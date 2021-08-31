Бухгалтеры с зарплатой от 100 000 рублей, как попасть в их число?

Помните, как пелось в песне «Бухгалтер он простой, да ну и пусть...», так вот, времена изменились и простой бухгалтер уже не так привлекает компании, как опытный, знающий свое дело и активно следящий за всеми изменениями в законодательстве, который точно станет правой рукой руководителя. Именно такой «непростой» бухгалтер ценится в организации и получает соответствующую заработную плату. Давайте посмотрим рейтинг бухгалтерских зарплат в регионах России и подумаем, как попасть в число бухгалтеров с зарплатой 100 +.
Мы обратились к популярному порталу поиска работы hh.ru и нашли более 11 000 предложений о работе бухгалтером или главным бухгалтером с заработной платой более 100 000 рублей. Распределение вакансий по регионам выглядит следующим образом
Безусловно, основная масса высоких зарплат приходится на центральные столичные регионы, однако и в других регионах тоже есть зарплата от 100 000 руб. для бухгалтера.
Портал SuperJob также содержит информацию о зарплатах для бухгалтера 100 в Санкт-Петербурге, Ульяновске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и т.д.
На бирже бухгалтеров Superbuh24 бухгалтер с опытом работы от 3 лет может претендовать на заработную плату выше 100 000 рублей.
Это только официальные данные с порталов по поиску работы, а как известно, хорошего бухгалтера активно рекомендуют и ищут с помощью рекомендаций и сарафанного радио.
Как же стать дорогим бухгалтером, какие требования предъявляет работодатель к потенциальным сотрудникам:
- Опыт работы.
- Знание стандартов российской отчетности и МСФО.
- Знание 1С Бухгалтерии и других решений 1С.
- Постоянное развитие и профессиональный рост.
Для примера возьмем требования для вакансии «Главный бухгалтер» с заработной платой 150 000 рублей в Москве:
Обратите внимание на пункт в отношении профессионального роста. Именно рост и развитие не дают бухгалтеру остановиться на нижних ступеньках лестницы к финансовому благополучию. Нужно держать руку на пульсе последних изменений в законодательстве, общаться с коллегами на форумах и семинарах, узнавать все из первых рук и постоянно повышать квалификацию.
Как повысить квалификацию?
- Самообразование. На помощь спешит Youtube, всевозможные мастер-классы и семинары от ведущих специалистов в области бухгалтерии, профессиональные книги и журналы. Не забывайте, образование не всегда только платное, можно найти много полезностей и в бесплатных роликах, но этого может быть мало, поэтому старайтесь заглядывать и на платные курсы, тем более после них часто выдают сертификат, которым вы сможете доказать свою компетентность. Ведь, казалось бы, вы все знаете, а подтвердить не можете.
- Аутсорсинг. Можно начать работу на аутсорсинге, взять на ведение учета 1-2 предпринимателя с небольшим оборотом деятельности и набить первые шишки, понять принцип и особенности работы, набраться опыта.
- Помощник бухгалтера. Еще повысить свою квалификацию и получить практический опыт можно в крупных компаниях. Особенно подходит тем, кто хочет увидеть сразу всю «кухню». Идя в крупную организацию помощником бухгалтера, можно узнать и как проверки проходят, и как документы оформляются.
Учитесь бесплатно 7 дней и получите Сертификат главбуха
Узнайте все про:
- изменения в работе бухгалтера в 2021 году;
- новые требования к УСН;
- новые условия расчета НДФЛ и страховых взносов;
- требования ЦБ к безналичным расчетам;
- требования к выплатам сотрудникам;
- новейшие изменения в налоговом законодательстве.
Со Школой Главбуха на упрощенке вы всегда будете в курсе актуальной, необходимой информации и начнете зарабатывать гораздо больше.