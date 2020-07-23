Как в 1С настроить заполнение зарплатных платежек с кодами

1 июня 2020 вступили в силу новые правила заполнения платежных документов на выплаты физлицам. Основание: Федеральный закон № 12-ФЗ от 21.02.2019 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве».

Коды

Теперь платежки с выплатами должны быть промаркированы кодами, порядок указания которых регламентирован Указанием ЦБ № 5286-У от 14.10.2019.

Для чего нужны эти коды?

Это необходимо, чтобы банк знал, можно или нельзя с поступившей на карту суммы списывать денежные средства по исполнительному документу. Раньше у банков такой информации не было, и возникали неприятные ситуации, когда, например, все пособие по уходу за ребенком уходило в оплату долгов по исполнительному листу, хотя такого быть не должно.

Кодов всего три. Вот их значение: «1» — при переводе заработной платы и иных доходов, в отношении которых установлены ограничения размеров удержания; «2» — при переводе денежных средств, на которые не может быть обращено взыскание; «3» — при переводе денежных средств, к которым ограничения не применяются.

Код вида дохода не указывается при переводе денежных средств, не являющихся доходами, в отношении которых установлены ограничения и (или) на которые не может быть обращено взыскание.

Назначение платежа

С 1 июня 2020 в зарплатных платежках также надо указывать сумму, взысканную по исполнительному документу.

Подробности заполнения данного поля платежного поручения описаны в письме ЦБ № ИН-05-45/10 от 27.02.2020.

При переводе доходов, с которых были удержаны суммы по исполнительным документам, в реквизите «Назначение платежа» нужно указать:

символ «//»;

сочетание букв «ВЗС», то есть взысканная сумма;

символ «//„;

взысканную сумму цифрами (рубли от копеек нужно отделить знаком тире “-„, если взысканная сумма выражена в целых рублях, то после знака тире “-» указывается «00»);

символ «//».

Например, при удержании алиментов в размере 5 000 рублей указывается: //ВЗС//5000-00//.

1С:Бухгалтерия 8

Под новые правила заполнения платежек «заточена» не только специализированная зарплатная 1С:ЗУП, но и обычная бухгалтерская версия.

Давайте разберемся, как все настроить в 1С:Бухгалтерия 8.

Для начала разберемся с настройками. Пройдем по «маршруту» Зарплата и кадры — Настройки зарплаты — Расчет зарплаты — Начисления.

Здесь для каждого вида начисления можно выбрать соответствующий вид дохода по исполнительному производству.

Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания — это код «1» Доходы, на которые не может быть обращено взыскание (без оговорок) — это код «2» Доходы, на которые не может быть обращено взыскание (с оговорками для алиментов) — это код «3».

Проверьте, правильно ли заполнено это поле для всех видов начислений в вашей программе.

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После начисления зарплаты формируем ведомость на выплату через банк.

Зарплата и кадры — Ведомости в банк — На счета сотрудников

В нашем примере в фирме 3 сотрудника с разными жизненными ситуациями:

Кириллин — получает оклад, является плательщиком алиментов (код в платежке «1» с указанием удержания);

Леонов — получает оклад (код в платежке «1», без удержаний);

Иванова — находится в отпуске по уходу за ребенком, получает пособие (код в платежке «2»).

Если раньше вся эта троица попадала в одну ведомость, то сейчас в 1С придется формировать два таких выплатных документа.

С чем это связано? Дело в том, что на каждый код (вид дохода) формируется отдельная ведомость. А в нашем случае коды будут разные, а значит и ведомостей будет две.

Обратите внимание, что теперь в зарплатной безналичной ведомости отражается размер удержаний. Оттуда он перекочует в платежку.

После начисления зарплаты и формирования ведомости на выплату формируем зарплатные платежки. В нашем примере на каждого сотрудника будет отдельная платежка, чтобы наглядно продемонстрировать, как и где в документ вносится новая информация.

Код в платежку идет из ведомости на выплату.