НДС при экспорте в Беларусь

Как подтвердить нулевую ставку, какие разделы заполнить в декларации, если камералка прошла без документов надо ли их отправлять? Такими вопросами задалась одна из слушательниц наших вебинаров — пока только теоретик в вопросах экспорта. Отвечаем по порядку.

Вопрос: ООО на ОСНО экспортирует товары в Беларусь.

какие разделы декларации по налогу на добавленную стоимость необходимо заполнить при первичной отгрузке;

какие разделы декларации по налогу на добавленную стоимость необходимо заполнить в квартале получения полного комплекта документов по экспортной сделке (уложились в срок 180 дней);

каким именно образом документы для подтверждения ставки 0 % предоставляют в налоговый орган в течение 180 календарных дней (неформализованным письмом?);

если истекло более 3 месяцев со дня предоставления декларации по налогу на добавленную стоимость, в которой отображена сумма налога по НДС по строке 020(030) Раздела 4 без предоставления самих документов- камеральная проверка проведена и требований никаких не поступало, значит всё нормально?

﻿Ответ:

В квартале, когда совершена отгрузка товаров на экспорт, в том числе в страны ЕАЭС (Белоруссия), а документы, подтверждающие право на применение ставки 0 % еще не собраны, показатели, связанные с такой отгрузкой, в декларации по НДС не отражаются.

При этом вы вправе, если экспортировали несырьевой товар, заявлять налоговые вычеты НДС, по товарам, работам, услугам связанным с этой операцией (абз.3 п.3 ст.. 172 НК РФ). То есть вы не ведете раздельный учет «входного» НДС по экспорту, а учитываете его в общем порядке в совокупности с другими суммами НДС, которые принимаете к вычету сразу после получения счетов-фактур и принятия полученных товаров, работ, услуг на учет.

Если же вы экспортируете сырьевой товар, то порядок применения налоговых вычетов иной. Их можно заявить только после подтверждения ставки 0% (сбора соответствующего пакета документов). Такой порядок предусмотрен абз.1 п.3 ст.172 НК РФ. Перечень кодов видов сырьевых товаров утвержден Постановлением Правительства РФ от 18.04.2018 № 466.

Заполенение декларации

При представлении декларации по НДС за квартал, в котором собран комплект документов, подтверждающих нулевую ставку НДС, следует заполнить раздел 4 декларации по НДС.

По строке 020 раздела 4 декларации показывается налоговая база (стоимость экспортируемого товара).

Строка 030 (налоговые вычеты) заполняется только в случае, еслиэкспортируется сырьевой товар. Вы заявляете в ней вычеты, связанные с производством или покупкой этого товара, а также его реализацией.

Правила заполнения строк 020 и 030 Декларации по НДС установлены пунктами 41.2 и 41.3 Порядка заполнения декларации по НДС, утвержденного Приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@.

Если экспортировался несырьевой товар, то строку 030 раздела 4 декларации по НДС заполнять не нужно. Заполняется только строка 020. Налоговые вычеты по сырьевому товару должны быть заявлены в разделе 3 декларации в общем порядке, предусмотренном п. 2 ст. 171, ст. 172 НК РФ (Письмо ФНС России от 31.10.2017 № СД-4-3/22102@).

О документах

Когда вы представляете в налоговый орган декларацию с заполненным разделом 4, одновременно должны быть представлены документы, подтверждающие факт вывоза товаров в Белоруссию (абз.21 п.3 Порядка заполнения декларации по НДС). Документы, подтверждающие право на применение ставки 0%, являются приложением к налоговой декларации и количество листов приложения должно отражаться в соответствующем показателе титульного листа (п.30 Порядка заполнения декларации по НДС).

Действующий Порядок заполнения декларации по НДС не устанавливает — каким образом приложение (документы, подтверждающие ставку 0%) должно направляться в налоговый орган. Однако в Порядке заполнения декларации по НДС указано, что данные документы должны направляться одновременно с налоговой декларации. Поэтому подтверждающие документы следует отправить по почте в тот же день, что и сама декларация в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. Либо в тот же день можно передать данные документы в налоговый орган лично.

Можно связаться с вашей налоговой инспекцией для того, чтобы согласовать иной способ передачи данных документов, являющихся приложением к декларации.

Применять нулевую ставку по НДС и заявлять ее в декларации по НДС (раздел 4) вы вправе только в случае, если представили в налоговый орган, подтверждающие документы. Это предусмотрено п.3 Протокола о порядке взимания косвенных налогов (Приложение № 18 к Договору о ЕАЭС).

Поэтому тот факт, что налоговый орган не запросил в течение трех месяцев у вас документы, не означает, что декларация налоговым органом принята без замечаний.

Возможно, сведения о проведенной камеральной проверке до вас не дошли или есть какие-то иные причины, связанные с неполучением вами сведений о нарушениях, допущенных при составлении этой декларации.