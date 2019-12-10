Пять причин, почему вам не подходит облачная 1С

В прошлом материале мы сравнивали коробочную и облачную 1С.
В комментах активно обсуждали плюсы и минусы обоих решений. Один из пользователей «Клерка» сделал подробный разбор на тему «кому больше подходит облако, а кому — коробка».
Круто, когда юзеры делают такой детальный анализ. Мы тоже решили рассмотреть самые распространенные случаи, когда облачная 1С — не самый оптимальный вариант для ведения учета.
Итак, кому облако 1C не подходит.
1. Одинокий ИП
ИП, который все «сам-сам» без посторонней помощи, вполне может обойтись программой в коробке, установленной на один компьютер.
Даже если у ИП есть один сотрудник, коробка все равно будет выгоднее облака, если рассуждать о материальной стороне вопроса.
2. Небольшая фирма с одним бухгалтером
Если в компании есть только один бухгалтер, он же кадровик, и он же швец, он же жнец, то в переходе на облако особой нужды нет. Вполне можно обойтись и коробкой.
Особенно, если бухгалтер исправно посещает офис, где находится компьютер с установленной на него программой, а все операции в 1С проводятся исключительно в рабочее время.
3. Магазин в сельской местности
Пока не на всех просторах нашей Родины есть бесперебойный выход в Интернет. В некоторых отдаленных населенных пунктах нестабильный Интернет.
В таких условиях работать в облачной программе не удобно и гораздо спокойнее иметь под рукой коробочную 1С. Чтобы провести операцию в стационарной программе, выход в Интернет не нужен.
4. Непользователи 1С
И хотя программой 1С пользуются очень многие организации и ИП, некоторым эта программа не знакома и познавать ее у них нет ни времени, ни желания. Да и зачем, если простейший учет можно вести простейшим способом.
Кто-то использует более простые и более дешевые программы учета, кто-то и вовсе обходится таблицами Экселя, а кто-то применяет и другой, почти ушедший в прошлое способ бумажного учета, по минимуму пользуясь компьютером в принципе.
То есть тем, кто не готов обучаться 1С, и облако будет не интересно.
5. 1С:7.7
Те компании, которые все еще ведут учет в семерке, не смогут в облаке продолжить работу со своей базой.
Чтобы перейти на облачные технологии, им придется сначала перенести все данные из седьмой версии в восьмую. С переносом данных не все бухгалтеры могут справиться самостоятельно, и тогда приходится нанимать программиста.
Кроме того, иногда использование именно семерки — это принципиальное решение.
Так что если бухгалтер не хочет расставаться с версией 7.7, придется применять коробочный вариант.
Между тем, компаниям, которым требуется несколько типовых конфигураций (например, 1С:БП, 1С:ЗУП, 1С:УТ), на которых работают несколько сотрудников, облачная 1С будет более оптимальная в плане удобства и более выгодна в материальном плане.
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