ЕНВД отменяется: на какой режим лучше перейти? Новшества в УСН и патенте на 2021 год

Есть несколько вариантов: организации и ИП могут выбрать УСН или общую систему налогообложения, индивидуальным предпринимателям доступен также патент (ПСН), если позволяет вид деятельности. Не перешедшие на спецрежим в установленные сроки, автоматически переходят с 1 января 2021 года на общий, а значит будут платить налог на прибыль (ИП — НДФЛ) и НДС. Что же все-таки выбрать?

Упрощенка

Самой популярной альтернативой ЕНВД будет, пожалуй, УСН — упрощенная система налогообложения.

На УСН налогоплательщик может перейти по собственному усмотрению и выбрать объект налогообложения для целей уплаты налога:

доходы — 6 %;

доходы минус расходы — 15%.

В некоторых регионах установлены более низкие, льготные ставки, поэтому стоит подробно изучить местное законодательство.

На упрощенную систему налогообложения перейти не получится, если:

численность работников превышает 100 человек;

доход выше 200 млн. руб. в год;

остаточная стоимость основных средств более 150 млн. руб.;

если вы производите подакцизные товары, добываете полезные ископаемые, а также если вы нотариус и адвокат.

Полный перечень ограничений прописан в п. 3 ст. 346.12 НК РФ.

Перейти на УСН можно только с начала нового года, так что нужно успеть уведомить налоговый орган не позднее 31 декабря 2020.

Плательщики УСН вправе уменьшить исчисленные авансовые платежи и налог на страховые взносы:

организации и ИП с объектом «Доходы» могут уменьшить сумму налога по УСН в пределах 50% на сумму уплаченных за себя и наемных работников страховых взносов.

ИП, не имеющие работников могут уменьшить налог на всю сумму уплаченных страховых взносов за себя без ограничения.

Для обеспечения возможности перехода на УСН с 2021 года большего числа налогоплательщиков, ранее применявших ЕНВД, в НК несколько изменены критерии перехода (Федеральный закон от 31.07.2020 № 266-ФЗ):

Новые лимиты по доходам по УСН в 2021 году:

если ваши доходы за 2021 год не превысят 150 млн. руб — продолжаете применять УСН и платить налог по обычной ставке — 6 или 15 процентов, либо по пониженной региональной ставке;

ваши доходы за 2021 год превысили 150 млн. руб., но не вышли за 200 млн. руб. — право на УСН не теряется, но платится налог по повышенной ставке;

ваши доходы за 2021 год превысили 200 млн. руб. — переходите на общий режим с начала квартала, в котором вышли за лимит.

Новые критерии численности по УСН в 2021 году:

средняя численность работников за отчетный или налоговый период не превышает 100 чел. — вы продолжаете работать на УСН и платите налог по обычной ставке

средняя численность работников превысила 100 чел., но не вышла за 130 чел. — не теряете права на УСН, но платите налог по повышенной ставке

средняя численность работников превысила 130 чел. — переходите на общий режим.

Новые ставки налога УСН:

Начиная с квартала, в котором доходы превысили 150 млн. руб. или численность оказалась больше 130 чел., налог платится по повышенной ставке — 8% от доходов и 20% от доходы минус расходы (ст. 346.20 НК).Повышенные ставки в этом случае применяются даже теми упрощенцами, которые раньше применяли пониженные ставки.

Изучить все нюансы применения упрощенной системы налогообложения поможет учебная программа профессиональной переподготовки «Бухгалтерский и налоговый учет, финансовая отчетность и планирование при УСН», разработанная в соответствии с профстандартом «Бухгалтер».

Патент

Второй альтернативный режим: ПСН, или патентная система налогообложения — специальный налоговый режим, доступный индивидуальным предпринимателям, для организаций патентная система не предусмотрена.

ПСН схож с ЕНВД, и может совмещаться с УСН, ЕСХН и ОСН. Ставка налога 6%.

Патентная система не доступна, если:

средняя численность наемных работников за налоговый период превысила 15 человек;

доход выше 60 млн. руб. в год.

Перечень видов предпринимательской деятельности, по которым можно применять ПСН, ограничен. Вот наиболее популярные:

розничная торговля через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 кв. м по каждому объекту организации торговли;

услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ;

оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом;

оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом;

парикмахерские и косметические услуги.

Для получения патента нужно подать в инспекцию заявление не позднее чем за 10 рабочих дней до предполагаемого перехода на ПСН. Патент выдается с любой даты, на период от 1 до 12 месяцев включительно в пределах календарного года.

Уведомление (заявление) о применении выбранного режима налогообложения можно подать:

лично;

через Личный кабинет на nalog.ru;

по ТКС — телекоммуникационным каналам связи;

почтовым отправлением с описью вложения.

Многим предпринимателям будет удобен выбор патентной системы налогообложения — ПСН. Принят в третьем чтении законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, так что патентная система с 2021 года станет выгоднее.

Что меняется:

список видов деятельности увеличивается до 80;

все добавленные виды деятельности освобождены от применения онлайн-касс, кроме деятельности стоянок;

субъекты РФ в 2021 году смогут устанавливать виды деятельности для патента, даже если они не перечислены в НК, но в случае если они не подпадают под ограничения;

для розничной торговли и общественного питания максимальная площадь до 150 кв. метров;

ограничение потенциального дохода 1 млн рублей отменяется, он будет не ограничен (вот тут надо внимательно следить за региональными законами, их могут и не успеть принять до конца года, а могут и успеть, тогда размер потенциального дохода может вырасти).

стоимость патента можно будет уменьшать на страховые взносы по аналогии с ЕНВД или УСН 6%.

Самозанятые

И еще один альтернативный ЕНВД вариант — налог на профессиональный доход (НПД). НПД — это новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан. Уже все субъекты РФ его ввели.

Ставка налога: 4 % при работе с физическим лицам, и 6 % при работе с ИП и организациями

Основные ограничения:

нельзя привлекать работников,

доход не превышает 2,4 млн руб. в год,

не применяется при перепродаже товаров, имущественных прав,

не применяется при реализации подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.

Зарегистрироваться самозанятым, можно через бесплатное мобильное приложение «Мой налог» или веб-кабинет «Мой налог». Приложение обеспечивает взаимодействие между самозанятыми и налоговыми органами, не требуя личного визита в инспекцию, заменяет кассу и отчетность.