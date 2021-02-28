Десять ошибок в 6-НДФЛ и РСВ: не наломайте дров в начале года

Надеемся, все успели сдать годовой РСВ вовремя? А вот сроки сдачи годового 6-НДФЛ еще терпят. На подготовку этого отчета у работодателей есть еще целый месяц.

В этом материале поговорил о том, какие ошибки совершают бухгалтеры при составлении зарплатной отчетности.

Ошибки в 6-НДФЛ

Напомним, что с 01.01.2021 года вступил в силу Приказ ФНС № ЕД-7-11/753@, которым утверждена новая форма 6-НДФЛ. Однако не спешите заполнять новый бланк – он годится для отчетности начиная с 1 квартала 2021 года.

За 2020 год отчет составляется по старой привычной форме.

При заполнении годового расчета надо быть особенно внимательными, ведь цифры из него должны, в том числе, сходится с данными из справок 2-НДФЛ. Ниже – список ошибок, которые характерны именно для годовой отчетности.

Ошибка № 1: строки 020 и 040 не сходятся с 2-НДФЛ

Может так случиться, что в строке 020 раздела 1 формы 6-НДФЛ отражен доход меньше, чем в совокупности по всем справкам 2-НДФЛ.

Такая же оказия может произойти и со строкой 040, когда по данным 6-НДФЛ налога исчислено меньше суммы, отраженной в справках 2-НДФЛ.

Такая ошибка может быть, если, например, в форме 6-НДФЛ ошибочно отразили доход, который полностью не облагается НДФЛ, а в справки 2-НДФЛ этот доход не попал.

Обязательно проверьте, сходятся ли 6-НДФЛ и 2-НДФЛ, потому что налоговики такое несоответствие сразу обнаружат и потребуют пояснений и уточненок.

Ошибка № 2: строка 060 не сходятся с 2-НДФЛ

В строке 060 раздела 1 формы 6-НДФЛ отражается количество физических лиц, которым был начислен доход. Значит цифра из этой строки должна равняться количеству справок 2-НДФЛ (+ приложение № 2 к декларации по налогу на прибыль).

Ошибка № 3: строка 120 выходит за рамки отчетного периода

Такая ошибка особенно часто встречается в годовом отчете, когда работодатели выплачивают зарплату за декабрь в последний день года. Если зарплата выплачена 31.12.2020, срок уплаты налога будет приходиться на 2021 год, а значит весь блок строк (100 – 140) отражается в отчете за 1 квартал 2021 года.

Ошибка № 4: в строке 080 отражен НДФЛ с декабрьской зарплаты

Строка 080 в форме 6-НДФЛ предназначена для отражения неудержанного налога. Если налоговики видят там сумму, они будут ждать справки 2-НДФЛ с признаком «2».

Однако иногда бухгалтеры ошибочно отражают в этой строке НДФЛ с последней зарплаты, начисленной в квартале.

Перед отправкой годового расчета 6-НДФЛ обратите внимание на строку 080. Если в компании не было случаев неудержания налога, о которых надо сообщать в ИФНС, эта строка должна быть пустой.

Ошибка № 5: в 6-НДФЛ отражена годовая премия, выплаченная в 2021 году

Премии по итогам работы за год, не являющиеся составной частью оплаты труда, для целей НДФЛ отражаются в доходах датой их выплаты. Об этом, в частности, сообщает ФНС в письме № ГД-4-11/20217@ от 06.10.2017.

Если приказ о такой единовременной премии был датирован декабрем 2020 года, но сама выплата произошла уже в 2021 году, в разделе 1 расчета 6-НДФЛ за 2020 год это начисление не отражается.

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Ошибки в РСВ

В январе бухгалтерам пришлось заполнять новую форму расчета по страховым взносам. Эта же форма будет представляться за 1 квартал 2021 года. Некоторые сильно запутались в новых кодах и тарифах — советуем перепроверить заполнение (не все ошибки даже программа проверки поймет и обнаружит) свежим взглядом. Никогда не поздно сдать корректировку.

Ошибка № 1: среднесписочная численность

В новой форме РСВ появилась строка для отражения ССЧ. Некоторые страхователи указали там количество застрахованных лиц из раздела 1. Это неправильно.

В новой строке надо отражать именно среднесписочную численность по Приказу Росстата от 27.11.2019 № 711.

Ошибка № 2: несоответствие кодов тарифа и категорий

С 2020 года в РСВ ввели новые тарифов и соответствующие им новые коды категорий застрахованных лиц. В этом многообразии важно не запутаться.

Конечно, при ведении зарплатного учета в программе, такая ошибка маловероятна. Тем не менее встречается. На это указывает ФНС.

Напомним, кроме привычной связки кодов «01 – НР» с прошлого года введены новые:

20 – льготный тариф для субъектов МСП. Ему соответствуют коды категорий МС, ВЖМС и ВПМС

21 – нулевой тариф для пострадавшего бизнеса. Ему соответствуют коды категорий КВ, ВЖКВ и ВПКВ.

Ошибка № 3: неверные данные физлиц в разделе 3

Эта ошибка не связана с цифрами, поэтому ее можно сразу не заметить. ФНС отмечает, что такая ошибка – одна из самых частых при заполнении РСВ.

ФИО сотрудников должны быть указаны верно и соответствовать их СНИЛСам.

Ошибка № 4: суммы в разделе 1 и разделе 3 не совпадают

Общая сумма взносов на ОПС за расчетный период должна быть равна сумме пенсионных взносов по каждому сотруднику в отдельности. В расчет берутся только те взносы, которые начислены с выплат, не превышающих предельную базу.

Аналогично с начисленными выплатами – в разделе 1 показатель должен совпадать с суммой соответствующих показателей из раздела 3.2.1.

Причем сравнение идет по каждому коду тарифа.

Ошибка № 5: пособия из ФСС отражены в РСВ

Действие зачетного механизма при уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование с 2021 года прекращено во всех регионах.

Там, где прямые выплаты введены уже давно, бухгалтеры уже знают, что в РСВ выплаты за счет ФСС не отражаются.

А вот новичков в этом деле ФНС уже заранее предупреждает – в 2021 году зачитывать ранее выплаченные пособия в счет уплаты взносов нельзя.

Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством уплачиваются страхователями в полном объеме без уменьшения на сумму расходов.

Соответственно, в РСВ за 1 квартал 2021 года больничных за счет ФСС, пособий по уходу за ребенком и т.д. быть не должно.