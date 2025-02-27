Как заполнить и сдать декларацию по УСН за 2024 год

Отчитаться за 2024 год нужно по форме из приказа ФНС от 02.10.2024 № ЕД‑7‑3/813@. Что в ней нового:

🔎 На титульном листе добавили поле, чтобы указывать объект налогообложения, который применяли в том году, за который подается декларация.

🔎 Также появился новый раздел 4 — для упрощенцев из новых регионов России (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей), которые решили уменьшить налог на расходы по покупке контрольно‑кассовой техники. Подробно о лимите ККТ-вычета и условиях такого вычета за 2024 или 2025 годы рассказывали тут. Доступен он на любом объекте налогообложения по УСН.

Строка 064 нового раздела 4 заполняется только в отчетности за 2025 год. В отчете за 2024 нужно проставить прочерк