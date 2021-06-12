Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Какие новые задачи будут решать бухгалтеры с 1 июля?

Для рубрики Бухгалтеры
Версия для печати

С 1 июля меняются правила сдачи нескольких отчетов, выплаты пособий, работы с банками и ФНС. Поэтому, у бухгалтеров появляются новые задачи.

Примите участие в опросе и посмотрите, насколько ситуация у коллег отличается от вашей. А еще ваши ответы помогут экспертам Школы главбуха на упрощенкеразработать для вас практические углубленные курсы и задачи, чтобы вы смогли сразу попрактиковаться в новых правилах работы и избежать ошибок.

Ответите на 4 вопроса опроса получите полезный подарок от Школы главбуха на упрощенке. Пройти опрос>>

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Школа Главбуха на упрощенке
Школа Главбуха на упрощенке
Учитесь у лучших экспертов-практиков!
Перейти в профиль
Создайте свой блог, выскажитесь и станьте суперзвездой «Клерка»
Создать блог

Другие публикации
Посмотрите все статьи блога