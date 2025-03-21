Маркировка нижнего белья, носков, перчаток и другого легпрома с 1 марта 2025

Собрали гайд с дедлайнами, рекомендациями по процессам, необходимым оборудованием.
Какие товары нужно маркировать, а какие — нет
В третью волну становится обязательна маркировка нижнего белья, носков, халатов, купальников, пижам, перчаток, шарфов, головных уборов и еще ряда товаров легкой промышленностию.
🔎 Как проверить, должна ли на товаре быть маркировка. Посмотрите на два кода продукции ТН ВЭД и ОКПД 2, которые указаны в таможенной декларации или сертификатах соответствия. Коды можно ввести в проверочный сервис на сайте «Честного знака»: система покажет, подлежат эти позиции маркировке или нет.
❌ Что не надо маркировать
Нижнее белье и другую продукцию легпрома, пошитую на заказ по договору оказания услуг.
Повязки головные, подкладки, чехлы, каркасы шляпные, основы шляпные, козырьки и ремни подбородочные для головных уборов (ОКПД 2: 14.19.43.160).
Каркасы шляпные, основы шляпные (ОКПД 2: 14.19.43.170).
Козырьки и ремни подбородочные для головных уборов (ОКПД 2: 14.19.43.180).
💡 Регламентирует третью волну маркировки легпрома постановление Правительства от 29.06.24 № 883.
Какие изменения стартовали с 1 марта 2025
Для всех участников оборота нижнего белья, носков, перчаток и других товаров из списка третьей волны меняются правила работы:
Что нового
Что нужно сделать
Маркировка товаров на производстве и при импорте
Производители и импортеры наносят коды маркировки (Data Matrix) на товары, которые произвели или ввезли в Россию после 1 марта. Передают в «Честный знак» (ГИС МТ) данные о вводе в оборот
Старт маркировки остатков
Все участники оборота, у которых есть закупленные или произведенные до 1 марта товары, должны их промаркировать и ввести в оборот. На это дается 8 месяцев, но есть нюансы для разных участников процесса
Обмен документами только по ЭДО
Все участники оборота отгружают и принимают товары только по одному документу: электронному УПД. В нем указывают все коды маркировки передаваемых позиций.
❗️ Больше нельзя отгружать или принимать от поставщика товары без кодов маркировки, если они произведены или импортированы после 1 марта 2025
Вывод из оборота через кассу
Розничным продавцам нужно сканировать коды маркировки каждого изделия на кассе. Так информация о выводе товара из оборота отражается в чеке и через оператора фискальных данных передается в «Честный знак».
Проверьте онлайн‑кассу по инструкции
📦 Остатки, которые произведены или ввезены в Россию до 1 марта 2025, можно отгружать без кодов Data Matrix и ЭДО до 1 августа 2025.
🚚 Если вы производитель, импортер или оптовик, то не сможете отгрузить или принять без кодов маркировки и электронного документооборота те товары, которые произведены или импортированы после 1 марта 2025.
🛒 Если у вас розничный бизнес, остатки без маркировки можно продавать в розницу до 1 августа 2025. Товары, промаркированные и введенные в оборот с 1 марта, обязательно принимать по ЭДО, в УПД должны быть указаны коды маркировки. При продаже обязательно сканировать код маркировки в чек.
🌎 Специальные сроки для импорта, если товары приобретены по 28 февраля 2025 включительно. До 1 июля 2025 таможня будет выпускать эти товары без кодов маркировки, но до 1 октября 2025 их надо промаркировать и ввести в оборот.
Сроки для обязательной маркировки остатков
Остатками считаются все товары, которые вы произвели или получили до старта обязательной маркировки (до 28 февраля 2025 включительно). Это белье, носки и другие позиции из списка легпрома третьей волны, на которых нет кодов Data Matrix.
Промаркировать остатки все участники оборота должны до 1 ноября. После этой даты текстильная продукция без кодов Data Matrix перейдет в статус нелегальной, ее нельзя даже хранить. Если проверяющие обнаружат такие товары, их конфискуют, а предпринимателю выпишут штраф.
Последний дедлайн для маркировки остатков легкой промышленности — 1 декабря. Это возможность для тех, кто нанес Data Matrix, ввести эти товары в оборот. После сделать это будет невозможно — на сайте «Честного знака» закроется эта опция.
Примеры ситуаций по остаткам:
👌 В феврале 2025 предприниматель завез новую партию купальников в торговую точку. Летом запустил распродажу и успел реализовать всё до 31 июля 2025. Никаких нарушений нет — до этой даты немаркированными остатками можно торговать без вопросов.
⚠️ Селлер сшил большую партию нижнего белья еще в 2024 году и опубликовал карточки товаров на маркетплейсах. Если все позиции разберут в июне-июле — переживать не о чем. Если не раскупят, до 31 июля 2025 года селлеру придется промаркировать остатки самостоятельно.
☝️ У производителя по состоянию на 1 марта находится на складе 1 000 пар трусов без кодов. Такие остатки можно отгружать без маркировки только до 1 августа 2025. Провести маркировку этих трусов необходимо до 1 ноября, а ввести в оборот строго до 1 декабря.
