Какие новые задачи будут решать бухгалтеры с 1 июля?

С 1 июля меняются правила сдачи нескольких отчетов, выплаты пособий, работы с банками и ФНС. Поэтому, у бухгалтеров появляются новые задачи.

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