоматически хранятся на сервере оператора программы. Нужный документ легко найти, он всегда в доступе, не порвется и не выцветет. А оригинал стоит сразу убрать в бумажный архив, так как документ изначально создавался на бумаге.