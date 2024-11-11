«Иль де Ботэ» сдает все виды отчетности с первого раза. Кейс: как справляться с документами быстрее, чем с подбором теней

Рутина в период отчетности пожирает рабочее время кадровика и бухгалтера. Ручной ввод первички, перенос данных между программами, сверка с контрагентами, подготовка документов и тысяча других мелких задач.

«Иль де Ботэ» требовалась одна платформа с автоматизированными функциями для быстрой сдачи отчетности. А с помощью CБИС (Saby) можно было делать сотни операций в 1 окне. Именно такое удобное решение в пользовательском интерфейсе стало аргументом при выборе программы.

К тому же СБИС не требовал дополнительных затрат на IT-команду. Поэтому скорость внедрения, приятная цена и простота функционала стали хорошим бонусом для «Иль де Ботэ». Личный менеджер перенес структуру, настроил регламенты и запустил программу в работу.

А если у пользователей «Иль де Ботэ» возникали вопросы по работе программы, им уже не требовалось обращаться к менеджеру. Встроенный чат с технической поддержкой всегда был под рукой. Оперативный ответ можно было получить даже в самый неудобный момент, когда горят сроки по сдаче пакетов документов в ИФНС.