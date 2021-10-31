Ошибки начинающего бухгалтера: при чем тут Винни-Пух, дзюдо и любовь к чтению

Фундамент уверенности бухгалтера — профессионализм (подтвержденный официальным дипломом). А еще — четкая дорожная карта, на которой обозначены наиболее опасные места, на которых уже «подорвались» и будут «подрываться» как новички, так и зубры от бухгалтерии. Внимание! Нумерация описанных ошибок условна: каждая из них номер ноль. И это далеко не закрытый перечень.

В основу уверенности следует закладывать только то, что не стыдно поставить во главу угла: глубокие практические знания и подтверждающий документ учебного центра, имеющего право готовить главбухов для аттестации. Например такого, как Школа главбуха на упрощенке.

Ошибка номер ноль: нежелание ссориться

Хотелось бы начать с чего-то супер-профессионального, а приходится повторять прописную истину. Идти во всем на поводу у руководства, стремление во имя мира во всем мире, точнее, в компании, проводить несуществующие документы, отражать в учете фантомные операции только потому, что так решил руководитель или собственник — прямой путь в лучшем случае к дисквалификации, а то и за решетку.

Понятно, что отстоять реальный показатель, который ну очень надо подрихтовать в сторону уменьшения, непросто даже опытному работнику, а новичку еще труднее. Вспомните славное прошлое нашего народа и стойте насмерть. Налоговики уже давно изучили и освоили действенные инструменты контроля и выявления фальсификаций. Ну а если руководитель упорствует в своем заблуждении, соглашайтесь — но предварительно настаивайте на том, чтобы руководитель подписал приказа на проведение «кривых» документов — разумеется, сам, а не вашими руками.

В Школе главбуха на упрощенке особое внимание уделяется вопросам безопасности профессиональной деятельности бухгалтера. Преподаватели-практикинаучат вас «бухгалтерскому дзюдо»: как эффективно использовать начальственный прессинг для отстаивания своих законных позиций.

Ошибка номер один: спешить все успеть

Массы ошибок можно избежать, если, как в истории про известного плюшевого мудреца, «на минутку перестать бумкать и как следует сосредоточиться». Спешка и невнимательность — настоящий бич бухгалтеров, но времени нет ни у кого никогда, и это не повод делать себя заложником обстоятельств, когда ошибка неизбежна. В принципе, вполне реально приучить себя к тому, чтобы не откладывать на завтра то, в чем можно ошибиться сегодня (времени для обнаружения огреха будет больше).

В крупных организациях вероятность ошибок возрастает еще и потому, что каждый отвечает за свой участок, и то, что напортачил один торопящийся, дублирует второй неуспевающий. Однако профессионалу на «упрощенке» следует приучить себя к скрупулезной проверке содержания каждой платежки, в т.ч. реквизитов и КБК, если же речь идет о налоговых платежках, то контролируйте период и сумму платежа.

И обязательно контролируйте правильность указания КПП. Многие бухи до сих пор не прописывают КПП в платежках, по-прежнему полагая, что и без кода причины постановки на учет платеж дойдет.

Ошибка номер два: невнимательность и ошибки при формировании первички

Ох уж эта первичка. Сколько хитроумных программ и сервисов разработано, а в нее все пролезают и пролезают ошибки. А потом они проникают далее и искажают всю стройную систему учетных данных.

При формировании первички нередко возникает еще одна распространенная ошибка, заключающаяся в двойном списании с баланса матценностей — ошибка, которую необходимо выловить, пересоставить документы ДО того, как ее выловят налоговики на проверке. Иначе не миновать начислений и ответственности

В сфере вашего особого внимания должны быть путевые листы. Настаивайте на использовании безукоризненно свежих форм (и это еще одна частая ошибка бухгалтеров — использование неактуальных форм), проверяйте реквизиты, маршруты, расход ГСМ и даже номер прав водителя — и в первый, и в сто первый раз с тех пор, как вы впервые проведете самый первый путевой лист. Минимальная ошибка — прямой путь к налоговым доначислениям и санкциям.

«Рецепт» от этой заразы аналогичен вышепрописанному: контролируйте то, что вносится в первичку. Хороший бухгалтер сродни профессиональному корректору (только корректоров за опечатки уже давно не сажают). Проверяйте и перепроверяйте первичку, вылавливайте опечатки переноса данных, перепроверяйте расчеты — прежде всего в процессе определения себестоимости, начисления зарплаты, — следите за корректностью проводок (даже если документ и сумма верны, проводки могут «уйти» не туда, особенно если речь идет о распределении производственных затрат — счета 20, 25, 26).

Ошибка номер три: нежелание изучать нормативку

К сожалению, мы перестали быть читающей нацией, иначе бы откуда возникали вопросы наподобие: «А вот какая проводка, если счет 05 корреспондирует со счетами по дебету 04, 79: Дебет 05 Кредит 04, или Дебет 04 Кредит 05»? А вот если повнимательнее читать План счетов, то можно видеть подсказку, она же и ответ на этот вопрос.

Счета 20, 23, 25, 26 и 44 стоят в столбике «по кредиту», и проводка, которой оформляем начисление амортизации выглядит так:

Дебет 20 (23, 26, 44) Кредит 05

Совет прост до банальности: читайте нормативку, там есть ответы практически на все вопросы.

К слову, лень в изучении законодательства и отслеживании изменений нормативно-правовой базы часто приводит не только к погрешностям в корреспонденции, но и к:

неправильному исчислению налоговой базы;

неверному определению амортизационной группы;

ошибкам при начислении и выплате страховых взносов, особенно расчет исходя лишь из «чистой» зарплаты сотрудника, без учета бонусов, компенсаций, командировочных и проч.;

ошибкам при удержании задолженностей из зарплаты.

и массе иных «милых» сюрпризов с последствиями в виде доначислений и санкций.

Школа главбуха на упрощенке дает начинающему нечто большее, чем подлежащие зазубриванию сведения: умение профессионально думать, читать необходимые нормативные материалы, а также вовремя и правильно исправлять выявленные огрехи. Без этих навыков за бухгалтерским столом делать нечего.

Отсутствие опыта — это не страшно. Опыт — дело наживное, к тому же если заложен хороший фундамент, а далее можно поднимать свою планку хоть до финансового директора и выше. Главное — постоянно учиться, причем не на своих, а на чужих ошибках.

В Школе главбуха на упрощенке мы не ограничиваем ученикам количество времени и попыток на прохождение экзамена. Учитесь когда, где и как вам удобно.