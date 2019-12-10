Пять причин, почему вам не подходит облачная 1С

В прошлом материале мы сравнивали коробочную и облачную 1С.

В комментах активно обсуждали плюсы и минусы обоих решений. Один из пользователей «Клерка» сделал подробный разбор на тему «кому больше подходит облако, а кому — коробка».

Круто, когда юзеры делают такой детальный анализ. Мы тоже решили рассмотреть самые распространенные случаи, когда облачная 1С — не самый оптимальный вариант для ведения учета.

Итак, кому облако 1C не подходит.

1. Одинокий ИП

ИП, который все «сам-сам» без посторонней помощи, вполне может обойтись программой в коробке, установленной на один компьютер.

Даже если у ИП есть один сотрудник, коробка все равно будет выгоднее облака, если рассуждать о материальной стороне вопроса.

2. Небольшая фирма с одним бухгалтером

Если в компании есть только один бухгалтер, он же кадровик, и он же швец, он же жнец, то в переходе на облако особой нужды нет. Вполне можно обойтись и коробкой.

Особенно, если бухгалтер исправно посещает офис, где находится компьютер с установленной на него программой, а все операции в 1С проводятся исключительно в рабочее время.

3. Магазин в сельской местности

Пока не на всех просторах нашей Родины есть бесперебойный выход в Интернет. В некоторых отдаленных населенных пунктах нестабильный Интернет.

В таких условиях работать в облачной программе не удобно и гораздо спокойнее иметь под рукой коробочную 1С. Чтобы провести операцию в стационарной программе, выход в Интернет не нужен.

4. Непользователи 1С

И хотя программой 1С пользуются очень многие организации и ИП, некоторым эта программа не знакома и познавать ее у них нет ни времени, ни желания. Да и зачем, если простейший учет можно вести простейшим способом.

Кто-то использует более простые и более дешевые программы учета, кто-то и вовсе обходится таблицами Экселя, а кто-то применяет и другой, почти ушедший в прошлое способ бумажного учета, по минимуму пользуясь компьютером в принципе.

То есть тем, кто не готов обучаться 1С, и облако будет не интересно.

5. 1С:7.7

Те компании, которые все еще ведут учет в семерке, не смогут в облаке продолжить работу со своей базой.

Чтобы перейти на облачные технологии, им придется сначала перенести все данные из седьмой версии в восьмую. С переносом данных не все бухгалтеры могут справиться самостоятельно, и тогда приходится нанимать программиста.

Кроме того, иногда использование именно семерки — это принципиальное решение.

Так что если бухгалтер не хочет расставаться с версией 7.7, придется применять коробочный вариант.