Как заполнить и сдать декларацию по УСН за 2024 год

Когда сдавать декларацию по УСН за 2024 год
Декларация по УСН сдается один раз — в целом за год. Срок сдачи для ИП и юрлиц разный: компании должны отчитаться раньше. Если срок выпадает на выходной день, он переносится на следующий за ним рабочий день.
Декларацию за 2024 год организации должны сдать 25 марта, а ИП — 25 апреля 2025 года.
В некоторых ситуациях декларацию нужно сдать раньше установленного срока.
Переход на НПД (для ИП): 25 число месяца, следующего за месяцем регистрации в качестве плательщика НПД.
Утрата права на УСН: 25 число месяца, следующего за кварталом, в котором утратили право на УСН (превысили порог доходов либо средней численности работников или открыли филиал). С начала квартала, в котором слетели с УСН, налоги будут рассчитываться по ОСНО. Так было до 2025 года. В 2025 году и далее упрощенец теряет право на спецрежим начиная с первого числа месяца, в котором превысил лимит по доходам или допустил другие несоответствия установленным требованиям. Поэтому, очевидно, нужно отчитываться по итогам такого месяца. Точный порядок рекомендуем узнать в своей налоговой инспекции.
Прекращение упрощенной деятельности без закрытия бизнеса: не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором прекращена деятельность на УСН.
Закрытие ООО (ИП): безопаснее сдать не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем прекращения деятельности, а не по общему сроку (письмо Минфина от 05.03.2019 № 03-11-11/14121). Дату ликвидации смотрите по выписке из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).
Где заполнить и как сдать декларацию
Сдавать декларацию по УСН нужно в налоговую инспекцию:
для ООО — по месту регистрации;
для ИП — по прописке.
Можно, конечно, заполнить декларацию вручную в программе налоговой, но вы рискуете допустить логическую или счетную ошибку, пропустить какие‑то строки или опечататься. Как итог, налоговая может потребовать исправить ошибки или вовсе отказать в приеме декларации. При отказе декларация будет считаться несданной.
Современные бухгалтеры давно автоматизировали этот процесс:
Заполняют в программе для ведения учета. Этот способ особенно актуален для УСН «Доходы минус расходы»: правильно посчитать расходы без программы крайне сложно. В программе Saby (СБИС) налоговая декларация сформируется автоматически по данным учета. В этом случае риск ошибиться в декларации минимален.
Заполняют в программе для электронной сдачи отчетности. Этот вариант идеально подходит для нулевок. Также им можно воспользоваться для УСН «Доходы» при небольшом количестве операций.
Сдают декларацию также через Saby (СБИС). Программа быстро отправит отчет через интернет, а перед отправкой проверит по алгоритмам налоговой.
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Как изменилась форма
Отчитаться за 2024 год нужно по форме из приказа ФНС от 02.10.2024 № ЕД‑7‑3/813@. Что в ней нового:
🔎 На титульном листе добавили поле, чтобы указывать объект налогообложения, который применяли в том году, за который подается декларация.
🔎 Также появился новый раздел 4 — для упрощенцев из новых регионов России (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей), которые решили уменьшить налог на расходы по покупке контрольно‑кассовой техники. Подробно о лимите ККТ-вычета и условиях такого вычета за 2024 или 2025 годы рассказывали тут. Доступен он на любом объекте налогообложения по УСН.
Строка 064 нового раздела 4 заполняется только в отчетности за 2025 год. В отчете за 2024 нужно проставить прочерк
Состав декларации
Сдавать декларацию по УСН нужно независимо от того, велась деятельность или нет. Во втором случае отчет будет нулевым. Состав декларации зависит от применяемого объекта налогообложения. Какие листы нужно включить в каждом случае — смотрите в таблице.
Состав декларации по УСН на объекте «Доходы»
Раздел декларации
Как заполнять
Титульный лист
Указываются:
Раздел 1.1
Заполняется на основании раздела 2.1.1:
Раздел 2.1.1
Указываются:
Раздел 2.1.2
Заполняют только плательщики торгового сбора:
Раздел 3
Заполняется, только если было целевое финансирование
Раздел 4
Заполняют упрощенцы, зарегистрированные в ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской области, чтобы уменьшить налог на расходы по покупке ККТ (п. 3.2 ст. 346.21 НК). Подробно про условия ККТ‑вычета рассказали здесь
Состав декларации по УСН на объекте «Доходы минус расходы»
Раздел декларации
Как заполнять
Титульный лист
Указываются:
Раздел 1.2
Заполняются на основании раздела 2.2:
Раздел 2.2
Указываются:
Раздел 3
Заполняется, только если было целевое финансирование
Раздел 4
Заполняют упрощенцы, зарегистрированные в ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской области, чтобы уменьшить налог на расходы по покупке ККТ (п. 3.2 ст. 346.21 НК). Подробно про условия ККТ‑вычета рассказали здесь
Откуда брать данные для заполнения
Все упрощенцы должны вести книгу учета доходов и расходов (КУДиР). В книге фиксируются все доходы и расходы (для УСН «Доходы минус расходы»). Итоговые суммы за каждый отчетный период из книги переносятся в декларацию.
Многие забывают про КУДиР и пытаются заполнить декларацию сразу по выпискам или чекам. При этом риск ошибиться возрастает. А книгу может запросить налоговая для проверки, и тогда все равно придется ее сформировать. Поэтому рекомендуем соблюдать последовательность: сначала книга — потом декларация.
Как формируется КУДиР
Доходы: это все платежи от покупателей по банковской выписке или по отчетам онлайн‑кассы. Если продаете через маркетплейсы (МП), то доходы отражайте по отчетам МП в сумме фактических продаж, а не в сумме, поступившей на счет от МП.
Если учетной программы нет, придется каждый платеж руками заносить в КУДиР. Пользуясь Saby, можно настроить интеграцию с банком и онлайн-кассой, тогда выписки и чеки автоматически встанут в книгу.
Расходы (для УСН «Доходы минус расходы»): затраты, которые входят в перечень НК, документально оформлены и оплачены. Например, аванс подрядчику — это не расход для УСН. Принять в расходы такой платеж можно будет только на дату акта выполненных работ. Для товаров есть еще одно условие — они должны быть проданы.
Вручную правильно отразить все расходы в КУДиР сложно, надежнее использовать программу. Saby проверит все условия признания расходов и подтянет в книгу только нужные расходы.
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