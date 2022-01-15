Как готовятся к проверке разные типы бухгалтеров: узнаете себя?

Любая выездная проверка, хоть из ФНС, хоть из Пенсионного фонда с ФСС, всегда сказывается на работе главного бухгалтера. Во-первых, это стрессовая ситуация сама по себе, во-вторых, начальство давит «смотри, чтобы все было нормально», в-третьих, нужно как текучкой заниматься, так и с инспектором общаться — отвечать на вопросы, подавать документы. И каждый реагирует на сообщение о проверке по-разному.

Бухгалтер-паникер

Взгляд его полон тревоги, руки дрожат, он сеет вокруг хаос, заставляя сотрудников перебирать документы аж с основания компании, чтобы удостоверится, что все на месте и оформлено как надо.

У него с собой пузырек валерьянки и валидол, которыми приходится делиться с директором. Ведь тот, увидев состояние бухгалтера, начинает задумываться, насколько все в учете хорошо и тоже начинает нервничать.

Сотрудники стараются в этот период «не отсвечивать» и прячутся в своих кабинетах.

Если вы — паникер. Выпейте чайку и расслабьтесь. Выберете сотрудника, двух, трех, ответственных за выборку первички за проверяемый период. Освободите кабинет, куда усадите инспектора, чтобы и ему никто не мешал и он никого не смущал. Первичку отнесите туда же. Встретьте проверяющих, обозначьте готовность сотрудничать, выделите ответственного (и молчаливого) сотрудника в помощь «подай, принеси, согрей чайник» и отправляйтесь заниматься своими делами. Предупредите, что если у инспекторов возникнут вопросы, они могут позвонить в ваш кабинет и вы сразу подойдете.

Бухгалтер-новенький

Он недавно устроился на работу и считает, что проверка — не его проблема, а того, кто вел учет до него. Ему еще неведомы трудности с выбиванием справедливости во всех инстанциях после получения акта проверки. Он с интересом ждет прихода проверяющих, многозначительно намекая директору, что предшественник точно где-то накосячил, вот и узнаем где.

Если вы — новичок. Не расслабляйтесь. Конечно предыдущий бухгалтер мог допустить ошибки, но теперь вы приняли дела от коллеги и ответственны за учет. Так что, если нарушения обнаружат, то отвечать будет предшественник, а вот восстанавливать учет, вносить исправления и подавать корректировки придется уже вам. К тому же стоит соблюдать профессиональный этикет и сильно не критиковать прошлого бухгалтера, ведь и вы можете сменить место работы.

Бухгалтер-акуна-матата

Ни одного облачка на горизонте, ни одной плохой мысли или переживания. Все у этого бухгалтера в порядке. Он спокоен, как черепаха из мультика про маленького львенка. Правда, и сотрудники у такого бухгалтера бывают слишком расслабленные, а недочеты в первичке главбух предпочитает не замечать (а зачем портить себе настроение?). Любые просьбы руководства вроде «давайте включим в расходы покупку моей новой машины» или «официально будем платить минималку, а остальное наличкой» воспринимают как обычную рутину и со всем соглашаются. Лишь бы дзен не нарушался.

Руководитель в таком души не чает, пока не придет та самая проверка. Иногда, бухгалтер-акуна матата решает уволится аккурат перед ней.

Если вы — бухгалтер-дзен. Срочно меняйте отношение к работе и себе, ведь исполняя любые пожелания руководства, порой и незаконные, вы рискуете не только профессиональной репутацией и карьерой (вас могут дисквалифицировать, да и положительные рекомендации вряд ли дадут), но и деньгами — могут привлечь к субсидиарной ответственности и выписать штрафы. Сотрудников тоже стоит держать в тонусе и тщательно подходить к проверке документов.

Бухгалтер-профи

Как генерал солдат, он выстраивает всех в шеренгу и назначает задания. У каждого в коллективе есть свое место и четкие обязанности. К проверке такой бухгалтер готовится уверенно, потому что уже все про нее узнал — когда, кто и по поводу чего придет в компанию, какие документы подготовить. В бумагах у него порядок, потому что грамотно построен документооборот, а за каждым участком закреплено ответственное лицо. Поставщики и клиенты привыкли к его требовательности и не задерживают у себя первичку.

Директор такого главбуха уважает и заражается его спокойствием. Несмотря на внешнюю безобидность, этот бухгалтер может постоять и за себя и за всю компанию — отстоять расходы, убедить инспектора с помощью отсылок к нормативке в правильности проведения каждой операции в регистрах. К обнаруженным ошибкам относится философски — со всеми бывает, исправим, учтем на будущее, а если выписывают штраф, старается снизить его, насколько возможно. Хотя у такого профессионала и повод для штрафа найти крайне трудно.

Свою квалификацию он регулярно подтверждает, проходя обучение, обладает

Если вы — бухгалтер-профи. Нам нечего вам сказать — вы и сами все знаете. Если вы хотите стать таким бухгалтером — начните с обучения в Школе главбуха на упрощенке.

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