Список обязанностей главбуха: что от вас вправе требовать директор. Сверяйте со своими

Можно только позавидовать фантазии некоторых руководителей, ведь в обязанности бухгалтера они записывают буквально все — от занесения первички в базу до подбора кадров на склад и искренне недоумевают — а что такого? Мы предлагаем разобраться, что входит в обязанности главного бухгалтера и за что он несет ответственность.
Базовые правила
Для начала главбух должен иметь должностную инструкцию. В ней подробно описывается функционал и обязанности, входящие в его компетенцию. Но бухгалтерия наука не такая уж точная, как может показаться. В зависимости от сферы деятельности, масштаба компании, особенностей организации бизнеса и требований руководства перечень обязанностей может существенно различаться.
Обратимся к законодательству. Есть два документа, которые дадут вам практически исчерпывающий ответ — Закон о бухучете (№ 402-ФЗ от 06.12.2011) и Профстандарт «Бухгалтер» (утв. Приказом Минтруда от 21.02.2019 № 103н). В первом указаны требования к должности для некоторых организаций (страховые, НПФ, управляющие компании и ряд других), например, к стажу и образованию. Если вы устраиваетесь на работу в такое учреждение, то будьте добры соответствовать.
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Профстандарт в свою очередь расписывает трудовые функции, знания и умения достаточно подробно. Именно его будем использовать как эталон требований к главбуху. К примеру, вы должны ориентироваться в законодательстве:
- о бухгалтерском учете, налогах, статистике, архивном деле;
- в социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении;
- знать 115-ФЗ, ГК, ТК, таможенное, валютное, бюджетное законодательство РФ.
Причем знания должны быть не просто голой теорией. Вы должны их применять практически. Ориентироваться в спецрежимах, льготах, налоговых схемах, законной оптимизации, особенностях импорта-экспорта, обращении с наличной выручкой, кассовой дисциплине и т.п.
В вашем арсенале должна присутствовать судебная практика, методы финансового анализа и стандарты МСФО (если того требует специфика). Нужно знать не только законы РФ, но и перенимать зарубежный опыт, а работа с компьютерными программами — это уж само собой.
Что еще должен уметь делать главный бухгалтер
Т.к. главный бухгалтер это еще и управленец (подразумевается, что в его подчинении должны находится рядовые бухгалтера), то он обязан уметь организовать работу своего отдела:
- определить объем работ и необходимое количество сотрудников, грамотно распределить между ними обязанности;
- разработать внутренние регламенты;
- организовать делопроизводство и документооборот;
- планировать и контролировать сроки исполнения работ для своевременной подготовки отчетности;
- продумать, как будет организовать процесс повышения квалификации бухгалтерии.
Если и этого покажется мало, то именно главбух отвечает за формирование учетной политики, разработку форм первичных документов, сдачу отчетов, оценивает критерии существенности показателей, а если придет проверка — он обязан суметь обосновать принятые решения перед проверяющими.
Теперь задумайтесь — обладаете и вы всеми этими навыками? Владеете ли необходимыми знаниями? Проверьте себя, подтвердите квалификацию (для этого достаточно пройти аттестацию) и войдите в Реестр аттестованных главных бухгалтеров.
Ой, ладно, скажете вы. Есть же небольшие фирмочки, где главбух работает один и половины из перечисленного ему вообще не требуется. Но если вы работает в ООО «Ромашка» на УСН «Доходы», это не значит, что вам нужно знать меньше.
В базовый набор любого уважающего себя главбуха точно входят знания:
- как правильно рассчитать налоговую базу и учесть расходы как в налоговом, таки и в бухгалтерском учете;
- как составить отчетность в ФНС и фонды и проверить ее по контрольным соотношениям;
- когда и куда платить налоги;
- как вести кадровый учет (если помощников у вас нет, то всеми «побочными» вопросами учета заниматься тоже вам);
- как рассчитать зарплату (причем с вариациями — по окладу, повременщикам, при работе по сокращенному и неполному времени, по сделке, при плавающем графике и т.д.), отпускные, больничный, кому вне очереди предоставить отпуск и т.д.
- как работать с различными первичными документами, что проверять и контролировать;
- что отвечать на требования ФНС, иметь представление — какие данные предоставлять, а на запрос каких ответить законным отказом (чтобы не парализовать работу бухгалтерии, копируя десять коробок документов).
Даже если в вашем штате есть парочка подчиненных, то они должны быть взаимозаменяемы, да и вы сами должны быть в силах исполнить обязанности каждого из них. В принципе самостоятельность и универсальность это тоже must have для главбуха.
О знаниях современных программ мы уже упоминали, но если вы обращали внимание, то требования работодателя часто не ограничены только бухгалтерским ПО. От вас вправе ожидать навыков работы в онлайн-банках, решениях для складского учета, облачных сервисах, онлайн-кассах, даже специфических знаний — о работе с маркетплейсами, к примеру.
В теории считается, что малый бизнес это более гибкая и менее рисковая ниша. На практике — проверки изматывают его не меньше, а ошибок совершается даже больше, чем в крупном. Разобраться в особенностях малого предприятия вам поможет обучающий курс Школы главбуха на упрощенке. Плюс в том, что вы не только получите необходимые знания, но еще и практические материалы, которые останутся у вас после обучения.
Виды ответственности — что грозит главбуху за нарушения
Большая компания может позволить себе штат специалистов, где будут такие должности как налоговый консультант или финансовый директор, экономист, аналитик. Не говоря уже о юристах и адвокатах. Все вместе они создают надежный щит, а что делать главбуху в одном лице, как защищаться?
Вот тут самое время поговорить об ответственности. Мы собрали ее в таблицу:
Напомним, что главный бухгалтер вправе не соглашаться с решениями, принимаемыми руководителем. Свое несогласие лучше выразить в письменной форме, например, в виде служебной записки или заявления. Если директор будет настаивать на проведении сомнительных документов или операций, то в будущем такой документ освободит вас от ответственности (пункт 8 статьи 7 закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).
Любые обязанности, не предусмотренные вашим трудовым договором и должностной инструкцией, а также выходящие за рамки компетенции главного бухгалтера (к примеру, правовая оценка договора или создание маркетингового плана) могут выполняться только с вашего письменного согласия и соответственно должны быть дополнительно оплачены