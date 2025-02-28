Как розничным магазинам отчитываться в ГИИС ДМДК по продаже ювелирных изделий

С 1 марта 2025 года розничные продавцы ювелирных изделий — оффлайн и интернет-магазины, селлеры на маркетплейсах — должны передавать данные о каждой продаже в ГИИС ДМДК. Обмен сведениями ведется через транспортный модуль (ТМ). Новые требования не распространяются на ломбарды и скупки.

Разбираемся, что нужно сделать, чтобы работать без нарушений.

Как продавать ювелирные изделия по новым правилам

Схема продаж драгоценностей в рознице выглядит теперь так:

Продавец сканирует с бирки или поверхности ювелирного изделия УИН (уникальный идентификационный номер). Его еще называют кодом маркировки.

УИН отражается в кассовом чеке, который кассовая программа отправляет в транспортный модуль (ТМ) — специальное ПО для обмена данными с ГИИС ДМДК.

Транспортный модуль контролирует легальность продажи: отправляет УИН в ГИИС ДМДК для онлайн-проверки. ТМ блокирует регистрацию чека, если возникла проблема: например, организация-продавец не зарегистрирована в ГИИС ДМДК; не существует УИН, который пытаются продать; на хранении в точке продажи нет такого УИН.

Если с кодом все в порядке, ТМ визирует чек электронной подписью (ЭП) и возвращает в кассовую программу ответ в виде отпечатка ЭП. Продавец печатает чек. С кодом проблема? ТМ передает кассе сообщение об ошибке.

💡 Новые требования к продажам ювелирной продукции утверждены постановлением Правительства от 22.11.2024 № 1605.

Что настроить для продаж

Транспортный модуль нужно установить на компьютер, который находится в одной локальной сети с кассой.

Проверьте характеристики компьютера (минимально необходимые):

процессор x64 с частотой от 1,5 ГГц и выше;

ОЗУ от 512 Мб или более;

Ethernet-контроллер, 100/1000 Mbps;

дисковый накопитель общим объемом не менее 50 Гб;

операционные системы: Windows 10, 11, Server 2016; Astra Linux 1.7; Ubuntu 22.04; Debian 11.8.

Скачайте дистрибутив ТМ на сайте ГИИС ДМДК. Там же находится руководство по его установке.

Если у вас несколько точек продаж, проверьте, что все они зарегистрированы в системе контроля как ТОП (территориально обособленное подразделение). Это требование как для организаций, так и для ИП. Когда место реализации только одно, ТОП создавать не требуется.

Если все ювелирные товары числятся на основной организации, их надо переместить на ТОП, где они фактически находятся. Это необходимо для корректного учета в ГИИС ДМДК и проверки через транспортный модуль.

Рекомендация. Проведите инвентаризацию, чтобы для каждого ювелирного изделия его фактическое местонахождение совпадало с данными по торговой программе.

К каждой точке продаж (ТОП) привязывается транспортный модуль с уникальным адресом. Если в настройках точки продажи указан адрес ТМ от другой точки продаж или организации, то регистрация кассового чека будет отменена.

В программе для магазинов Saby Retail все готово для продажи ювелирных изделий через транспортный модуль. Достаточно один раз настроить интеграцию с ТМ, чтобы соблюдать новые требования законодательства. Вы можете настроить работу с транспортным модулем самостоятельно или подключить наших специалистов: Установим и настроим транспортный модуль в вашей точке продаж или сети.

Настроим взаимодействие Saby Retail с транспортным модулем.

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