Что делать работодателю, если сотрудник заболел ковидом

К сожалению, коронавирус пока не отступает, заболевших много. Мы подготовили небольшую инструкцию — порядок действий работодателя, если этот опасный диагноз поставили одному из сотрудников.

Кадровый учет

Узнав, что у сотрудника Covid-19, следует выпустить приказ о недопуске на рабочее место его и коллег, с которыми он контактировал.

Сотрудник может лечиться дома или в стационаре (этот вопрос решается с врачом), но в любом случае ему выдадут больничный лист — на бумажном носителе или в электронном виде.

В табеле учета рабочего времени этот случай маркируется как обычно это принято для всех больничных.

Расчет больничных

Следует иметь в виду, что при расчете больничных до конца этого года действуют особые правила, введенные Федеральным законом № 104-ФЗ от 01.04.2020). Выплаты по больничному за месяц не должны быть ниже МРОТ.

Средний заработок исчисляется исходя из МРОТ и высчитывается для каждого месяца отдельно. Для месяцев из 30 дней — это 404,33 руб. (12 130 руб. / 30 дней), для месяцев из 31 дня — 391,29 руб. (12 130 руб. / 31 день).

Стаж на размер выплат не влияет, а вот доля ставки — учитывается. При неполном рабочем дне или неделе минимальное пособие считают пропорционально продолжительности рабочего времени. Например, если работник трудится по 4 часа в день, минимальное дневное пособие за день болезни в декабре составит 195,65 руб. (391,29 руб. / 8 ч x 4 ч).

Пособие выплачивается, исходя из расчета по этим новым правилам, только если оно выше, чем при обычном расчете.

Даже если зараженный ковидом сотрудник чувствует себя хорошо и готов работать, предупредите его, что совмещать нахождение на больничном и работу нельзя.

Пособие призвано возместить утраченный заработок, когда работник не может трудиться (ст. 183 ТК РФ, ч. 1 ст. 1.3 Закона № 255-ФЗ от 29.12.2006), а значит, об одновременной выплате пособия по временной нетрудоспособности и зарплаты не может быть и речи.

Если работник в период нетрудоспособности будет работать и получать зарплату, пособие за счет ФСС будет снято Фондом с подлежащих возмещению выплат, а если в регионе действует проект «прямые выплаты», то такое пособие Фонд перечислять сотруднику не станет.

Если пособие все-таки перечислить, то при последующей проверке оно будет признано излишне выплаченным. Это подтверждается судебной практикой (Определение Верховного Суда РФ № 303-КГ17-10708 от 22.08.2017, Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа № Ф03-969/2017 от 10.04.2017).

Однако если состояние здоровья сотрудника позволяет, по договоренности с работодателем он может продолжить работать удаленно. В таком случае больничный лист ему не нужен. На основании допсоглашения к трудовому договору издается приказ о переводе на дистанционную работу. При этом зарплата не меняется.

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Коллеги

Как следует из письма Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27, необходимо передать в это ведомство информацию о контактировавших с заболевшим коллегах.

Работнику выдадут постановление об изоляции. Что касается теста на коронавирус, то по Постановлению главного санитарного врача РФ № 35 от 13.11.2020 у контактировавших его берут только если у них не проявились симптомы, схожие с COVID-19.

Контактировавший сотрудник может оформить карантинный больничный или продолжить работу удаленно. Отметим, что по больничному с кодом «03» за все дни пособие идет за счет ФСС. Но период больничного не должен совпадать с отпуском или простоем.

Если сотрудник будет работать из дома, его зарплата сохраняется в обычном размере. Если удаленная работа невозможна, то на период самоизоляции можно оформить простой по независящим от работодателя причинам или по договоренности предоставить сотруднику отпуск или, по его желанию — отпуск за свой счет.

Кстати, по Постановлению главного санитарного врача РФ № 35 от 13.11.2020 людям, имевшим контакт с больными коронавирусом, разрешили покидать самоизоляцию без обязательного теста по истечении 14 дней, если симптомы болезни у них не проявились.

Подробнее о коронавирусе и методах защиты от него рассказывает в статье на нашем сайте — Мещерин С. С., кандидат медицинских наук, врач-хирург, организатор здравоохранения.

Расходы на тесты

Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности относятся прочим расходам, связанным с производством и реализацией.

К этой категории расходов относятся затраты на дезинфекцию помещений и приобретение приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и других средств защиты для выполнения санитарно-эпидемиологических требований органов власти в связи с распространением коронавируса (пп. 7 п. 1 ст. 264 НК).

Расходы на коронавирусные тесты организация вправе учесть в составе прочих расходов (пп. 7 п. 1 ст. 264 НК). Об этом, в частности, сообщается в письме Минфина от 23.06.2020 № 03-03-10/54288, доведенного до сведения письмом ФНС № СД-4-3/10479@ от 29.06.2020.

Затраты на покупку медицинских изделий для диагностики и лечения коронавируса включаются в состав прочих расходов согласно пп. 48.12 п. 1 ст. 264 НК. Перечень таких изделий утвержден Постановлением Правительства от 21.05.2020 № 714. В налоговом учете они не амортизируются га основании пп. 11 п. 2 ст. 256 НК.

Что касается зарплатных налогов, то плата организацией тестирования сотрудников на коронавирус по договору с медицинским учреждением, допущенным к проведению такого исследования, не признается объектом обложения страховыми взносами и не включается в состав доходов, облагаемых НДФЛ. Об этом, в частности, говорится в письме Минфина № 03-04-06/65718 от 28.07.2020.