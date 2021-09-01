40% россиян не работают по специальности: кто бросил профессию, чтобы стать бухгалтером

Почти половина россиян с высшим образованием не работает по специальности. А кто-то бросил свою профессию, чтобы стать... бухгалтером. Не верите? Мы собрали для вас интересные факты и реальные истории специалистов, которые не побоялись сменить род деятельности.

Немного интересной статистики

В апреле 2021 года портал SuperJob провел очередное исследование, которое показало, что по специальности, полученной в вузе, трудится всего 40% россиян.

На практике трудиться по специальности продолжают те люди, которые получают приличную зарплату — от 80 тыс. рублей. Так, почти повсеместно по специальности работают: врачи (100%), юристы (99%) и главбухи (92%).

Люди с низкими зарплатами вынуждены искать работу, не связанную с полученной «корочкой», просто для того, чтобы обеспечить себе и близким приемлемые жизненные условия. И многие готовы переучиться, чтобы достичь этой цели.

Так, согласно опросу SuperJob от 25 августа 2021 года 19% россиян планируют переучиться и полагают, что курсы помогут им сменить работу и сферу деятельности.

А 47% работающих готовы повышать квалификацию на курсах на свои деньги, не дожидаясь помощи от работодателя.

А кто же идет в бухгалтеры?

По исследованию портала HH большинство бухгалтеров пришли в профессию по стечению обстоятельств. Только 5% из них с раннего детства мечтали о работе с цифрами.

Однако в целом, бухгалтеры довольны своей работой, при этом женщины довольны больше мужчин (51% против 41%).

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Реальные истории: как я стала бухгалтером

Мы собрали для вас реальные истории специалистов, которые сменили род деятельности и стали бухгалтерами.

Истории выложены без искажений, с указанием источника, орфография авторов сохранена.

Истории с форума журнала «Главбух»:

А это истории героинь с форума «Бухонлайн»:

А как вы пришли в профессию бухгалтер? Поделитесь с нами в комментариях :)?

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