Подводим итоги года и заглядываем в 2021: обзор ключевых изменений

Подходит к концу год. Пора подвести итоги, проанализировать и систематизировать изменения, затронувшие жизнь предприятий, ИП и их работников. Изменения, внесенные в трудовое, налоговое, валютное законодательство, введение цифровизации, коснулись практически всех областей и сфер деятельности. Мы подготовили обзор по самым значимым изменениям.

Изменения в трудовом законодательстве

Важные изменения коснулись взаимоотношений работодателя и работника. Один из важных моментов — ЭТК. С 2020 года для всех работников начался переход к замене бумажной трудовой книжки на электронную. Вместо ведения трудовой книжки работодатель должен предоставлять сведения о трудовой деятельности работников в электронном виде в информационную систему ПФР. Сведения можно вывести на бумагу.

Электронные трудовые книжки

С начала 2020 года начался переход на электронные трудовые книжки. Согласно Федеральному закону от 16.12.2019 № 439-ФЗ бумажную трудовую книжку постепенно заменяют на электронный учет сведений о трудовой деятельности сотрудника.

Об этом нужно было уведомить работников до 31 октября 2020 года включительно. До 31 декабря работникам необходимо написать заявление о своем выборе. Если работники не напишут заявления, кадровые службы будут продолжать вести бумажную трудовую.

Отчет по форме СЗВ-ТД

Федеральный закон 436-ФЗ от 16.12.2019 с 2020 года обязывает работодателей передавать сведения о сотрудниках по форме СЗВ-ТД не позднее 15 числа каждого месяца. Отчет представляет собой информацию обо всех кадровых перемещениях, приеме на работу, увольнении, выборе бумажной или электронной трудовой. Если никаких изменений в течение месяца не произошло, то направлять отчет в ПФР не нужно.

Компании с численностью до 24 человек включительно могут сдать отчет СЗВ-ТД на бумаге. Компании штатом 25 сотрудников и более, должны отчитываться в электронном виде. Также 1 апреля 2020 года был установлен специальный порядок сдачи сведений в ПФР при приеме и увольнении — не позднее рабочего дня, который следует за днем издания приказа о приеме или увольнении работника.

Итоги года и новшества будем рассматривать на онлайн‑конференции «Итоги‑2020. Перспективы‑2021. Изменения в учете, актуальные вопросы». Коснемся и расчетов с работниками в переходный период.

Новые правила работы с иностранными сотрудниками

О заключении и расторжении ТД или ГПД с иностранцем с 1 января 2021 года нужно сообщать в МВД также по новой форме. С 2021 года также действует новый порядок уведомления. На документе из двух и более листов после прошивки и нумерации на обороте последнего листа уполномоченное лицо, представляющее уведомление, делает заверительную запись, указывая количество листов, фамилию, инициалы и ставит подпись.

Утверждена доля иностранных работников в 2021 году

Для организаций, занимающихся отдельными видами деятельности, установлены квоты на иностранных работников на 2021 год:

Квота в 50% установлена для отраслей: овощеводство, лесоводство и лесозаготовки, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели.

Квота составит 15% для торговли в розницу алкоголем и табаком в специализированных магазинах.

В размере 80% квоту установили для строительной отрасли, но для регионов Бурятия, Дагестан, Амурская область и Москва квота иная.

0%, т.е. полный запрет на привлечение иностранных работников установлен для работы в аптеках, розничной торговле в нестационарных торговых объектах и на рынках, вне магазинов, палаток и рынков. Компании до 1 января 2021 года должны привести численность привлеченных иностранцев в соответствие с постановлением.

Электронный документооборот

Принятый Федеральный закон 122-ФЗ от 24.04.2020 позволяет перейти на электронный документооборот. Пока это пилотный проект, в нем приняли участие не все организации. Эксперимент по электронным кадровым документам проходит с 5 мая 2020 года по 31 марта 2021 года. При успешном прохождение законопроект № 967986-7 будет одобрен, и с июля 2021 года все работодатели смогут отказаться от ведения бумажных документов. Планируется также узаконить обмен электронными заявлениями между сотрудниками и работодателями: на прием на работу, увольнение, отпуск и т.д.

Изменились правила выписки с больничного листа работников

Закрывать больничный выздоровевшему от COVID-19 сотруднику будут сразу после одного отрицательного ПЦР-теста, что сократит время отсутствия заболевшего работника. Правило установлено Постановлением № 35 от 13.11.2020 Главного государственного санитарного врача РФ.

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Изменения в налоговом законодательстве и отчетности

С 2020 года действуют изменения в порядке сдачи зарплатной отчетности: расчета 6-НДФЛ, справок 2-НДФЛ и расчета по страховым взносам.

Срок сдачи 6-НДФЛ и 2-НДФЛ сокращен на месяц. Последняя дата — 1 марта. Порог численности, дающий право представлять зарплатную отчетность на бумаге снижен до 10 человек.

В 2021 году планируется слияние справок 2-НДФЛ с расчетом 6-НДФЛ.

Изменения по НДФЛ

Действуют новые виды необлагаемых доходов — не нужно начислять НДФЛ при выплатах доходов:

оплата проезда к месту отпуска и обратно работникам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

оплата дополнительных выходных для ухода за ребенком-инвалидом;

доходы в денежной и натуральной формах, связанные с рождением ребенка и выплаченные по закону не ранее 2019 года.

