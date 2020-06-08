Отмена налогов и другие меры поддержки бизнеса: обзор нового закона

Сегодня опубликован Федеральный закон №172-ФЗ от 08.06.2020, который вносит несколько поправок в часть вторую НК, направленных на поддержку бизнеса.

Что конкретно меняется?

Освобождение от налогов

Одна из самых важных поправок касается освобождения некоторых налогоплательщиков от уплаты налогов за 2 квартал 2020.

Освобождение распространяется на ИП и организации пострадавших отраслей, внесенные в реестр МСП. Кроме того, освобождение коснется также социально-ориентированных НКО, внесенных в специальный перечень (он уже опубликован на сайте Минэкономразвития). А также эта льгота коснется централизованных религиозных организаций.

Эти налогоплательщики освобождаются от следующих налогов и сборов:

Авансовые платежи по налогу на прибыль за апрель-июнь

Акцизы за апрель-июнь

Водный налог за 2 квартал

НДПИ за апрель-июнь

ЕСХН за 1 полугодие

УСН за 2 квартал

ЕНВД за 2 квартал

Транспортный налог по автомобилям, используемым в предпринимательской и уставной деятельности за период за период владения объектом налогообложения с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года

Налог на имущество организаций за период владения объектом налогообложения с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года

Налог на имущество физлиц по имуществу, используемому в предпринимательской деятельности за период владения объектом налогообложения с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года

Земельный налог по участкам, используемым в предпринимательской и уставной деятельности за период за период владения объектом налогообложения с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года

НДФЛ (для ИП на общем режиме) за 2 квартал

Торговый сбор за 2 квартал

Кроме того, для вышеназванных налогоплательщиков тарифы страховых взносов за период апрель-июнь установлены в размере 0 %.

Отметим, в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» реализован нулевой тариф страховых взносов для пострадавших отраслей. Выбрать этот тариф можно на закладке «Учетная политика и другие настройки».

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Уменьшение фиксированных взносов

Для ИП, осуществляющих деятельность в пострадавших отраслях, и внесенных в реестр МСП, уменьшен размер фиксированных взносов на ОПС с нынешних 32 448 рублей до 20 318 рублей.

Изменения по НДФЛ

Ряд поправок внесены в статью 217 НК, которая регламентирует список доходов, не облагаемых НДФЛ. Этот список пополнился еще на 3 позиции.

Во-первых, не будут облагаться НДФЛ доходы в связи с прекращением обязательств по льготному кредиту с функцией прощения долга. Речь идет о кредитах на возобновление деятельности под 2 % годовых, которые банки начали оформлять с 1 июня.

Во-вторых, если ранее от НДФЛ уже освободили выплаты из федерального бюджета медикам за помощь гражданам с коронавирусом, то теперь список льготников расширился. В него, в том числе, вошли лица, оказывающие социальные услуги. Дело в том, что для работников социальных учреждений — интернатов для пожилых граждан, инвалидов также предусмотрена доплата за работу во время пандемии.

В-третьих, от НДФЛ освободили субсидии самозанятым, которые выплачиваются в размере прошлогоднего налога.

Изменения по налогу на прибыль

Налогом на прибыль не будет облагаться прощение долга по льготному кредиту под 2 % годовых.

Соответственно налогоплательщики на УСН также не будут включать в состав доходов списание кредитного долга.

В состав расходов включили безвозмездную передачу имущества (включая денежные средства) для борьбы с коронавирусной инфекцией органам госвласти, некоммерческим медицинским организациям, госучреждениям.

Также в пределах 1 % от суммы выручки разрешили включать в расходы безвозмездную передачу имущества НКО, внесенным в реестр, религиозным организациям.

УСН

Для упрощенцев тоже расширили перечень расходов, разрешив учесть стоимость безвозмездно переданного имущества для борьбы с коронавирусом органам госвласти, госучреждениям и медицинским НКО.