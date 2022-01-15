Зачем самозанятому бухгалтеру повышать квалификацию?

«Времени не хватает», «Моей квалификации по диплому достаточно», «А кто учить будет?» — за этими отговорками кроется всего одна: «Все и так нормально». В самом деле, самозанятый бухгалтер — сам себе хозяин, над ним не висит дамоклов меч аттестаций, над душой не стоит постоянный начальник. Но тот, кто почивает на некогда заслуженных лаврах, обречен на поражение. И вот почему.

Чтоб тебе жить в эпоху перемен!

Для древних китайцев это было проклятием, для нас с вами — повседневность. Мы привыкли к кризисным ситуациям, и воспринимаем их не как повод поплакать, а как возможность заявить о себе, рискнуть, выиграть, покорить новые вершины. И современный заказчик куда умнее «докризисных», желает за свои деньги получить максимум, а не как «у всех». И цена специалиста на рынке бухгалтерских услуг прямо пропорциональна уровню его квалификации. Самозанятый бухгалтер, который не видит смысла в повышении своей квалификации, немало рискует.

Опасность застрять в колее

Вас все устраивает и ничего не надо? Вас не пугает слово «рутина»? Очень хорошо, умение довольствоваться малым похвально.

Правда, никто не гарантирует, что знаний, которыми вы обладаете сейчас, хватит хотя бы на три года, не говоря уже о 5-ти, 10-ти годах работы. И не факт, что через какое-то время не захочется чего-то большего — а этого без обучения не достичь.

Бухгалтерия – эта не та отрасль, в которой работают визуализации. Нужны активные и осознанные действия.

Молодые кадры

Опыт – это очень много, но не все. Раньше вчерашние студенты усердно слушали, набираясь опыта и с трепетом глядя на счеты. Теперь благодаря тому, что к их услугам интернет и отличный инструментарий (ПО, IT, «облако» и проч.) они гораздо быстрее осваиваются там, где главбух с многолетним стажем побоится нажать кнопку. Добавим к этому умение пиарить себя в интернете— и становится понятно, что выдержать конкуренцию в таких ситуациях можно лишь старым проверенным способом. А именно: больше знать и уметь.

Выпускники Школы главбуха на упрощенке всегда в курсе, как работать с максимальной выгодой и без штрафов, как вести разговор с инспектором и не пасуют перед самыми сложными случаями расчетов. На это не способна пока ни одна программа.

Весьма средний ценник

Бухгалтерию «на сторону» отдают не от хорошей жизни, не так ли? Не хватает денег на штатного бухгалтера, неохота платить по полной — вот и ищут заказчики выход на стороне.

И хороший, в целом, самозанятый бухгалтер, который добросовестно справляется с текучкой, вряд сможет поставить вопрос об увеличении оплаты. Заказчик просто найдет еще одного, без повышенных ожиданий.

Другое дело —самостоятельный профессиональный эксперт, который при прочих равных может дать совет по оптимизации рабочих процессов, эффективным способам минимизации, стать в хорошем смысле «серым кардиналом». Вот с таким расстаться трудно, таких долго ищут, а потом холят, лелеют — и без вопросов соглашаются на повышенную оплату. А то и…

…зовут в штат!

Когда подвернется работодатель, будете ли вы восклицать «О нет, нам свобода дороже!» или согласитесь? Многие самозанятые бухгалтеры тайно мечтают о хорошем работодателе, стабильности, отчислениях в ПФР, соц и мед — и кто их упрекнет? Но ситуация на рынке такова, что мечтать об этом можно долго. И вот, если появится такой шанс, недостаточно высокая квалификация, отсутствие полезных навыков, актуальных именно сейчас, поставит жирный крест на всех ожиданиях.