Список обязанностей главбуха: что от вас вправе требовать директор. Сверяйте со своими

Можно только позавидовать фантазии некоторых руководителей, ведь в обязанности бухгалтера они записывают буквально все — от занесения первички в базу до подбора кадров на склад и искренне недоумевают — а что такого? Мы предлагаем разобраться, что входит в обязанности главного бухгалтера и за что он несет ответственность.

Базовые правила

Для начала главбух должен иметь должностную инструкцию. В ней подробно описывается функционал и обязанности, входящие в его компетенцию. Но бухгалтерия наука не такая уж точная, как может показаться. В зависимости от сферы деятельности, масштаба компании, особенностей организации бизнеса и требований руководства перечень обязанностей может существенно различаться.

Обратимся к законодательству. Есть два документа, которые дадут вам практически исчерпывающий ответ — Закон о бухучете (№ 402-ФЗ от 06.12.2011) и Профстандарт «Бухгалтер» (утв. Приказом Минтруда от 21.02.2019 № 103н). В первом указаны требования к должности для некоторых организаций (страховые, НПФ, управляющие компании и ряд других), например, к стажу и образованию. Если вы устраиваетесь на работу в такое учреждение, то будьте добры соответствовать.

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Профстандарт в свою очередь расписывает трудовые функции, знания и умения достаточно подробно. Именно его будем использовать как эталон требований к главбуху. К примеру, вы должны ориентироваться в законодательстве:

о бухгалтерском учете, налогах, статистике, архивном деле;

в социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении;

знать 115-ФЗ, ГК, ТК, таможенное, валютное, бюджетное законодательство РФ.

Причем знания должны быть не просто голой теорией. Вы должны их применять практически. Ориентироваться в спецрежимах, льготах, налоговых схемах, законной оптимизации, особенностях импорта-экспорта, обращении с наличной выручкой, кассовой дисциплине и т.п.

В вашем арсенале должна присутствовать судебная практика, методы финансового анализа и стандарты МСФО (если того требует специфика). Нужно знать не только законы РФ, но и перенимать зарубежный опыт, а работа с компьютерными программами — это уж само собой.

Что еще должен уметь делать главный бухгалтер

Т.к. главный бухгалтер это еще и управленец (подразумевается, что в его подчинении должны находится рядовые бухгалтера), то он обязан уметь организовать работу своего отдела:

определить объем работ и необходимое количество сотрудников, грамотно распределить между ними обязанности;

разработать внутренние регламенты;

организовать делопроизводство и документооборот;

планировать и контролировать сроки исполнения работ для своевременной подготовки отчетности;

продумать, как будет организовать процесс повышения квалификации бухгалтерии.

Если и этого покажется мало, то именно главбух отвечает за формирование учетной политики, разработку форм первичных документов, сдачу отчетов, оценивает критерии существенности показателей, а если придет проверка — он обязан суметь обосновать принятые решения перед проверяющими.

Теперь задумайтесь — обладаете и вы всеми этими навыками? Владеете ли необходимыми знаниями? Проверьте себя, подтвердите квалификацию (для этого достаточно пройти аттестацию) и войдите в Реестр аттестованных главных бухгалтеров.

Ой, ладно, скажете вы. Есть же небольшие фирмочки, где главбух работает один и половины из перечисленного ему вообще не требуется. Но если вы работает в ООО «Ромашка» на УСН «Доходы», это не значит, что вам нужно знать меньше.

В базовый набор любого уважающего себя главбуха точно входят знания:

как правильно рассчитать налоговую базу и учесть расходы как в налоговом, таки и в бухгалтерском учете;

как составить отчетность в ФНС и фонды и проверить ее по контрольным соотношениям;

когда и куда платить налоги;

как вести кадровый учет (если помощников у вас нет, то всеми «побочными» вопросами учета заниматься тоже вам);

как рассчитать зарплату (причем с вариациями — по окладу, повременщикам, при работе по сокращенному и неполному времени, по сделке, при плавающем графике и т.д.), отпускные, больничный, кому вне очереди предоставить отпуск и т.д.

как работать с различными первичными документами, что проверять и контролировать;

что отвечать на требования ФНС, иметь представление — какие данные предоставлять, а на запрос каких ответить законным отказом (чтобы не парализовать работу бухгалтерии, копируя десять коробок документов).

