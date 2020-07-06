Исправляем ошибки при работе с онлайн-кассой

Большинству предпринимателей уже давно приходится активно работать с онлайн-кассами, хотя некоторые счастливчики получили отсрочку аж до 1 июля 2021 года, но осталось не так много времени, как кажется и к изменениям надо заранее подготовится. Для тех, кто в теме и для новичков рассказываем об онлайн-кассах, реквизитах, чеках коррекции и штрафах (куда ж без них).

Свободная касса!

Чтобы оставаться в рамках закона, для торговли нужна современная онлайн-касса. Как обычно выглядит процесс внедрения онлайн-кассы:

Подбираем подходящую модель кассы. Для работы с 1С рекомендуем использовать только сертифицированное оборудование из списка.

Выбираем ОФД и подписываем с ним договор. Нам ведь нужен только аккредитованный оператор, так что идем на сайт налоговой службы в раздел с ККТ (вкладка «Реестры»).

Регистрируем онлайн-кассу в ФНС. На сайте nalog.ru (нужна ЭЦП) или лично в инспекции.

Вносим данные о кассе в личном кабинете ОФД, не позднее одного дня после регистрации в ФНС активируем ее и затем настраиваем.

Если сомневаетесь в собственных силах у нас есть сервис 1С-ОФД. Специалисты проконсультируют, помогут с регистрацией в налоговой и настройкой оборудования, организуют подключение к выбранному оператору. И денег не возьмут — вы платите только за услуги ОФД.

А что делать, если у вас интернет-магазин или клиенты оплачивают заказ через сайт? Необходимо как-то создать и передать покупателю чек, подтверждающий оплату, причем оперативно (в момент расчета). Советуем использовать облачную онлайн-кассу. Звучит интригующе? Ничего сверхъестественного — просто так удобнее и проще работать. Вы арендуете по сути виртуальную (облачную) кассу, которая автоматически формирует и отправляет чеки ОФД и клиентам.

Настраиваемся на лучшее

Много ошибок допускается при настройке кассы и реквизитов. Мы составили список сведений, которые должны быть чеках:

Стандартно — наименование документа, номер и дата, название организации или ФИО предпринимателя, ИНН. Это уже как Отче Наш.

Время и место осуществления расчета (в адресе должен присутствовать индекс). Если вы торгуете «с колес» — наименование и номер транспортного средства, адрес организации или ИП. Для интернет-торговли обязательно указание ссылки на сайт .

. Из более свежего — применяемая при расчете система налогообложения, признак расчета (приход, возврат, возврат прихода, расход, возврат расхода), адрес сайта, где можно проверить чек.

Наименование товара (работы, услуги), цена, сумма (покупки и налога), с разбивкой, если предусмотрены различные ставки НДС.

Индивидуальные предприниматели, применяющие ПСН, УСН, ЕНВД, ЕСХН могут не указывать в кассовых чеках наименование товара (работ и услуг) и его количество до 1 февраля 2021 года.

Форма оплаты. Тут засыпаются многие: пробивают чеки только если оплата была наличными, а при оплате картой — нет. ФНС очень рада забывчивым кассирам и с удовольствием вас оштрафует . Но если с вами приключилось такое несчастье, есть возможность все исправить — ниже расскажем, как это сделать.

. Но если с вами приключилось такое несчастье, есть возможность все исправить — ниже расскажем, как это сделать. Регистрационные и фискальные данные — регномер ККТ, заводской номер фискального накопителя, фискальный признак документа и другие такие же скучные, но нужные вещи.

Должность и фамилия того, кто произвел расчет. Исключение — оплата в интернете .

. Электронная почта клиента и отправителя чека, если он передается в электронной форме.

QR-код.

В зависимости от обстоятельств разрешается обойтись без некоторых реквизитов. Например, вы торгуете в поселке Кукуевы Горки, где даже телефон берет только с елки, а при слове «интернет» местные жители начинают креститься. Тогда адреса сайтов или электронной почты не нужны (а вот QR-код почему-то надо оставить), главное, чтобы эти самые Горки были внесены местными властями в список труднодоступных местностей.

