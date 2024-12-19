Как кидают поставщиков и заказчиков. Схема 2. Сменить фирму под предлогом оптимизации налогов

Разбираем топовые мошеннические схемы, на которые попадаются даже опытные поставщики и заказчики. Второе место: сказать поставщику, что открыл новую фирму, чтобы избежать налоговых проверок.

Кейс ярославского завода

Однажды со мной произошла некрасивая ситуация, — делится руководитель продаж крупного ярославского завода. — К нам в отдел продаж позвонил менеджер нашего постоянного покупателя и сообщил, что их компания закрывает одно юрлицо и открывает новое, чтобы избежать налоговых проверок. Попросил отгружать товар на новую фирму.

С этой компанией мы работали давно, она закупала крупные партии товара, а мы ей предоставляли максимальную отсрочку платежа. Поэтому с новым юрлицом мы заключили договор на тех же условиях. Самое интересное, что фирму мы проверили по ЕГРЮЛ. У новой фирмы был тот же директор, тот же юрадрес, даже расчетные счета в тех же банках.

Но через пару месяцев после начала поставок на новую фирму мы поняли, что вляпались. Покупатель стал задерживать оплату. Мы обратились с иском в суд, получили исполнительный лист, но денег так и не дождались.

В чем была наша ошибка. Надо было копать глубже и заключать договоры поручительства с собственниками фирмы. В этой ситуации схитрил директор. Он открыл компанию в тайне от собственника, сам согласовал новой фирме юридический адрес, сам перевел закупки со старой фирмы на новую и уволился из старой. Бизнес прогорел, а пострадали мы.

Как избежать неприятностей

Как мы действуем теперь. Предложения перевести договор на новую компанию поступают по-прежнему. Это Россия, детка. Но после того случая мы пересмотрели политику работы с клиентами и делаем следующее:

Заключаем договор поручительства со старой фирмой, собственниками новой фирмы, директором, чтобы в сложной ситуации долг за новую фирму оплатили они. Проверяем больше информации о контрагентах. Не только сведения о директоре, но и другие важные показатели: смена директора, смена юрадреса, смена состава учредителей, новые судебные споры, блокировка счетов и сообщения о банкротстве. И делаем это регулярно, а не только при заключении договора.

Самый важный минус. Мы не следователи, а продажники. Поэтому бесконечно проверять не можем.

Чтобы не тратить время на расследования, мы подключили сервис для автоматической проверки контрагентов. Теперь при заключении договора или отправке товара я вижу состояние покупателя и в моменте принимаю решение об отгрузке.

Сравните, что я тогда знал о фирме и что отслеживаю сейчас:

❌Проверка по ЕГРЮЛ ✅Проверка Saby Директор — Иванов Учредитель — Петров Юрадрес — Москва Директор: сейчас Иванов, был Петров до 01.01.2024, Сидоров до 01.02.2023/ Собственник: Петров. Он же директор фирм А, Б, В, собственник банкрота Г, бывший собственник банкрота Д. Юрадрес: сейчас Москва, раньше был адрес массовой регистрации. За 2024 год фирма не оплатила налоги. Расчетный счет арестован с 01.12.2024. Судебных споров: 12 штук на 5 млн ₽. Исполнительных листов: 30 штук на 10 млн ₽

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Чек-лист, чтобы избежать потерь

У поставщиков и заказчиков не мало поводов, чтобы потерять деньги. Мы составили чек-лист мер, которые помогут вам предотвратить основные риски:

✅ Включите в договор нужные вам условия. Например, вот формулировки договора поставки, выгодного поставщику:

1. Процент за просрочку оплаты, если предоставляете отсрочку платежа.

В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Поставщик имеет право начислить Покупателю неустойку за каждый день просрочки в размере 1% от суммы неисполненного обязательства.

2. Суд в вашем городе, чтобы не тратить дополнительные деньги на взыскание долгов.

Споры по настоящему договору подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Поставщика.

3. Электронное подписание, чтобы договор был у вас сразу, а не после первой поставки.

Стороны признают надлежащим подписание Договора, дополнительных соглашений к нему, Спецификаций, первичных учетных документов путем обмена отсканированными копиями по электронной почте. Такие документы считаются подписанными простой электронной подписью и приравниваются к документам на бумажном носителе.

✅Проверьте контрагента при заключении договора и перед отгрузкой.

Проверяют обычно на признаки однодневки, наличие основных средств, блокировку счетов, смену директора, суды и исполнительные производства.

✅Не теряйте время, если появилась просрочка.

Проверьте, есть ли у вас документы, которые подтвердят долг. Как правило, это договор, спецификация, товарная накладная, акт сверки. Направьте досудебную претензию с требованием погасить долг. Отправляйте претензию по юридическому адресу, действующему на момент отправки претензии. Узнать его можно в выписке из ЕГРЮЛ в Saby (СБИС). Готовьте иск и направляйте в суд.

Как действовать аккуратно, чтобы не испортить отношения с партнером, и настойчиво, чтобы взыскать долги до того, как покупатель спрятал активы, читайте в статье.

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