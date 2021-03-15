Как посчитать долю прибыли по обособленным подразделениям в 2021 году

Юридическим лицам на общем режиме с обособками приходится разбивать прибыль по долям между головной компанией и подразделениями и перечислять налог в бюджет несколькими платежами. Расскажем, как правильно посчитать доли прибыли обособленных подразделений.

Порядок расчета долей прибыли по обособленным подразделениям

Долю прибыли обособленного подразделения (ОП) в общем объеме прибыли компании считают по формуле:

Доля прибыли ОП = (Удельный вес среднесписочной численности персонала ОП удельный вес остаточной стоимости основных средств ОП) / 2.

Разберем, как посчитать каждый показатель.

Удельный вес ССЧ персонала ОП = (ССЧ персонала ОП за отчетный или налоговый период / ССЧ по всей организации за отчетный или налоговый период) * 100 %.

Для наглядности расчеты будем проводить на примере:

У организации два обособленных подразделения. Общая среднесписочная численность персонала — 100 человек. Из них 40 чел. приходится на головной офис, 35 чел. — на ОП № 1, и еще 25 чел. — на ОП № 2.

Рассчитаем удельный вес среднесписочной численности персонала организации:

головной офис: (40 чел. / 100 чел.) * 100 % = 40 %;

ОП № 1: (35 чел. / 100 чел.) * 100 % = 35 %;

ОП № 2: (25 чел. / 100 чел.) * 100 % = 25 %.

Теперь определим удельный вес остаточной стоимости ОС. Его считают по формуле:

Удельный вес остаточной стоимости основных средств ОП = (Средняя остаточная стоимость основных средств ОП / Средняя остаточная стоимость ОС по организации в целом) * 100 %.

Дополним условие примера:

Остаточная стоимость основных средств в организации — 10 млн. руб. Из них ОС на 5 млн. руб. числится за головным офисом, на 3 млн. руб. — за ОП № 1, на 2 млн. руб. — за ОП № 2.

Посчитаем удельный вес остаточной стоимости ОС по организации:

головной офис: (5 млн. руб. / 10 млн. руб.) * 100 % = 50 %;

ОП № 1: (3 млн. руб. / 10 млн. руб.) * 100 % = 30 %;

ОП № 2: (2 млн. руб./ 10 млн. руб.) * 100 % = 20 %.

Теперь можно рассчитать доли прибыли по головному офису и подразделениям организации.

Дополним условие примера:

Налоговая база по налогу на прибыль за отчетный период в целом по организации составила 1,2 млн. руб.

Рассчитаем доли прибыли:

головной офис: (40 % 50 %) / 2 = 45 %;

ОП № 1: (35 % 30 %) / 2 = 32,5 %;

ОП № 2: (25 % 20 %) / 2 = 22,5 %.

Распределим налоговую базу:

головной офис: 1,2 млн. руб. * 45 % = 540 тыс. руб.;

ОП № 1: 1,2 млн. руб.* 32,5 % = 390 тыс. руб.;

ОП № 2: 1,2 млн. руб.* 22,5 % = 270 тыс. руб.

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Региональный налог по ОП

На основе результатов расчета, обособленное подразделение может посчитать сумму налога к уплате в региональный бюджет:

Налог к уплате = Доля прибыли по ОП в рублях * Региональная налоговая ставка.

Полученную сумму ОП перечисляет в бюджет по месту своего нахождения. Авансовые платежи по налогу исчисляют и уплачивают в том же порядке.

Напоминаем, что регионы могут устанавливать пониженные ставки по налогу на прибыль.

Особенности распределения прибыли между ОП

Иногда несколько ОП одной компании расположены в одном субъекте РФ. Тогда организация может назначить одно из подразделений ответственным. Это ОП и будет уплачивать налог за все остальные подразделения из своего региона одним платежным поручением.

Только о своем решении нужно обязательно сообщить в налоговую инспекцию.

Сделать это можно двумя способами:

Подать уведомление с признаком «1» в ИФНС по месту нахождения ответственного ОП. Бланк можно найти в письме ФНС от 26.12.2019 № СД-4-3/26867@. Подать такое же уведомление, но с признаком «2» по месту нахождения других ОП этого региона.

Чтобы перейти на новый порядок уплаты налога с 1 января следующего налогового периода, нужно уведомить инспекцию до 31 декабря текущего года.

Сумму регионального налога на прибыль по группе ОП считают так:

Налог к уплате = Доля прибыли по группе ОП из одного региона * Региональная ставка налога

Чтобы рассчитать долю прибыли по группе ОП, нужно:

просуммировать показатели ССЧ и остаточной стоимости ОС по группе ОП из одного региона;

рассчитать удельный вес показателей в %;

определить долю прибыли группы ОП в %;

рассчитать размер доли в рублях.

Возможна другая ситуация: когда само головное предприятие и некоторые из его ОП находятся в одном регионе. Тогда уплачивать налог за эти ОП будет сама организация. И она же подает уведомление в инспекцию по месту своего нахождения.

Как считать доли прибыли при сезонном характере работ

Если у организации сезонная деятельность, то рассчитать удельный вес среднесписочной численности проблематично. Ведь в одном месяце у организации может быть, например, 100 работников, а в другом только 3.

В таком случае нужно определять доли по удельному весу расходов на оплату труда. Это решение нужно согласовать с налоговой службой и закрепить в учетной политике.