И наоборот, в некоторых случаях придется дополнить чек кое-какими сведениями. Если пробиваете его при расчетах с юрлицом или ИП, то нужны данные контрагента — ИНН, наименование, а также страна происхождения товара и номер таможенной декларации (при необходимости). Более подробно о реквизитах читайте в статье 4.7 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».

Преступление и наказание

От ошибок страховки нет, но можно научиться исправлять их максимально безболезненно. Есть несколько типовых ситуаций, которые, можно сказать, случаются ежедневно:

1. О чем мы выше говорили — карту по терминалу провели, а по кассе чек не пробили.

Решение: пробить чек коррекции с признаком «приход», в описании указать — дату, вид нарушения (к примеру — «не сформирован чек»), тип коррекции «самостоятельная». Необходимо в корректировочном чеке указать данные как в первичном — товар, стоимость, НДС и т.д.

2. Возврат товара, обмен. Это может произойти по ошибке продавца — выбран был неправильный товар в программе, а может покупатель решил признать, что XXL ему маломерит.

Решение: берем с покупателя заявление на возврат, забираем товар (по возможности и кассовый чек, но его предъявление не обязательно), пробиваем чек с признаком «возврат прихода» и передаем покупателю вместе с деньгами. Если проводим обмен, значит нужно после возврата пробить правильный товар (как обычную продажу).

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3. Что делать, если по каким-то причинам (надеемся объективным, вы же граждане законопослушные) чеки вообще не пробивались? Правильный путь — пробить чек (чеки) коррекции с признаком «приход» и пройти по алгоритму, как в первом пункте.

Если пропущено много поступлений: по одним рекомендациям нужно пробивать общий чек коррекции на все поступления и сообщать о них в налоговую, прикладывая отдельным документом подробную информацию, по другим — пробивать по одному чеку на каждый расчет. Закон четко не описывает эту ситуацию.

4. Нужно изменить способ расчета (товар не возвращается) — клиент воспользовался корпоративной картой, вместо личной и хочет исправиться или внес за покупку наличные, а кассир пробил «безнальный» чек.

Решение: пробиваем чек коррекции с признаком «возврат прихода», не забываем указать все реквизиты первичного чека, возвращаем деньги (наличными на месте, по карте они вернуться не сразу, зависит от обслуживающего банка), пробиваем новый чек на приход.

Важный момент: при расчетах между юридическими лицами (ИП) картой или наличными тоже нужно использовать онлайн-кассу.

«А что там с наказаниями?» — спросите вы. Неприменение кассы влечет штраф на организацию от 75% до 100% суммы непробитых чеков (минимум — 30 тысяч рублей) на должностных лиц — от 25% до 50% суммы (минимум — 10 тысяч рублей). Ну, вы понимаете — не провели по кассе 1000, заплатите полторы, оно вам надо?

Повторное нарушение, если сумма непроведенных через онлайн-кассу расчетов составит в совокупности один миллион рублей и более, чревато дисквалификацией должностного лица (от 1 до 2-х лет), а организации или ИП возможно придется приостановить деятельность на срок до 90 суток. Потеряете не только деньги, но и возможность работать, а это уже полное фиаско, за три месяца можно и клиентов растерять.

Лайфхак! Чтобы избежать штрафа за неприменение ККТ (нарушение порядка регистрации, ненаправление покупателю электронного чека по требованию) нужно: провести чеки коррекции или исправить другие нарушения

собрать документы. подтверждающие нарушение и его исправление

направить в налоговую документы и заявление о выявленной ошибке ДО того как ФНС узнает о нарушении В Госдуме в третьем чтении рассматривается законопроект, упрощающий процесс — достаточно будет направить в налоговую (а это автоматически сделает ОФД) только чек коррекции.

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