🚫 В ноябре 2025 года на складе оптовика лежат упаковки с носками и колготками без кодов маркировки. Это нарушение: 31 октября — последний день, когда чулочно-носочные изделия можно хранить без нанесения Data Matrix.
🔥 Скидка 50% на маркировку остатков субъектам МСП
Регистрация в «Честном знаке»
Отчитываться в «Честный знак» (ГИС МТ) при приемке и продаже товаров должны все участники оборота: производители, импортеры, оптовики, розничные продавцы (независимо от канала продаж: офлайн, маркетплейс, интернет-магазин).
Зарегистрируйтесь на сайте «Честного знака», если еще не работали с системой маркировки. Участникам оборота, кто уже продает маркированные товары из других групп, нужно добавить в личный кабинет ГИС МТ группу «Легкая промышленность».
Создание карточки товара в Национальном каталоге
Чтобы получить коды маркировки на товары, произведенные после 1 марта, и остатки легпрома, необходимо:
Вступить в «Ассоциацию ГС1 РУС», чтобы получить GTIN. Сделать это можно на сайте ГС1 РУС или через свой профиль «Честного знака».
Зарегистрировать товарные позиции в Национальном каталоге (инструкция).
Получить GTIN — уникальные коды, идентифицирующие каждую позицию (инструкция). Без GTIN нельзя заказать коды маркировки у «Честного знака».
Рекомендуем провести инвентаризацию остатков перед тем, как регистрировать товары в Национальном каталоге. Так вы поймете, какое количество товаров лежит на складе и сколько времени заложить на описание изделий.
Если не сделать инвентаризацию, вы рискуете либо не получить нужное количество Data Matrix, либо заказать их с избытком. Во втором случае у «Честного знака» могут появиться вопросы, зачем так много кодов и почему они не используются.
Например, у оптовика 1 000 женских маек с одинаковыми характеристиками (цвет, размер, состав). Для них нужна одна карточка в Нацкаталоге. А если на складе 5 000 маек разных цветов, размеров, состава, каждой модели потребуется своя карточка и свой GTIN.
В карточках необходимо указать 10 характеристик — они должны совпадать с информацией на бирке одежды:
полное наименование товара;
категория товара;
товарный знак;
коды ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД 2;
страна производства;
модель/артикул;
потребительские свойства;
состав;
целевой пол;
разрешительная документация (можно не заполнять продавцам).
Если товар отличается хотя бы одной характеристикой — для него нужен свой GTIN. Например, для кепок одной модели, цвета, бренда, но разного размера необходимо сформировать отдельные карточки:
После оформления отправьте карточки на модерацию — она может занимать от 1 до 3 дней. Когда их одобрят, карточки нужно подписать усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) и опубликовать. Товару будет присвоен код GTIN. Если карточек много, отправлять их придется отдельными партиями: в каждой — максимум 100 карточек.
В Saby легко начать маркировку товаров и остатков одежды
Быстрый старт работы в системе. остаточно один раз настроить интеграцию с Национальным каталогом — после этого позиции из своего локального каталога можно перенести в список карточек. Если вы уже публиковали карточки в Национальном каталоге, то их можно импортировать по одной кнопке.
Легкое получение GTIN. Система покажет обязательные поля, а также предоставит варианты их заполнения — не нужно описывать характеристики вручную.
Проверка на ошибки до и после публикации карточек. Saby объяснит понятным языком, как их исправить: например, нужно добавить товарный знак или страну производства.
Автоматическое заполнение данных в документах по карточкам. В Saby вы один раз заполняете карточку номенклатуры и дальше работаете с наименованием товарной позиции. Система запомнит все коды ТН ВЭД, GTIN, сертификаты и декларации соответствия и будет указывать в нужных документах.
Например, при оформлении заказа кодов в «Честном знаке» достаточно выбрать наименование товара — все сведения подтянутся автоматически.
Получение кодов маркировки в «Честном знаке»
Когда вы опубликуете карточки в Национальном каталоге, можно заказывать коды маркировки для каждого товара.
Чтобы «Честный знак» отправил Data Matrix, необходимо:
Пополнить лицевой счет в личном кабинете «Честного знака». Стоимость одного кода — 60 копеек (с учетом НДС 20%).
Заказать коды. Нужно выбрать, для каких товаров заказываете коды — для остатков или для производства/импорта.
Если работаете в Saby, все операции по заказу кодов — в одном окне. Не нужно переключаться между вкладками, вы работаете только с актом выпуска, где заказываете Data Matrix, сразу же отправляете их на печать или выгружаете в .pdf или .xls. Выпуск в оборот происходит по одной кнопке — не надо загружать экселевские таблицы.
По каждому акту выпуска система покажет его статус — из единого списка вы сразу увидите обработанные заказы, где нужно получить коды, выпустить их в оборот, где требуется отчет о нанесении.
💡 Ввозить немаркированную продукцию в Россию нельзя. Поэтому импортер должен либо передать файл с кодами иностранному поставщику, либо выслать готовые этикетки. Не нужно перемаркировывать товар, если он поставлен из стран ЕАЭС и промаркирован в национальной системе поставщика (подробнее).
