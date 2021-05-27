Переход с упрощенки на ОСНО и обратно: сложные вопросы по НДС

Обычно предприниматели и организации применяют УСН как более выгодный режим налогообложения, добровольно мало кто меняет его на общий. Но если вы все же на это решились или перестали соответствовать критериям и «слетели» с упрощенки, то важно знать, что делать с НДС. Не проще и тем, кто с общего режима возвращется на УСН. Поэтому мы решили самые частые вопросы разобрать в сегодняшней статье.

Восстановление НДС

Вопрос: При переходе с ОСНО на УСН мы должны восстановить НДС. А если, в течении года, по результатам деятельности организация должна вернуться на ОСНО. Мы должны что-нибудь, делать с НДС?

Ответ:

При переходе с УСН «доходы минус расходы» на ОСНО организация вправе принять к вычету суммы НДС, отраженные в счетах-фактурах поставщиков (п. 6. ст. 346.25 НК РФ, Письма ФНС от 17.07.2015 N СА-4-7/12690@, Минфина от 30.12.2015 N 03-11-06/2/77709, от 04.04.2013 N 03-11-06/2/10983):

по сырью и материалам , приобретенным, но не отпущенным в производство и не оплаченным в периоде применения УСН. Такие суммы НДС можно принять к вычету в 1 квартале применения ОСНО;

по товарам, приобретенным и реализованным , но не оплаченным поставщикам в периоде применения УСН. Их также можно принять к вычету в 1 квартале применения ОСНО;

по товарам, приобретенным, но не реализованным в периоде применения УСН — в 1 квартале применения ОСНО;

по товарам (работам, услугам), оплаченным в периоде применения УСН , но полученным уже в периоде применения ОСНО. Такие суммы НДС можно принять к вычету после оприходования товаров (работ, услуг);

по принятым в периоде применения УСН строительным работам , а также сырью и материалам, приобретенным на УСН для строительства объекта основных средств, если построенный объект основных средств введен в эксплуатацию после перехода на ОСНО. Эти суммы НДС можно принять к вычету в 1 квартале применения ОСНО.

«Слет» с НДС из-за финансовой поддержки

Вопрос: Организация получит от государства гранд или безвозмездную финансовую поддержку в виде техники на 150 млн. рублей. У нее имеются ОС на 8 млн. рублей. Получается организация слетит с УСН на ОСНО? Или эта безвозмездная поддержка будет учитываться на забалансовых счетах и не будет влиять на условия применения УСН и организация останется на УСН. Если можно, проводки покажите.

Ответ:

Если организация получает в собственность основные средства, стоимость которых (с учетом имеющихся уже объектов основных средств) превысит 150 млн руб., то такая организация утрачивает право на применение УСН и становится плательщиком ОСНО с начала того квартала, в котором допущено такое превышение (п. 4 ст. 346.13 НК РФ).

Бухгалтерские проводки по отражению НДС на дату перехода с УСН на ОСНО могут быть следующими:

Дт 41 Кт 60 — оприходован товар, полученный в периоде применение УСН (вместе с НДС);

Дт 19 Кт 41 — на дату перехода с УСН на ОСНО из стоимости товара выделена сумма НДС;

Дт 68 Кт 19 — сумма НДС по товару принята к налоговым вычетам в 1 квартале после перехода с УСН на ОСНО.

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Расчет НДС после перехода с УСН на ОСНО

Вопрос: ИП с 01.01.2021 г. перешел с УСН (доходы) на ОСНО, оптовая продажа хозяйственных товаров. Как правильно рассчитать НДС? С товаров, купленных при УСН (доходы), НДС не возмещается, значит, с этих товаров необходимо оплатить НДС в полном объеме? Как это показать в декларации НДС? В какой момент необходимо в декларации показать входящий НДС: в момент поступления товара или его оплаты (товар поступил в первом квартале, а оплата будет во втором квартале)?

Ответ:

НДС исчисляется со всей суммы реализации.

Если вы применяли УСН с объектом «доходы», принять к вычету входной НДС, который вам предъявили при УСН, вы не можете.

Входной НДС отражается в книге покупок в день получения счета-фактуры, в декларацию по НДС в 3-й раздел он попадет в том квартале, в котором зарегистрирован счет-фактура.

Обоснование: Начисление НДС происходит с первого числа применения ОСНО после перехода с УСН.

Начислить НДС нужно даже по тем поставкам, аванс за которые был получен до перехода на ОСНО. А при получении оплаты по реализации, свершившейся в период применения УСН, начислять НДС не нужно.

Объектом налогообложения по НДС является (п. 1 ст. 146 НК РФ):

реализация товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории РФ, в том числе их безвозмездная передача;

передача товаров (работ, услуг) для собственных нужд, если затраты по ним нельзя учесть в расходах по налогу на прибыль;

выполнение СМР для собственного потребления;

импорт товаров в РФ.

Предъявить к вычету входной НДС можно только после перехода на ОСНО с УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы» и только по тому НДС, который не учтен в расходах до смена налогового режима, и только по:

приобретенным товарам для перепродажи, которые не были проданы в период применения УСН;

полученным материалам и сырью для производства, которые не были оплачены и использованы в период применения упрощенки;

расходам на строительство основных средств, которые введены в эксплуатацию после перехода на ОСНО.

Право на вычет возникает только при соблюдении всех условий п. 2 ст. 171 и ст. 172 НК РФ.

При прекращении применения УСН (независимо от причины этого прекращения) фирма или ИП становится плательщиком НДС и приобретает обязанность его начислять. В переходный период нужно принимать во внимание, когда поступили деньги. Если аванс за товар поступил до перехода на ОСНО, а его покупка произошла позднее, то начислять НДС нужно только на реализацию. В случае поступления аванса после перехода с УСН на ОСНО НДС исчисляют из суммы аванса и начисляют на реализацию. При этом после отгрузки НДС с аванса можно включить в вычеты.

При заполнении декларации по НДС в третьем разделе по строкам с 010 по 042 указывается весь объем реализации по разным ставкам, в том числе расчетным.

По строкам 120-190 разд. 3 декларации по НДС вы показываете все вычеты, кроме вычетов по сырьевому экспорту и иным нулевым операциям, по которым вычет заявляете при определении налоговой базы (их вы отражаете в разд. 4-6 декларации) (п. 3 ст. 172 НК РФ, п. п. 3, 38.13 Порядка заполнения декларации по НДС).