Никто не застрахован: чего может стоить бухгалтеру одна ошибка

Можно прыгать с тарзанкой или с парашютом, забираться на Эверест (там говорят, wi-fi ловит) и заниматься другими экстремальными видами спорта. А можно просто стать бухгалтером. такая работа способна принести не меньше адреналина. Причем, если вы устроились в маленькую организацию на упрощенке, и думаете, что вам экстрим не грозит, то сильно ошибаетесь. В крупной компании вас поддержат юристы, консультанты, а текущую работу выполнят помощники. В маленькой — вы сами по себе.

Жила-была, скажем Маша (имя изменено). Окончила бухгалтерские курсы, потому что всю жизнь хотела быть бухгалтером. Ну, ладно, может и не с детства мечтала, но все-таки ей офисная жизнь казалась спокойной, привлекательной и хорошо оплачиваемой.

Окончив курсы на “отлично” Маша занялась поиском работы и через пару недель наткнулась на заманчивую вакансию — главбух в одном лице, организация на упрощенке, только открылась — не вакансия, а мечта. Повезло сразу — ее взяли даже без испытательного срока.

Шли годы...

Компания серьезно расширилась — появился новый вид деятельности, прибавилось сотрудников. Маша стала задерживаться на работе, зарывалась в бумагах, даже стала ошибаться с расчетами зарплаты. И в конце концов просрочила подачу СЗВ-М на 10 человек. Штраф 5 000 рублей!

Совершенно расстроенная штрафом, Маша совершила свою роковую ошибку.

Директор зашел к ней в кабинет и попросил перевести со счета организации на ее личную карту, снять и привести ему с утра на следующий день почти полмиллиона рублей. Объяснил просто — его карта заблокирована из-за мошенников, по корпоративной исчерпан лимит для снятия, а ему надо срочно завтра рассчитаться с поставщиком наличными.

Буквально на рассвете Маша ехала в такси, прижимая к себе сумочку с внушительной суммой и размышляла: “Надо попросить расписку...или нет...работаю давно, меня ни разу не обманули, а ситуации бывают разные, да и накосячила я в последнее время...”

В итоге она передала шефу пачку банкнот и только предупредила, что вообще то есть ограничение по расчету наличными по одному договору и надо потребовать у продавца полный комплект документов.

Через неделю, все еще не имея на руках подтверждающих документов, Маша начала волноваться всерьез и решилась поговорить с руководителем напрямую.

Борис Борисыч (имя изменено), вы получили уже документы по сделке с наличными?

Какой сделке?

Я вам привозила утром рано наличные неделю назад, вы мне обещали передать документы.

Ммм...Никаких денег ты мне не передавала. А если бы передала, то ведь расписку взяла, так? Она у тебя есть, расписка эта?

Маша чувствовала, как голова начинает кружиться.

Нет, — еле слышно прошептала она,

Ну вот, на нет и суда нет — знаешь такую поговорку?

Не чувствуя под собой ног, Маша вяло, вправду как во сне пошла к двери, слезы наворачивались на глаза, а в голове мелькали яркие образы — вот с нее требуют долг по подотчету почти в полмиллиона, вот суд, приставы!

Маша, — услышала она голос шефа, явно улыбающегося, издевается, гад!

Да, — пискнула она уже не в силах сдержать слезы.

Вернись, пожалуйста. Вот присядь и не реви! Ты хороший главбух, а вот решимости тебе не хватает. Знаешь какую ответственность несет главный бухгалтер?

М-материальную?

Ну в некоторых случаях и ее тоже. Бухгалтера могут оштрафовать, причем на приличную сумму. Если правильно помню недавно прослушанный вебинар — до 20000 рублей за неправильное ведение учета. Дисквалифицировать могут. Даже уголовку дать. Говорят, что главбух наравне с учредителем и директором даже теперь привлекается к уплате долгов организации. Понимаешь?

Не совсем.

Я хочу сказать — мало знать учет, считать зарплату и налоги, надо соображать — какие операции сомнительные и что тебе за них может быть . Вот сегодня осознала?

То есть это проверка такая была?! Я чуть с ума не сошла! Зачем вы так?

Настоящего главбуха из тебя сделать хочу, а то сотрудники на тебе ездят, с налоговой сюсюкаешь, директору отказать в сомнительной просьбе не можешь. Короче, я тебе курсы нашел. Вот Школа главбуха на упрощенке . И знания освежишь, и по изменениям активно пройдешься и к проверкам будешь полностью готова. А деньги я на счет внесу, как будто ты их в кассу вернула.

Школа главбуха на упрощенке Договорились, Борис Борисыч. А вы мне больше проверок таких не устраивайте, я уж лучше на курсы пойду.

И жили они, то есть работали, долго и счастливо...

Таким хэппиэндом могла бы закончиться наша история. К сожалению, Маше не повезло, директор отказался признать, что о снятии наличных просил он лично. Невозможно было получить и показания сотрудников — ведь девушка передавала деньги без свидетелей. После безуспешной попытки доказать факт мошенничества со стороны руководителя, она все же сумела договориться с организацией о прощении долга (хотя понятно, что прощать ей было нечего) и не доводить дело до суда. Пришлось заплатить с виртуальной суммы 13 % НДФЛ. Это стало платой за опыт.