Даже если в вашем штате есть парочка подчиненных, то они должны быть взаимозаменяемы, да и вы сами должны быть в силах исполнить обязанности каждого из них. В принципе самостоятельность и универсальность это тоже must have для главбуха.

О знаниях современных программ мы уже упоминали, но если вы обращали внимание, то требования работодателя часто не ограничены только бухгалтерским ПО. От вас вправе ожидать навыков работы в онлайн-банках, решениях для складского учета, облачных сервисах, онлайн-кассах, даже специфических знаний — о работе с маркетплейсами, к примеру.

В теории считается, что малый бизнес это более гибкая и менее рисковая ниша. На практике — проверки изматывают его не меньше, а ошибок совершается даже больше, чем в крупном. Разобраться в особенностях малого предприятия вам поможет обучающий курс Школы главбуха на упрощенке. Плюс в том, что вы не только получите необходимые знания, но еще и практические материалы, которые останутся у вас после обучения.

Виды ответственности — что грозит главбуху за нарушения

Большая компания может позволить себе штат специалистов, где будут такие должности как налоговый консультант или финансовый директор, экономист, аналитик. Не говоря уже о юристах и адвокатах. Все вместе они создают надежный щит, а что делать главбуху в одном лице, как защищаться?

Вот тут самое время поговорить об ответственности. Мы собрали ее в таблицу:

Вид ответственности В чем заключается нарушение Как наказывают Дисциплинарная Нарушение трудовой дисциплины (п. 5 и п. 6 статья 81 ТК РФ), необоснованное решение, которое повлекло ущерб для организации (п. 9 статьи 81 ТК РФ). Примечание: если главбух не пройдет аттестацию, то его также могут уволить за несоответствие занимаемой должности (п. 3 статьи 81). Замечание, выговор, увольнение Материальная Причиненный работодателю или третьему лицу (к примеру, контрагенту) прямой действительный ущерб (статья 238 ТК РФ) Обычно ответственность сотрудника ограничена суммой его среднемесячного заработка, но главбух — отдельная категория, для него Тк разрешает установить в трудовом договоре полную ответственность (статья 243, см. последний абзац) Административная грубое нарушения в бухгалтерском учете нарушение сроков предоставления или непредоставление налоговой отчетности

нарушение кассовой дисциплины нарушение валютного законодательства 5000–10 000 рублей (при повторном нарушении до 20 000 или дисквалификация от 1 до 2 лет), статья 15.11 КоАП 300–500 рублей (статья 15.5 КоАП) 4000–5000 рублей (на должностное лицо, организацию оштрафуют отдельно) статья 15.1 КоАП

В зависимости от суммы нарушения статья 15.25 КоАП. Например незаконная операция в валюте грозит должностному лицу штрафом от 20 до 30 тысяч рублей Уголовная Мы надеемся, что до этого не дойдет, но… Если организация уклоняется от уплаты налогов, предоставляет заведомо ложные сведения в отчетности и все это в крупном размере, то ее саму и ответственных лиц ждет наказание. Оно будет более суровым, если, например, главбух и директор действовали сообща. Примечание: крупным считается размер суммы налогов и страховых взносов 15 и более млн рублей (накопившаяся в течение 3-х лет подряд) В зависимости от размера ущерба для бюджета — от штрафа до запрета занимать должность и лишения свободы (статьи 199, 199.1, 199.4 УК РФ) Субсидиарная Применяется обычно при банкротстве компании, когда к выплате долгов стараются привлечь всех — от директора до главбуха. Примечание: чаще всего под удар попадает руководитель и учредители организации, главного бухгалтера привлекают как свидетеля. При этом оказывают давление, вынуждая “сдать” всех участников схем. Взыскание недоимок по налогам и взносам и пени, но при условии, что доказана непосредственная вина главбуха и его прямое участие в выводе или сокрытии активов

Напомним, что главный бухгалтер вправе не соглашаться с решениями, принимаемыми руководителем. Свое несогласие лучше выразить в письменной форме, например, в виде служебной записки или заявления. Если директор будет настаивать на проведении сомнительных документов или операций, то в будущем такой документ освободит вас от ответственности (пункт 8 статьи 7 закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).

Любые обязанности, не предусмотренные вашим трудовым договором и должностной инструкцией, а также выходящие за рамки компетенции главного бухгалтера (к примеру, правовая оценка договора или создание маркетингового плана) могут выполняться только с вашего письменного согласия и соответственно должны быть дополнительно оплачены