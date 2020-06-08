Отмена налогов и другие меры поддержки бизнеса: обзор нового закона

Сегодня опубликован Федеральный закон №172-ФЗ от 08.06.2020, который вносит несколько поправок в часть вторую НК, направленных на поддержку бизнеса.
Что конкретно меняется?
Освобождение от налогов
Одна из самых важных поправок касается освобождения некоторых налогоплательщиков от уплаты налогов за 2 квартал 2020.
Освобождение распространяется на ИП и организации пострадавших отраслей, внесенные в реестр МСП. Кроме того, освобождение коснется также социально-ориентированных НКО, внесенных в специальный перечень (он уже опубликован на сайте Минэкономразвития). А также эта льгота коснется централизованных религиозных организаций.
Эти налогоплательщики освобождаются от следующих налогов и сборов:
- Авансовые платежи по налогу на прибыль за апрель-июнь
- Акцизы за апрель-июнь
- Водный налог за 2 квартал
- НДПИ за апрель-июнь
- ЕСХН за 1 полугодие
- УСН за 2 квартал
- ЕНВД за 2 квартал
- Транспортный налог по автомобилям, используемым в предпринимательской и уставной деятельности за период за период владения объектом налогообложения с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года
- Налог на имущество организаций за период владения объектом налогообложения с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года
- Налог на имущество физлиц по имуществу, используемому в предпринимательской деятельности за период владения объектом налогообложения с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года
- Земельный налог по участкам, используемым в предпринимательской и уставной деятельности за период за период владения объектом налогообложения с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года
- НДФЛ (для ИП на общем режиме) за 2 квартал
- Торговый сбор за 2 квартал
Кроме того, для вышеназванных налогоплательщиков тарифы страховых взносов за период апрель-июнь установлены в размере 0 %.
Отметим, в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» реализован нулевой тариф страховых взносов для пострадавших отраслей. Выбрать этот тариф можно на закладке «Учетная политика и другие настройки».
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Уменьшение фиксированных взносов
Для ИП, осуществляющих деятельность в пострадавших отраслях, и внесенных в реестр МСП, уменьшен размер фиксированных взносов на ОПС с нынешних 32 448 рублей до 20 318 рублей.
Изменения по НДФЛ
Ряд поправок внесены в статью 217 НК, которая регламентирует список доходов, не облагаемых НДФЛ. Этот список пополнился еще на 3 позиции.
Во-первых, не будут облагаться НДФЛ доходы в связи с прекращением обязательств по льготному кредиту с функцией прощения долга. Речь идет о кредитах на возобновление деятельности под 2 % годовых, которые банки начали оформлять с 1 июня.
Во-вторых, если ранее от НДФЛ уже освободили выплаты из федерального бюджета медикам за помощь гражданам с коронавирусом, то теперь список льготников расширился. В него, в том числе, вошли лица, оказывающие социальные услуги. Дело в том, что для работников социальных учреждений — интернатов для пожилых граждан, инвалидов также предусмотрена доплата за работу во время пандемии.
В-третьих, от НДФЛ освободили субсидии самозанятым, которые выплачиваются в размере прошлогоднего налога.
Изменения по налогу на прибыль
Налогом на прибыль не будет облагаться прощение долга по льготному кредиту под 2 % годовых.
Соответственно налогоплательщики на УСН также не будут включать в состав доходов списание кредитного долга.
В состав расходов включили безвозмездную передачу имущества (включая денежные средства) для борьбы с коронавирусной инфекцией органам госвласти, некоммерческим медицинским организациям, госучреждениям.
Также в пределах 1 % от суммы выручки разрешили включать в расходы безвозмездную передачу имущества НКО, внесенным в реестр, религиозным организациям.
УСН
Для упрощенцев тоже расширили перечень расходов, разрешив учесть стоимость безвозмездно переданного имущества для борьбы с коронавирусом органам госвласти, госучреждениям и медицинским НКО.