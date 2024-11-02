Saby (СБИС)
Автоматизация учета

Какие бухгалтерские задачи стоит делегировать ИИ

Как искусственный интеллект помогает бухгалтерам работать и зарабатывать.

Одни бухгалтеры боятся, что их труд в скором будущем заменят роботы — искусственный интеллект (ИИ). Другие активно внедряют современные технологии. Например, пользуются умной бухгалтерской программой, в которую встроены полезные инструменты ИИ. Рассказываем, какие бухгалтерские задачи можно делегировать такому помощнику.

Ввод бумажной первички

Контрагенты не перешли на ЭДО? Ускорить ввод первички поможет автоматическое распознавание документов.

С такой технологией бухгалтеру не придется вручную заносить сведения с бумажных экземпляров или их сканов. Не придется бояться за человеческий фактор: риск перепутать местами цифры, добавить лишний нолик или, наоборот, обрезать показатель.

Программа в буквальном смысле подсвечивает важные реквизиты оцифрованного документа — так легче проверить работу системы. Время на ввод данных сокращается в 4 раза.

ИИ распознает даже затертые или грязные бумаги. Отличит Дёмину от Деминой — знает, что это 2 разные фамилии. Поймет, что чай «Дун Дин Улун» и «Д. Д. Улун» одно и то же, но для исключения ошибки запросит ваше подтверждение и только тогда свяжет товар с соответствующей позицией в каталоге номенклатуры.

Оцифрованные документы автоматически хранятся на сервере оператора программы. Нужный документ легко найти, он всегда в доступе, не порвется и не выцветет. А оригинал стоит сразу убрать в бумажный архив, так как документ изначально создавался на бумаге.

Бухгалтерия с искусственным интеллектом

Обрабатывайте большие объемы первички за секунды

Пояснения для ФНС

Запросы от госорганов могут приходить прямо в бухгалтерскую программу. То есть требования изначально не бумажные. Но и тут пригодится технология распознавания.

Встроенный в программу ИИ за вас прочитает полученное требование и распознает, что спрашивают контролеры. Предложит шаблон ответа и на выбор разные формулировки, актуальные для вашей ситуации, со ссылкой на закон.

С таким конструктором не придется ломать голову и сочинять текст ответа самостоятельно.

Предоставление документов по проверке

ФНС запрашивает документы для проверки по списку. Например, первый пункт списка — накладные, следующий — акты и т.д. Бухгалтерская программа при загрузке нужных документов сама разложит их по папкам. Папки будут соответствовать пунктам из запроса.

То есть ИИ распознает содержание загружаемых документов, чтобы сопоставить их с ключевыми словами запроса и рассортировать в нужном порядке.

Бухгалтеру не придется, как золушке, отделять накладные от актов, а акты от договоров.

Узнайте больше о возможностях умной бухгалтерской программы от СБИС и получите бесплатный доступ на 14 дней.

Бухгалтерия с искусственным интеллектом

Обрабатывайте большие объемы первички за секунды

Реклама: ООО «КОМПАНИЯ «ТЕНЗОР», ИНН 7605016030, erid: LjN8KNURo

Начать дискуссию