Сравнение облачных сервисов. Что выбрать бухгалтеру?

Многие бухгалтеры и бизнесмены уже оценили облачные сервисы учета. А кто-то пока только задумывается о переходе в облако и стоит перед выбором — благо, такой выбор есть. На рынке представлены различные сервисы — на любой вкус и кошелек, удовлетворяющие разным потребностям бизнеса.

Ранее мы уже сравнивали облачную 1С и традиционную коробочную версию. В этом материале — сравнение облачной 1С и других облачных программ-сервисов.

Сравним сервисы, которые предоставляют возможность ведения бухгалтерского и складского учета, с привычной программой 1С: «Мое дело», «Мой склад», «Небо» и «Большая птица».

Кому подходит

Scloud — сервис аренды 1С. Подходит компаниям для учета в любых сферах деятельности. Можно выбрать нужные вам конфигурации 1С и вести там полноценный учет от первички до сдачи отчетов.

Компания «СервисКлауд» является официальным партнером фирмы «1С», имеет статус франчайзи и позволяет своим клиентам воспользоваться программой 1С на условиях аренды с использованием облачных технологий.

«Мое дело» — онлайн-бухгалтерия для малого бизнеса. В сервисе реализованы электронный документооборот, передача отчетности через интернет.

«Мой склад» — торговля, склад и CRM в облаке. Сервис предлагает свои услуги торговым фирмам, интернет-магазинам, производственным компаниям.

Онлайн бухгалтерия «Небо» — инструмент для самостоятельного ведения учета в малом бизнесе. Предусмотрен учет полного цикла — от первички до сдачи отчетов.

«Большая птица» — онлайн-система учета по управлению торговлей, предназначенная для малого бизнеса.

Тестовый доступ

Каждый из сервисов можно протестировать, чтобы определиться с выбором и понять, подходит ли вам такая система для учета.

В «СервисКлауд» предусмотрено 14 дней бесплатного доступа. Также у нас в Scloud действует правило: «Если вы оплатили доступ, но поняли, что 1С в облаке вам не походит, то вернем деньги без лишних вопросов».

Бесплатно тестировать 14 дней также можно сервисы «Небо», «Мой склад».

При этом в «Моем складе» есть бесплатный тариф с несколько урезанными функциями и рядом ограничений, в том числе по объему диска для хранения файлов.

В «Большой птице» бесплатное тестирование сервиса осуществляется в течение 30 дней. Также предусмотрен бесплатный тариф с более скромным функционалом.

У сервиса «Мое дело» предусмотрен демо-доступ к программе учета. Тестовый период составляет 3 дня.

Стоимость

В Scloud тарифы за аренду 1С в облаке начинаются от 760 рублей в месяц. В стоимость уже включен набор продуктов для ведения бухгалтерского, налогового, кадрового, складского учета без ограничений по юрлицам. Также в тариф входят консультации по учету.

У «Моего склада» тариф «Базовый» составляет 1 000 рублей в месяц, однако можно подключиться по пониженному тарифу 450 руб. в месяц с урезанным функционалом. На этом тарифе можно вести только одно юрлицо с одной точкой продаж. Также в дешевый тариф не входит CRM.

У «Большой птицы» тариф, предполагающий ведение учета в нескольких юрлицах, составляет 990 руб. в месяц. Но есть и бесплатный тарифный план на одну компанию с одним пользователем.

У «Неба» комплексные пакеты для ведения учета и сдачи отчетности одной компании стоят от 825 руб. в месяц для региональных компаний и от 1 160 руб. для столичных фирм.

Через сервис «Мое дело» вести бухучет компании можно за сумму от 1 624 руб. в месяц. За эту сумму, вы, в том числе, получите консультационную поддержку по бухгалтерским и налоговым вопросам.

Техподдержка

Не только для бизнесменов, которые ведут учет самостоятельно, но и для бухгалтеров огромное значение играет доступность техподдержки.

В Scloud техническая поддержка работает 7 дней в неделю 24 часа в сутки.

В сервисе «Небо» техподдержка отвечает на звонки с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Можно отправить вопрос письменно в любое время, но ответы даются только в рабочее время.

В «Большой птице» техподдержка работает с 9 до 18:00 по московскому времени в рабочие дни.

У «Моего склада» техподдержка по электронной почте и телефону работает круглосуточно.

В сервисе «Мое дело» техподдержка также круглосуточная.

Что же выбрать?

Собрали в таблицу все описанные выше критерии онлайн-сервисов.

Что же выбрать пользователю?

По нашему мнению, если речь идет об ИП с один сотрудником и небольшими оборотами, когда мало продаж или ИП только-только открылся, то выгоднее взять «Мое дело» или «Небо» для налогового учета. Эти программы достаточно простые для пользователей, которые не вели ранее нигде учет.

Если же у вас идут продажи и возникает необходимость в комплексе «Бухгалтерия Торговля», то выгодно работать в 1С, так как в ней больше функционала. Кроме того, при необходимости программу можно доработать под себя.

Покупать отдельно бухгалтерию и склад (не 1С) не выгодно, так как в большинстве случаев они не позволяют автоматически выгружать данные из одного сервиса в другой — придется тратить время на ручной перенос данных для отражения в учете.