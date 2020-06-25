Много нового в трудовых отношениях в 2020 году: свежее постановление Правительства

Бухгалтеру и кадровику опять разбираться. Терпения вам! Вышло постановление об особенностях трудовых отношений в 2020 году: обзор документа.

23 июня было опубликовано Постановление Правительства № 887 от 19.06.2020 «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2020 году».

Давайте разберемся, что особенного подготовили власти для работников и работодателей.

Уведомление об электронной трудовой

Один из важных пунктов документа — это перенос срока уведомления сотрудников о переходе на электронные трудовые книжки.

Как известно, работодатели должны были проделать эту работу до 30 июня 2020. Сроки уже поджимают, а эпидемиологическая ситуация еще не самая благоприятная. Более того, некоторые компании до сих пор не приступили к работе и сотрудники находятся вне зоны доступа.

Постановлением срок уведомления сдвинут до 31 октября 2020 года. То есть работодателям дали еще 4 месяца на завершение этой процедуры.

Кроме того, документ предусматривает, что конкретные способы уведомления устанавливаются в локальных нормативных актах работодателя.

Напомним, сотрудники должны определиться с выбором трудовой книжки до 31 декабря 2020 года.

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Бухгалтеры и иже с ними

Один из пунктов Постановление касается бухгалтеров и кадровиков. Эти люди не могут себе позволить безвылазно сидеть на домашней самоизоляции. Их труд востребован. Эпидемия эпидимией, а начисление зарплаты никто не отменял.

Документ предписывает (в форме рекомендации) руководству регионов создать условия для поездок на работу отдельных специалистов кадровой и бухгалтерской служб, обеспечивающих выплату зарплаты работникам, а также специалистов служб, обеспечивающих бесперебойную работу оборудования, программно-технических средств и средств защиты информации, используемых в работе кадровой и бухгалтерской служб.

Кстати, начислить зарплату, сформировать ведомости и зарплатные платежки, можно и не выходя из дома. В это сложное для нас всех время облачные технологии становятся очень востребованными и здорово выручают бухгалтеров, вынужденно покинувших офисы.

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Северные работники

Документ продлевает сроки получения компенсации за проезд и провоз багажа для жителей Крайнего Севера.

Поясним, на основании ст. 325 ТК раз в два года северным сотрудникам за счет работодателя возмещается стоимость проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно. Это право возникает вместе в правом на отпуск.

По закону эти выплаты сгорают, если работник не воспользовался ими в срок. Однако в этом году из-за угрозы распространения коронавируса большинство поездок пришлось отложить.

Люди были обескуражены таким развитием событий. Много вопросов на эту тему задавалось на портале Роструда. Люди надеялись, что будет какая-то автоматическая пролонгация. Но нет. До выхода вышеназванного Постановления Роструд не мог ничем порадовать несостоявшихся отпускников.

Выплаты, предусмотренные ст. 325 ТК РФ, являются целевыми и не суммируются в случае, когда работник и члены его семьи своевременно не воспользовались правом на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, поясняли трудинспекторы.

Ситуацию пытались исправить депутаты. Фракция «СР» внесла в Госдуму законопроект № 963908-7. Согласно проекту, предусмотренные на 2020 год для жителей Крайнего Севера компенсации на поездки к местам отдыха должны действовать и весь 2021 год.

«Не надо экономить на людях, живущих в самых суровых климатических и природных условиях. Неиспользованные средства, которые были предусмотрены на компенсации этого года, должны не назад в кубышку уйти, а послужить тем, кому они предназначены. Пусть и на год позже», — прокомментировал Сергей Миронов.

Теперь этот законопроект потерял актуальность, так как Правительство уже отрегулировало этот вопрос.

Постановление № 887 предусматривает, что компенсацию за оплату стоимости проезда и провоза багажа, не использованную в 2020 году, можно будет получить в 2021 году.

Кроме того, в документе поясняется, как поступить в той или иной спорной ситуации, чтобы избежать конфликтов.

Например, если работник уже получил компенсацию, но не смог ею воспользоваться, то в течение 7 дней он должен вернуть деньги работодателю (если перевозчик вернул деньги за билеты).

Возвращать компенсацию не придётся, если перевозчик продлил действие билетов на следующий год или не вернул за них деньги работнику.

Когда документ вступит в силу

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (23 июня) и действует по 31 декабря 2020 включительно.