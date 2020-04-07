Три новых правила по больничным листам: обзор поправок из-за коронавируса

Ситуация с распространением коронавируса стала поводом для внесения многих поправок в законодательство. В этом посте подробнее остановимся на поправках в правила оформления и оплаты больничных листов.

За последние дни вышло несколько нормативных актов, посвященных этой теме:

Постановление Правительства от 18.03.2020 № 294 «Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина»;

Федеральный закон от 01.04.2020 № 104-ФЗ «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка»;

Постановление Правительства от 01.04.2020 № 402 «Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше».

Кратко об изменениях

1) Гарантировали всем пособие по временной нетрудоспособности в размере не ниже МРОТ.

2) Ввели правила выдачи больничных листов для работающих граждан, вернувшихся из заграницы. После прибытия домой они самоизолируются на 14 дней.

3) Ввели правила выдачи больничных листов для работающих пенсионеров в возрасте от 65 лет. Они будут сидеть дома с оплатой за счет ФСС 14 дней с 6 по 19 апреля.

Пособия из МРОТ

Федеральным законом от 01.04.2020 № 104-ФЗ установлены новые временные правила расчета пособия по нетрудоспособности.

Период их действия — с 1 апреля 2020 по 31 декабря 2020.

Новое правило заключается в следующем: Размер пособия за полный месяц не может быть меньше МРОТ.

Закон также предусматривается учет районных коэффициентов, применяемых к заработной плате, при исчислении пособий по временной нетрудоспособности исходя из МРОТ.

Теперь пособие надо посчитать по старым правилам, и по новым.

Если по старым правилам размер пособия из расчета за полный месяц выходит меньше МРОТ, то оно будет приравнено к МРОТ.

Размер дневного пособия в этом случае будет равен МРОТ, деленному на количество дней в месяце, на который приходится период временной нетрудоспособности.

Чтобы посчитать пособие, которое следует начислить, надо умножить указанный размер дневного пособия на число календарных дней, приходящихся на период временной нетрудоспособности в каждом календарном месяце.

При этом если сотрудник работает неполный день, то и пособие будет рассчитываться в пропорции к доле ставки. То есть минимальный размер пособия в сумме 12 130 руб. гарантирован только сотрудникам, работающим на полную ставку.

Как известно, сейчас размер больничных зависит в том числе и от стажа застрахованного лица.

100 % среднего заработка во время больничного получают граждане, имеющие стаж более 8 лет.

Если стаж от 5 до 8 лет, то больничный составит 80 % среднего заработка, если стаж менее 5 лет — 60 %.

В этой связи, например, молодые специалисты, сильно теряют в деньгах, уходя на больничный. Те, у кого маленький стаж или невысокая зарплата, получают пособие в размере менее МРОТ за месяц.

Для примера посчитаем больничные за 30 дней болезни в апреле 2020 по старым и по новым правилам.

При расчете из МРОТ, средний дневной заработок в апреле составляет 404,33 руб.

Таких людей, которым по новым правилам выплаты будут больше, по данным Минтруда 2,3 миллиона человек. Для обеспечения их минимальным пособием из бюджета будет выделено 7 млрд. рублей.

Больничные вернувшимся из заграницы

С 20 марта по 1 июля 2020 действуют новые правила оформления больничного при карантине. Они введены в действие Постановлением Правительства от 18.03.2020 № 294.

Оформить больничный после возвращения из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, можно будет дистанционно. Достаточно подать заявление на сайте ФСС и представить фото документов, подтверждающих выезд.

Заявление на оформление больничного можно подать как на себя, так и на совместно проживающих работающих граждан.

Если у гражданина нет доступа к порталу госуслуг, подать заявление за него может другое лицо, имеющее личный кабинет на портале.

Больничный, выданный в связи с карантином, будет оплачиваться частями. Первая выплата поступит после 7 календарных (5 рабочих) дней нахождения на больничном, а вторая — после закрытия листка нетрудоспособности.

Оплата осуществляется полностью за счет ФСС. То есть работодателю не придется тратить свои деньги.

От работодателя требуется передать в ФСС необходимые сведения для расчета.

Причем сделать это должны и те, кто пока не входит в пилотный проект по прямым выплатам. Формы документов применяются те же, что и в пилотных регионах.

По оценкам экспертов, расходы на оплату больничных при карантине для вернувшихся из-за рубежа россиян могут стоить ФСС дополнительно около 10 млрд руб. в месяц.

Больничный работающим пенсионерам

Постановление Правительства от 01.04.2020 № 402 устанавливает правила по карантинным больничным для граждан старше 65 лет.

Эти люди находятся на самоизоляции. Им следует сообщить работодателю по телефону, СМС, электронной почте и т.д. о своем намерении получить электронный больничный лист на период нахождения на карантине с 6 апреля по 19 апреля 2020 года. Заявление писать не нужно.

Речь идет о гражданах, дата рождения которых 6 апреля 1955 года и ранее.

Если они не переведены на удаленную работу, то работодателю необходимо передать в ФСС данные для оформления пособий по временной нетрудоспособности.

Сам расчет пособия по временной нетрудоспособности для граждан пожилого возраста будет проходить по общим правилам.

На основании реестра работодателя уполномоченная медицинская организация сформирует электронный больничный, а ФСС осуществит выплату пособия.

Реестр заполняется по форме, утвержденной для пилотного проекта по прямым выплатам.

В реестр не включаются сведения о пожилом работнике, если он в это время находится в ежегодном отпуске, отпуске без содержания или простое.

Самоизолированные сотрудники в возрасте 65 могут ознакомиться с информацией о начисленном им пособии, в личном кабинете на сайте ФСС, вход в который осуществляется через запись на портале госуслуг.

Таким образом оплата карантинных больничных осуществляется за счет ФСС, но данные для расчета предоставляет бухгалтер организации.

Поэтому несмотря на карантин, самоизоляцию и нерабочую неделю, плавно перешедшую в нерабочий месяц, бухгалтеры не сидят без работы.

Между тем чтобы сформировать реестр для ФСС бухгалтеру вовсе не обязательно посещать офис. Все можно сделать удаленно.