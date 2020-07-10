Что делать работодателю, если сотрудник заразился коронавирусом

Многие компании возвращаются к привычному рабочему ритму. Но работодатели не понимают, как им действовать, если работник заболеет вирусом COVID-19.

Чтобы вы не растерялись, если у вашего работника проявятся симптомы коронавируса на работе, составили для вас алгоритм действий.

Для профилактики распространения коронавируса, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, работодатель должен разъяснить сотрудникам, что при первых же симптомах недомогания они должны остаться дома, сообщить об этом руководству и вызвать скорую помощь или врача из поликлиники.

Шаг 1. Если симптомы коронавируса проявились, когда работник находился в офисе: работодатель должен изолировать его в отдельное помещение и вызвать скорую помощь.

После этого оформить акт, что работника передали в скорую, а также приказ о недопуске на рабочее место его и всех, кто с ним контактировал.

Шаг 2. После того, как работника забрали сотрудники скорой, работодатель обязан проветрить все помещения, в которых был больной, провести дезинфекцию этих помещений и мест общего пользования, раздать работникам спиртовые салфетки для оргтехники, чтобы обработать все поверхности, которых касался сотрудник с выявленным вирусом.

В главу 25 НК специально были внесены поправки, позволяющие учесть в прочих расходах по налогу на прибыль расходы на дезинфекцию помещений, приобретение приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и иных средств индивидуальной и коллективной защиты, направленные на выполнение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований в связи с коронавирусом.

Шаг 3. Далее необходимо определить сотрудников, которые контактировали с больным коронавирусом. Их надо отправить домой на самоизоляцию и запретить допуск к рабочему месту. В территориальные органы Роспотребнадзора необходимо оперативно предоставить информацию обо всех контактах заболевшего работника COVID-19 на предприятии (Письмо Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27).

К контактным сотрудникам должны домой приехать медработники и выдать постановление об изоляции. Если этого не случилось, сотрудники должны сами обратиться в медицинскую организацию или на горячую линию Роспотребнадзора своего региона, сообщить, что они контактировали с больным коронавирусом, и сдать тест на его наличие.

В определенных случаях работодатель обязан отправить работника в медучреждение для прохождения теста на COVID-19 (Письмо Роспотребнадзора от 30.04.2020 N 02/8480-2020-24). По состоянию на начало июня 2020 г. в списке расходов для налога на прибыль не значились расходы на анализ на коронавирус. Но с учетом того, что такие расходы обоснованы и необходимы, их можно отнести к прочим обоснованным расходам (подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ).

Сотруднику с симптомами коронавируса, переданному службе скорой помощи, в медучреждении сделают тест на наличие вируса. О положительном диагнозе работодателю сообщит Роспотребнадзор.

Работнику с выявленным коронавирусом выдадут листок временной нетрудоспособности по болезни. После выписки работник принесет бумажный листок нетрудоспособности или номер электронного документа.

Учет рабочего времени для листка нетрудоспособности по коронавирусу ведется как для обычного больничного, до конца года выплаты по нему за месяц не зависят от трудового стажа и должны быть не ниже федерального МРОТ (ст. 1 Закона № 104-ФЗ от 01.04.2020).

Рассчитать пособие по нетрудоспособности можно в программе 1С Зарплата и управление персоналом 8. Scloud предлагает воспользоваться облачным вариантом этой программы. Тестовый период предоставляется бесплатно на 14 дней в полном объеме!

Если работник оформил листок нетрудоспособности в связи с коронавирусом, работодателю нужно предупредить его о невозможности работы в этот период. Пособие призвано возместить утраченный заработок, когда работник не может трудиться (ст. 183 ТК РФ, ч. 1 ст. 1.3 Закона № 255-ФЗ от 29.12.2006). Если работник продолжает трудиться и получать зарплату, пособие за счет ФСС РФ будет признано излишне выплаченным.

В случае если сотруднику с диагнозом COVID-19 не требуется госпитализация, медучреждение выдаст ему постановление об обязательной самоизоляции. Если состояние здоровья сотрудника позволяет, он может продолжить работать удаленно. В таком случае больничный оформлять не обязательно. Для того, чтобы сотрудник продолжил работать удаленно, нужно заключить с ним дополнительное соглашение и на его основании издать приказ о переводе на дистанционную работу.

У удаленного бухгалтера 1С всегда будет под рукой, если воспользоваться облачными технологиями. Зарегистрируйтесь и начните работу бесплатно!

Для предотвращения распространения коронавируса на предприятии необходимо усилить профилактические меры. Расходы на закупку антисептиков, масок, бахил, санитайзеров, дезинфицирующих средств можно учесть в общем порядке в составе материальных расходов или в составе вышеупомянутых прочих расходов (подп. 3 п. 1 ст. 254, подп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ).