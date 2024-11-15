УСН с НДС: как работать упрощенцам с доходом более 60 млн ₽

Чтобы определить момент, с которого у плательщика УСН возникает обязанность уплачивать НДС, необходимо контролировать показатель «доход за предыдущий год». Если доходы за 2024 будут больше 60 млн ₽, то с 1 января 2025 необходимо исчислять и уплачивать НДС. И неважно, если в 2025 году упрощенец планирует получить меньше доходов.

Если по показателю «прошлогодний доход» компания (ИП) не подпадает под НДС, контролируйте второй показатель: «доход за текущий год». Как только в течение 2025 года доходы превысят 60 млн ₽, с 1 числа следующего месяца плательщик УСН обязан исчислять и уплачивать НДС. Не забывайте про общий лимит для УСН — 450 млн ₽.

Как считать доходы для сравнения с лимитом 60 млн ₽, рассказывали здесь.

ООО «Лада» за 2024 год заработало 50 млн ₽. Это значит, с 1 января 2025 компания освобождена от уплаты НДС. В июне 2025 доходы «Лады» превысили 65 млн ₽. Это значит, с января по июнь 2025 компания не уплачивает НДС, а с 1 июля 2025 должна исчислять и уплачивать НДС.

ООО «Гала» создано в марте 2025 года. В июне 2025 доходы с даты создания организации превысили 60 млн ₽ и составили 65 млн ₽. Соответственно, с марта по июнь 2025 компания не исчисляет и не уплачивает НДС в бюджет, а по операциям с 1 июля 2025 должна начать исчислять и уплачивать НДС в бюджет.

Если в 2025 году заработаете меньше 60 млн ₽, то с 1 января 2026 вы получаете автоматическое освобождение от НДС. Даже если в 2025 году вы платили НДС.

При переходе с начала года со ставки НДС 20 (10)% на освобождение от НДС восстановите «входной» НДС, ранее принятый к вычету по тем товарам (работам, услугам), которые будете использовать для операций, освобождаемых от НДС. Восстановление проводите в последнем налоговом периоде (в 4 квартале) до начала применения освобождения от НДС (п. 8 ст. 145 НК, п. 19 Методических рекомендаций ФНС).