Печать кодов маркировки
Полученные коды необходимо напечатать и наклеить на товар.
Не рекомендуем использовать офисные принтеры. Печать на простой глянцевой бумаге не сможет обеспечить качество и сохранность кода маркировки. Особенно если вы производитель, импортер или оптовик: товар не будет реализован конечному розничному покупателю в ближайшее время, а может пройти еще длительную цепочку перемещений. Не рискуйте — сразу маркируйте качественно.
👌 Выбирайте принтер этикеток, лучше термотрансферный: он печатает на специальной этикетке информацию о товаре — не только Data Matrix, а название, размер, другие характеристики.
Что важно учесть при выборе принтера этикеток:
Если вы производитель или импортер — сколько этикеток в день надо печатать. Чем больше этикеток, тем мощнее должен быть принтер. На что еще обратить внимание, рассказали в статье.
Если вы оптовик или розничный продавец — какое количество товаров на остатках вам необходимо промаркировать и какой будет размер этикетки. От этого зависит стоимость оборудования. Если за 3 дня он напечатает вам 3 000 этикеток, в дальше не понадобится, то нет смысла переплачивать за более дорогие устройства. Если на остатках 1 000–1 500 единиц, покупать принтер нецелесообразно.
В Saby есть готовые шаблоны этикеток — вы можете выбрать подходящий и сразу распечатать коды. Если в шаблоне каких-то данных вам не хватает, отредактируйте его или создайте свой шаблон с нуля.
☝️ Минимальная информация на этикетке — код Data Matrix. Дополнительно чаще всего указывают артикул товара или хвостик от кода маркировки, чтобы в случае каких-то разбирательств было легко определить, какой именно это код маркировки.
Так выглядит редактор этикеток:
Что меняется в отузке и приемке товаров
С 1 марта 2025 года отгрузка и приемка нижнего белья, носков, перчаток и других товаров из списка третьей волны маркировки невозможна без ЭДО. Исключение: остатки, которые разрешено продавать без кодов маркировки и ЭДО до 1 августа.
Поставщики обязаны добавлять в УПД код маркировки каждой позиции. Нельзя отправить УПД, если в него не добавлены коды маркировки. Чтобы наполнить УПД кодами, необходимо отсканировать Data Matrix с каждой единицы партии. При больших партиях в адрес одного покупателя, коды можно агрегировать в транспортную упаковку.
Покупатели принимают поступившие товары только по электронному УПД. После утверждения документов по ЭДО в «Честный знак» поступит информация, что перешло право собственности на коды маркировки и они зачислены на баланс покупателя.
Если работаете в Saby, ЭДО уже встроен в систему. Например, если ведете продажи через программу для магазинов или используете сервис для работы на маркетплейсе. Необходимо только подключить и настроить эту опцию.
Проблемы с кодами маркировки
Ситуация на стороне поставщика. Кладовщик при отгрузке сканирует коды маркировки 2D-сканером, чтобы они отразились в УПД. Поскольку рядом нет компьютера, кладовщик сразу не узнает, что с каким-то кодом проблема — он не считался и не попал в УПД. Приходится заново сканировать всю партию.
Ситуация на стороне покупателя (розницы). Приемщик не проверил коды поступивших товаров, и несколько позиций не смогли продать — касса заблокировала реализацию. Это произошло из-за проблемы с кодом — он не считался при сканировании кассиром.
Покупателям мы рекомендуем проводить хотя бы выборочную проверку поступивших Data Matrix: отсканировать код на товаре и посмотреть, есть ли он в документе. Вторая проверка — корректны ли сами коды в УПД (например, они могут быть не введены в оборот или не читаться).
☝️ Коды необходимо проверить до того, как вы утвердили УПД. Если с кодами всё хорошо, утверждаем УПД. Если есть проблемы, сообщаем бухгалтеру поставщика — он исправит УПД, и не придется потом оформлять корректирующие документы.
Чтобы избежать проблем с кодами, лучше использовать при сканировании ТСД или смартфон с приложением Saby Docs.
Кладовщик поставщика сразу на экране видит, если код не считался и не попал в УПД.
Приемщик покупателя открывает входящее поступление, «пикает» код маркировки и сразу видит — есть этот код в документе или нет.
📋 Вам нужно обучить персонал работать по новым правилам. Чтобы сотрудники понимали, как добавлять коды маркировки в УПД, как правильно их проверить на приемке, как оформить списание товара (например, при порче).
Все это включает наше обучение — проведем его вашим сотрудникам вместе с настройкой Saby. И вам будет гораздо проще начать работу по новым правилам.
🚨 Кому грозят штрафы за несоблюдение требований к маркировке и как бизнесу их избежать, читайте в другой статье.
Поможем с маркировкой остатков
Выдадим электронную подпись.
Подключим к «Честному знаку» и ЭДО.
Опишем товары, закажем GTIN и коды.
Загрузим карточки товаров в Saby.
Обучим сотрудников.
Реклама: ООО «КОМПАНИЯ «ТЕНЗОР», ИНН 7605016030, erid: 2W5zFJWsBFn
Начать дискуссию