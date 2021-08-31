Бухгалтеры с зарплатой от 100 000 рублей, как попасть в их число?

Помните, как пелось в песне «Бухгалтер он простой, да ну и пусть...», так вот, времена изменились и простой бухгалтер уже не так привлекает компании, как опытный, знающий свое дело и активно следящий за всеми изменениями в законодательстве, который точно станет правой рукой руководителя. Именно такой «непростой» бухгалтер ценится в организации и получает соответствующую заработную плату. Давайте посмотрим рейтинг бухгалтерских зарплат в регионах России и подумаем, как попасть в число бухгалтеров с зарплатой 100 +.

Мы обратились к популярному порталу поиска работы hh.ru и нашли более 11 000 предложений о работе бухгалтером или главным бухгалтером с заработной платой более 100 000 рублей. Распределение вакансий по регионам выглядит следующим образом

Безусловно, основная масса высоких зарплат приходится на центральные столичные регионы, однако и в других регионах тоже есть зарплата от 100 000 руб. для бухгалтера.

Портал SuperJob также содержит информацию о зарплатах для бухгалтера 100 в Санкт-Петербурге, Ульяновске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и т.д.

На бирже бухгалтеров Superbuh24 бухгалтер с опытом работы от 3 лет может претендовать на заработную плату выше 100 000 рублей.

Это только официальные данные с порталов по поиску работы, а как известно, хорошего бухгалтера активно рекомендуют и ищут с помощью рекомендаций и сарафанного радио.

Как же стать дорогим бухгалтером, какие требования предъявляет работодатель к потенциальным сотрудникам:

Опыт работы. Знание стандартов российской отчетности и МСФО. Знание 1С Бухгалтерии и других решений 1С. Постоянное развитие и профессиональный рост.

Для примера возьмем требования для вакансии «Главный бухгалтер» с заработной платой 150 000 рублей в Москве:

Обратите внимание на пункт в отношении профессионального роста. Именно рост и развитие не дают бухгалтеру остановиться на нижних ступеньках лестницы к финансовому благополучию. Нужно держать руку на пульсе последних изменений в законодательстве, общаться с коллегами на форумах и семинарах, узнавать все из первых рук и постоянно повышать квалификацию.

Как повысить квалификацию?

Самообразование . На помощь спешит Youtube, всевозможные мастер-классы и семинары от ведущих специалистов в области бухгалтерии, профессиональные книги и журналы. Не забывайте, образование не всегда только платное, можно найти много полезностей и в бесплатных роликах, но этого может быть мало, поэтому старайтесь заглядывать и на платные курсы, тем более после них часто выдают сертификат, которым вы сможете доказать свою компетентность . Ведь, казалось бы, вы все знаете, а подтвердить не можете. Аутсорсинг . Можно начать работу на аутсорсинге, взять на ведение учета 1-2 предпринимателя с небольшим оборотом деятельности и набить первые шишки, понять принцип и особенности работы, набраться опыта. Помощник бухгалтера . Еще повысить свою квалификацию и получить практический опыт можно в крупных компаниях. Особенно подходит тем, кто хочет увидеть сразу всю «кухню». Идя в крупную организацию помощником бухгалтера, можно узнать и как проверки проходят, и как документы оформляются.

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