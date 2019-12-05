Сравниваем облако с коробкой: обзор для бухгалтеров про 1С

Что выгоднее и удобнее – коробочная 1С на компьютере или облачный вариант программы? Единого мнения среди бухгалтеров нет.

Идут споры между теми, кто уже перешел в облако и оценил все фичи облачных технологий, и теми, кто предпочитает работать по-старинке и настроен консервативно.

Проведем сравнительный анализ между облаком и коробкой. Рассмотрим несколько параметров.

Начало работы

И так, вы решили вести учет в 1С. С чего начать?

Допустим, вы решили купить программу и установить ее на компьютер в офисе.

Коробку нужно купить у партнера. Для этого надо получить счет на оплату. Оплатить. После получения контрагентом оплаты нужно получить «товар» или дождаться доставки.

Затем встает вопрос об установке программы на офисный комп и активации лицензии. Не всегда бухгалтер самостоятельно может справиться с этим. Приходится привлекать программистов. А это время и деньги.

А как в облаке происходит старт работы? Процесс можно описать немногословно: зарегистрировался и работаешь.

А попробовать?

На вкус и цвет товарищей нет. Но как определится с выбором, не имея возможности сделать пробу?

Купив 1С и установив ее на свой компьютер, вы не сдадите ее назад и не вернете свои деньги, если такой стационарный вариант окажется вам неудобным.

А в облаке у вас будет возможность сначала попробовать. И уже на основе своих наблюдений можно делать выводы о целесообразности ведения учета именно таким способом.

Понравится – останетесь в облаке, не понравится – вернетесь обратно «на землю».

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Мобильность

Коробочную 1С можно сделать относительно мобильной. Но придется повозиться.

Чтобы настроить удаленный доступ для сотрудников, нужно найти специалиста, который поможет осуществить этот план.

Кроме того, нужно оплатить лицензии удаленного доступа. А это опять лишние траты и время.

Облако само по себе подразумевает удаленный доступ с любого устройства. Любой сотрудник вашей фирмы, которому руководство пожелает предоставить доступ к программе, сможет работать в ней прямо здесь и прямо сейчас.

Требования к железу

При работе в локальной 1С требования к компьютеру повышаются с увеличением объема баз, с которыми работает пользователь. Каждый новый релиз и каждая новая база – это нагрузка на комп.

Бухгалтеры констатируют, что простенького ноутбука для работы в 1С им уже недостаточно. Приходится покупать дорогие модели и с болью наблюдать за тем, как программа поглощает все больше и больше места на диске.

В облаке требования к мощности компьютера минимальные. Главное – наличие стабильного интернет-соединения.

Безопасность и сохранность

Если речь идет об обычной традиционной программе на стационарном компьютере, то могут возникнуть проблемы, если комп вдруг сломается.

Порой так происходит, что данные либо нельзя вообще восстановить, либо это будет дорогостоящей услугой. За безопасность данных клиент отвечает сам.

В облаке клиент не зависит от своего компьютера. Сломался в самый разгар отчетного периода? Не беда, пересаживаемся за другое устройство и продолжаем ваять отчеты.

Безопасность при работе в облаке обеспечивает сервис. Информация хранится в дата-центре. Каналы связи при использовании облачной 1С надежно шифруются, а доступ к серверам в дата-центре жестко ограничен.

Осуществляется круглосуточная охрана объектов и помещений в дата-центре. Проводится круглосуточный мониторинг состояния и производительности оборудования.

Обновления

В коробке, если нужен доступ к базе нескольким сотрудникам, обновления предоставляются только в рамках отдельного договора за отдельную плату (так называемый договор ИТС). Эти обновления еще нужно установить. Кто это будет делать? Хорошо, если бухгалтер справится самостоятельно. Если нет – надо приглашать специалиста.

В облаке обновления входят в стоимость абонентской платы. Хотите – обновляйте самостоятельно, хотите - подключите автообновление.

Сравнение расходов

Посмотрим в цифрах на примере тарифа Scloud.ru.

Посчитаем лицензии, например, на 3 пользователей конфигураций 1С:Управление торговлей и 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Допустим, работать в программах будут бухгалтер, менеджер, оформляющий заказы и работающий по закупкам, и сотрудник склада, собирающий эти заказы.

Приходящий программист будет консультировать по внутренностям 1С и разбираться в ошибках, внедрит все и будет ещё периодически обновлять. Он будет приезжать в компанию 4 раза в месяц.

Добавим, 41 900 рублей разово – сумма, которую клиент должен будет заплатить для старта коробочной версии.

В облаке, если у клиента нет возможности оплатить год, можно это делать помесячно. И тогда для старта ему нужно будет 3897 руб. за 3 человек.

Тарифы за аренду 1С в облаке от Scloud начинаются от 760 рублей в месяц. Вы можете попробовать облако уже сейчас. У вас будет 14 дней на бесплатное тестирование сервиса в полном объёме.

А вы, уважаемые читатели, какой вариант программы используете в своей работе – коробку или облако?