Маркировка нижнего белья, носков, перчаток и другого легпрома с 1 марта 2025

Остатками считаются все товары, которые вы произвели или получили до старта обязательной маркировки (до 28 февраля 2025 включительно). Это белье, носки и другие позиции из списка легпрома третьей волны, на которых нет кодов Data Matrix.

Промаркировать остатки все участники оборота должны до 1 ноября. После этой даты текстильная продукция без кодов Data Matrix перейдет в статус нелегальной, ее нельзя даже хранить. Если проверяющие обнаружат такие товары, их конфискуют, а предпринимателю выпишут штраф.

Последний дедлайн для маркировки остатков легкой промышленности — 1 декабря. Это возможность для тех, кто нанес Data Matrix, ввести эти товары в оборот. После сделать это будет невозможно — на сайте «Честного знака» закроется эта опция.

Примеры ситуаций по остаткам:

👌 В феврале 2025 предприниматель завез новую партию купальников в торговую точку. Летом запустил распродажу и успел реализовать всё до 31 июля 2025. Никаких нарушений нет — до этой даты немаркированными остатками можно торговать без вопросов.

⚠️ Селлер сшил большую партию нижнего белья еще в 2024 году и опубликовал карточки товаров на маркетплейсах. Если все позиции разберут в июне-июле — переживать не о чем. Если не раскупят, до 31 июля 2025 года селлеру придется промаркировать остатки самостоятельно.

☝️ У производителя по состоянию на 1 марта находится на складе 1 000 пар трусов без кодов. Такие остатки можно отгружать без маркировки только до 1 августа 2025. Провести маркировку этих трусов необходимо до 1 ноября, а ввести в оборот строго до 1 декабря.

🚫 В ноябре 2025 года на складе оптовика лежат упаковки с носками и колготками без кодов маркировки. Это нарушение: 31 октября — последний день, когда чулочно-носочные изделия можно хранить без нанесения Data Matrix.