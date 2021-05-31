Интервью с выпускницей Школы главбуха на упрощенке: 3 месяца учебы и я — уверенный в себе бухгалтер

Не спешите пропускать и перелистывать эту публикацию, потратьте 4,5 минуты своего внимания, как это в свое время сделала сегодняшняя героиня Светлана. Ей удалось пробить себе дорогу в бухгалтерскую профессию, не имея опыта работы. Возможно, вы будете следующим, кто освоит новые навыки и пойдет вверх по карьерной лестнице.

Мы попросили Светлану рассказать о себе и своем пути в профессию бухгалтера.

Я из обычного российского города, у меня нет связей и какой-то четкой цели на будущее тоже не было. Фактически профессию мне выбрали родители, сказали надо уже что-то решать. Я прошла четырехлетний бакалавриат по специальности менеджмент.

Отчасти пойти на это направление пришлось, потому что для него хватало проходных баллов. Но я не видела себя менеджером и вообще даже после учебы смутно себе представляла, что это за профессия. Единственное, что меня заинтересовало на курсе — бухгалтерия. Но количество часов по ней было совсем небольшим.

Непредсказуемое лето 2020

В 2020 году я как раз заканчивала обучение. А вы же помните, тогда все непонятно было — мы уходили на дистанционку и вообще не понимали, как и что будет. Пришлось готовится к тому, что защиту дипломных работ придется тоже вести дистанционно. Очень тяжело было.

Забегая вперед — опыт удаленного обучения мне очень пригодился во время прохождения курса Школы главбуха на упрощенке.

Все-таки почти весь мой курс справился, и я тоже держала в руках диплом. Только не знала, что мне теперь с ним делать. Как найти работу по такой супер распространенной специальности, как у меня, в разгар экономического кризиса?

Разочарование, сбор отказов и «набивание шишек»

Все лето я пыталась найти работу, причем такую, где платили бы не стандартный официальный МРОТ. Но таких, как я, студентов было много, а у меня душа не лежала ни к продажам, ни к управлению.

Когда листала сайты и порталы с вакансиями, в памяти всплыли воспоминания о студенческих беззаботных годах. Я снова вспомнила про курс бухгалтерии, когда у меня само собой все легко получалось. Решила попробовать и устроиться в бухгалтерию каким-нибудь помощником.

Десяток собеседований на понравившуюся должность был провален из-за отсутствия опыта и знаний. Не было у меня нужных навыков. Я ведь даже 1С никогда не пользовалась.

Очередной потенциальный работодатель посетовал на отсутствие практического опыта и посоветовал для начала пройти курсы переподготовки или аттестации, так больше шансов устроиться — с «корочкой».

Я и правда чувствовала себя не комфортно, когда пыталась пробиться через кастинг в бухгалтерию, не имея ничего кроме диплома менеджера с несколькими часами бухучета в нем. Мои ответы на очевидные вопросы были неуверенными и конечно работодатели это замечали.

Опять в поиске, но только не работы

Я решила изменить подход к поискам и...снова пойти учиться. Родители удивились — только закончила универ и вот уже опять на курсы собралась. Но я была уверена в том, что это мне необходимо, листала бухгалтерские форумы, группы, подписывалась на тренинги в инстаграм. Удивительно было читать блоги, посты и сообщения из бухгалтерского сообщества. Люди там оказались очень интересные, самоироничные и веселые.

Но для меня многое из общения оставалось непонятным, ускользали даже какие-то шутки для избранных. Это был такой свой отдельный мир. Я как новичок могла только читать, запоминать, даже стала делать себе заметки.

И тут, на одном из сайтов, мне повезло — я увидела ссылку на курс, позволяющий нарастить свои знания и получить официальное подтверждения моим знаниям — как раз то, чего мне не хватало.

Снова за учебниками

Я прочитала программу обучения, мне сразу все понравилось. В Школе главбуха на упрощенке в 3 месяца обучения умудрились вместить необходимые базовые знания и практические занятия.

Через месяц обучения, я почувствовала больше уверенности в себе, обновила резюме, предприняла очередную попытку поиска работы. Теперь на собеседованиях я не тушевалась и могла говорить на одном языке с работодателем, примерно представляя объем работы и способы ее выполнения.

Курс «Ведение учета на малом предприятии» помог мне всесторонне подготовиться и по его итогам я получила Диплом главбуха. Одних только бухгалтерских счетов и отчетности для малых и средних предприятиях сейчас недостаточно. Главбухи выполняют работу одновременно и кадровика, и налогового юриста, и зачастую совмещают и другие должности, а в курс включены все необходимые знания.

Спустя два месяца обучения я осмелела и стала задавать вопросы и отвечать на них в сообществах, которые до этого только читала. Новичков не везде принимают радушно, но если ты и правда стараешься учиться, к тебе проявляют терпение. Оказывается, так приятно, когда тебя благодарят за дельный совет, а профи подтверждают — да, все так, верно.

Наконец победа

Очередное собеседование, работодатель колеблется, конечно, у него много кандидатов. Но я сижу в кабинете уже уверенно и сжимаю в руках мой Аттестат.

В итоге чашу весов в пользу моей кандидатуры склонила беседе о составлении ответов на налоговые требования. После моратория 2020 года в новому году поднялась волна выездных и камеральных проверок выжившего бизнеса. Организацию, куда я устраивалась, по словам директора, атаковали требования от налоговой инспекции.

Я не растерялась и объявила, что прошла подготовку в том числе по прохождению любого рода налоговых проверок. И мне дали шанс.

Прошло уже два месяца на новой работе, несмотря на трудности и большую нагрузку, мое желание заниматься бухгалтерией не пропало, к тому же зарплата у меня выше, чем у тех же менеджеров (многие из однокурсников работают в сетевых магазинах обычными «продажниками»).

Вот вам лайфхак от Светланы: каждый день на работе я появлялась в хорошем и приподнятом настроении, делилась с коллегами полезными новостями из мира налогов, экономики и бухгалтерии. Все быстро привыкли и стали спрашивать утром «что нового?». Благодаря заряду уверенности, полученному в Школе главбуха на упрощенке, я быстро влилась в коллектив.

Владелец бизнеса заметил мою инициативу и активность и решил на 50% проспонсировать мое дальнейшее обучение в направлении налоговой оптимизации и безопасности.

С 1 июня стартует трехмесячный курс и я уже в первых рядах. В планах не только научиться законной экономии на налогах, но и начать развитие нового направления (задача от шефа) — налоговый консалтинг.

Светлана, может вы дадите какой-то совет тем, кто будет читать ваш рассказ?

Вот так несколько лет тратишь на учебу, которая тебе не интересна, и вдруг, благодаря курсам, за несколько месяцев находишь свое призвание. Поэтому я хочу посоветовать — никогда не стоять на месте, продолжать обучение и саморазвитие. Такое инвестирование всегда окупается, я в этом убедилась.