С начала 2020 года вступили в силу изменения в налоговом законодательстве России. Изменения коснулись, в том числе, НДС, налога на прибыль.

Изменения по НДС

Предоставлены льготы региональным операторам по обращению с твердыми отходами. Они освобождены от НДС с услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, которые оказывают по единым тарифам, введенным с 2020 года. Региональные власти утвердили тарифы без НДС. Пользоваться льготой можно в течение пяти лет. С 2020 года уменьшилась до 90 млн. рублей предельная сумма доходов, при которой плательщики ЕСХН могут получить освобождение от НДС. Согласно приказу ФНС № ММВ-7-15/820@ от 19.12.2018 с 1 января 2020 года действуют новые форматы счетов-фактур и УПД. Дополнен перечень кодов операций, облагаемых НДС по ставке 0 % и операций, совершаемых налоговыми агентами. В декларациях по НДС нужно указывать новые коды операций с морскими и гражданскими воздушными судами. С января 2020 года действует новая норма пп.2 п.3 ст.170 НК РФ, обязывающая организации, совмещающие общую систему налогообложения и ЕНВД, восстанавливать НДС, взятый к вычету по товарам, работам, услугам, ОС, НМА, имущественным правам, которые они будут использовать в деятельности на вмененке. Восстановить НДС нужно в квартале, котором организация начинает совмещать налоговые режимы.

С 2021 изменится НДС на распространение ПО — с нового года вступают в силу поправки, отменяющие льготу по НДС на реализацию софтверных лицензий в отношении большого количества наименований ПО:

зарубежный софт;

программы для ЭВМ и базы данных российского производства, не попавшие в Реестр отечественного ПО;

лишатся льгот по НДС на ПО рекламные сервисы и приложения, агрегаторы, и поисковые программы, независимо от попадания в Реестр отечественного ПО.

Эти поправки в НК РФ внесены Федеральным законом № 265-ФЗ от 31.07.2020.

Поправки по налоговому маневру в ИТ-отрасли вступают в силу с 1 января 2021 года и вводят дополнительные требования для освобождения от НДС реализации прав на программы для ЭВМ и базы данных.

Ставка НДС по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа увеличится до 20%. Ставка 0% останется для перелетов в Крым, Севастополь и обратно, Калининградскую область, Дальневосточный федеральный округ и обратно, перелеты, маршрут которых не предусматривает вылетов и посадок в Москве и Московской области.

С 1 июля 2021 года будут изменения в части счетов-фактур по прослеживаемым товарам.

Изменения по налогу на прибыль

С 1 января 2020 года медицинские и образовательные организации применяют нулевую ставку по налогу на прибыль бессрочно.

С 1 января 2020 года появилась возможность применять инвестиционный вычет к основным средствам, которые относятся к восьмой-десятой амортизационным группам, кроме зданий, сооружений, передаточных устройств. Правила применимы к объектам, купленным или изготовленным после 1 января 2020 года.

С 2020 года дополнительно включается в инвестиционный вычет не более 100% суммы расходов на создание объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры и не более 80% суммы расходов на создание объектов социальной инфраструктуры. Вычет можно заявлять при создании объектов, предусмотренных договором о комплексном освоении территории для строительства стандартного жилья. Инвестиционный вычет разрешается применять до конца 2027 года. Список регионов, в которых разрешено применять такой вид вычета ограничен.

С 2021 года тоже вступает в силу ряд поправок по НДС и НП:

декларация по НДС изменяется с отчета за 4 квартал 2020 года;

по налогу на прибыль новая форма будет действовать с отчета за 2020 год;

пониженные ставки по налогу на прибыль получат компании из сферы IT, резиденты новой Арктической зоны;

в Налоговом кодексе будет закреплен порядок распределения прибыли между обособленными подразделениями при применении разных ставок налога на прибыль.

Поправки с 2021 года в НК для упрощенцев

Вводится возможность не терять право на УСН при определенном превышении лимитов по численности или доходу. Если уложиться в расширенные показатели, можно остаться на спецрежиме до конца года, но с повышенными налоговыми ставками. Также ФНС вносит изменения в декларацию по УСН.

В августе 2020 года были приняты обширные поправки в ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», касающиеся, в частности, репатриации. C 1 января 2021 года начнется следующий этап частичной отмены требования о репатриации:

Доля рублевой выручки по сырьевым контрактам, которую российские экспортеры не будут должны зачислять на свои российские счета, будет увеличена с 10% до 30 %.

Список исключений из требования о репатриации будет пополнен случаем зачета по некоторым категориям договоров об оказании услуг с нерезидентами.

Патентная система

В связи с отменой с 1 января 2021 года ЕНВД законодатели решили дать шанс индивидуальным предпринимателям не потерять бизнес из-за перехода на менее выгодную систему налогообложения и пересмотрели правила расчета патентов.

В 2021 году патенты можно будет получить на виды деятельности, установленные законом субъекта РФ. Видов деятельности очевидно станет больше, т.к. под патент попадут любые виды деятельности прямо не запрещенные кодексом.

С другой стороны в 2021 году региональные власти вправе устанавливать любой размер потенциально возможного к получению годового дохода, сейчас он ограничен.

Зато можно будет уменьшить сумму платежа по патенту на суммы страховых взносов за самого ИП и работников. Принцип тот же, что был на ЕНВД — при наличии работников размер платежа уменьшается максимум на 50%, без работников — на все 100%.