Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Бухгалтеры с зарплатой от 100 000 рублей, как попасть в их число?

Для рубрики Обучение для бухгалтеров
Версия для печати

Помните, как пелось в песне «Бухгалтер он простой, да ну и пусть...», так вот, времена изменились и простой бухгалтер уже не так привлекает компании, как опытный, знающий свое дело и активно следящий за всеми изменениями в законодательстве, который точно станет правой рукой руководителя. Именно такой «непростой» бухгалтер ценится в организации и получает соответствующую заработную плату. Давайте посмотрим рейтинг бухгалтерских зарплат в регионах России и подумаем, как попасть в число бухгалтеров с зарплатой 100 +.

Мы обратились к популярному порталу поиска работы hh.ru и нашли более 11 000 предложений о работе бухгалтером или главным бухгалтером с заработной платой более 100 000 рублей. Распределение вакансий по регионам выглядит следующим образом

Безусловно, основная масса высоких зарплат приходится на центральные столичные регионы, однако и в других регионах тоже есть зарплата от 100 000 руб. для бухгалтера.

Портал SuperJob также содержит информацию о зарплатах для бухгалтера 100 в Санкт-Петербурге, Ульяновске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и т.д.

На бирже бухгалтеров Superbuh24 бухгалтер с опытом работы от 3 лет может претендовать на заработную плату выше 100 000 рублей.

Это только официальные данные с порталов по поиску работы, а как известно, хорошего бухгалтера активно рекомендуют и ищут с помощью рекомендаций и сарафанного радио.

Как же стать дорогим бухгалтером, какие требования предъявляет работодатель к потенциальным сотрудникам:

  1. Опыт работы.
  2. Знание стандартов российской отчетности и МСФО.
  3. Знание 1С Бухгалтерии и других решений 1С.
  4. Постоянное развитие и профессиональный рост.

Для примера возьмем требования для вакансии «Главный бухгалтер» с заработной платой 150 000 рублей в Москве:

Обратите внимание на пункт в отношении профессионального роста. Именно рост и развитие не дают бухгалтеру остановиться на нижних ступеньках лестницы к финансовому благополучию. Нужно держать руку на пульсе последних изменений в законодательстве, общаться с коллегами на форумах и семинарах, узнавать все из первых рук и постоянно повышать квалификацию.

Как повысить квалификацию?

  1. Самообразование. На помощь спешит Youtube, всевозможные мастер-классы и семинары от ведущих специалистов в области бухгалтерии, профессиональные книги и журналы. Не забывайте, образование не всегда только платное, можно найти много полезностей и в бесплатных роликах, но этого может быть мало, поэтому старайтесь заглядывать и на платные курсы, тем более после них часто выдают сертификат, которым вы сможете доказать свою компетентность. Ведь, казалось бы, вы все знаете, а подтвердить не можете.
  2. Аутсорсинг. Можно начать работу на аутсорсинге, взять на ведение учета 1-2 предпринимателя с небольшим оборотом деятельности и набить первые шишки, понять принцип и особенности работы, набраться опыта.
  3. Помощник бухгалтера. Еще повысить свою квалификацию и получить практический опыт можно в крупных компаниях. Особенно подходит тем, кто хочет увидеть сразу всю «кухню». Идя в крупную организацию помощником бухгалтера, можно узнать и как проверки проходят, и как документы оформляются.

Учитесь бесплатно 7 дней и получите Сертификат главбуха

Подать заявку

Узнайте все про:

  • изменения в работе бухгалтера в 2021 году;
  • новые требования к УСН;
  • новые условия расчета НДФЛ и страховых взносов;
  • требования ЦБ к безналичным расчетам;
  • требования к выплатам сотрудникам;
  • новейшие изменения в налоговом законодательстве.

Со Школой Главбуха на упрощенке вы всегда будете в курсе актуальной, необходимой информации и начнете зарабатывать гораздо больше.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Школа Главбуха на упрощенке
Школа Главбуха на упрощенке
Учитесь у лучших экспертов-практиков!
Перейти в профиль
Создайте свой блог, выскажитесь и станьте суперзвездой «Клерка»
Создать блог

Другие публикации
Посмотрите все статьи блога