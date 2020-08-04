Что Путин запланировал до 2030 года: меньше бедных, каждой семье по квартире

Цели развития России амбициозные. Тут и здоровье с благополучием населения, и успешное предпринимательство, и цифровизация, куда же без нее. Не забыли про самореализацию и безопасную среду. Но что фактически все это означает? Давайте разбираться.

Спаси и сохрани

Примерно так можно охарактеризовать первый посыл в Указе от 21 июля 2020 года.

Судите сами:

Устанавливается планка в 78 лет — такой средняя продолжительность жизни населения должна быть к 2030 году.

Бедных должно стать меньше . Вдвое. Так президент сказал. Мы уже рассказывали в цифрах, как с этим обстоит дело сейчас. И там же писали о планах до 2024 года, но...Теперь это уже стратегия 2030. Т.е. пока примерно вдвое увеличился только срок реализации проекта.

рассказывали Ставится цель увеличить долю граждан, которые систематически (т.е. регулярно) занимаются спортом до 70%. Возможно в рамках той же цели указан пункт об устойчивом приросте населения. А что, занятия поднятием демографии в стране тоже спорт!

По мнению президента детская спортивная площадка во дворе или непрофессиональная футбольная площадка в деревне стоят копейки и дают при этом хороший результат. Ему бы заглянуть на сайт госзакупок и сравнить суммы действующих контрактов с бюджетами муниципалитетов — тех самых деревень.

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Не все эти установки кажутся реальными даже другим членам правительства. К примеру, вице-премьер Татьяна Голикова с осторожностью отнеслась к прогнозам продолжительности жизни. Она подчеркнула, что нужно учитывать объективные факторы, тот же коронавирус привнес немалую смуту. Президент, кстати, согласился в вице-премьером и уточнил, что корректировать что-то можно, но все равно он ждет конкретных показателей.

Татьяна Голикова считает, что приоритет следует отдать развитию и совершенствованию системы здравоохранения, а бичом России являются по прежнему сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

Культуру в массы!

Войти в десятку стран с наивысшим качеством общего образования, а также в ТОП 10 по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования — такой настрой задает следующая национальная цель.

Планируется активнее поддерживать молодые таланты и помогать им в профориентации. Хотя стоит проблема скорее с трудоустройством. Даже если ученик понял, кем хочет стать когда вырастет, его ждет неприятный сюрприз, как в анекдоте: «Нам нужны сотрудники не старше 25 лет, но с 10-летним опытом работы!»

В процессе профориентирования, согласно Указу, не стоит забывать о волонтерстве и духовном развитии. На эти два направления также будет нацелено внимание главы государства.

Втрое планируется увеличить посещаемость культурных мероприятий. Хм, вместо Бабкиной и Кобзона на концертах станут выступать Face и Элджей (если вы их не знаете — и слава богу)? Хотя тогда и культурными мероприятиями это не назовешь.

Комфортная и безопасная среда для жизни

Звучит почти как реклама какого-нибудь курорта или района новостроек с началом сезона продаж. В это направление, в частности, вошло:

Улучшение жилищных условий минимум 5 миллионов семей ежегодно. В планах — снижение ипотеки до 8% и ниже.

Цитируя президента: «Все, что связано с повышением издержек, необоснованных издержек, и экономически необоснованного роста стоимости метра жилья, должно быть в поле нашего внимания и должно приводить к конечному результату, а именно, к таким ценам, которые были бы по карману людям. Вот о чем мы должны думать».

Увеличение объемов строительства жилых домов до 120 миллионов квадратных метров и более в год

Повышение качества дорог , связывающих между собой части агломерации (это когда некий центральный город или даже несколько связан с другими рядом находящимися городами, поселками в т.ч. и транспортной сетью).

Создание устойчивой системы обращения с отходами , когда 100% мусора будет проходить обработку, а объем отходов, направляемых на полигоны, снизится вдвое, как загрязняющие выбросы, которые плохо влияют на экологию.

Прямо пунктик какой-то насчет двукратного увеличения, хорошо хоть с продолжительностью жизни такого нет, а то тянуть бы нам лет до 140 и пенсия только при достижении столетнего юбилея.

МСП будет больше

Да, вот оно самое интересное — что там с предпринимательством? Итак, чем порадует нас будущая десятилетка:

Рост экспорта (исключая энергоресурсы и сырье) на 70% по сравнению с 2020 годом. Для экспортеров готовят систему «Единое окно» в сотрудничестве со «Сбербанком» .

Увеличение числа тех, кто занят в малом и среднем предпринимательстве, включая самозанятых, до 25 миллионов человек.

Это при том, что, к примеру, в Москве в 2019 году количество занятых в этой сфере сократилось на 5%. Причина в высоких расходах небольшого бизнеса — новые кассы, маркировка, в розничной торговле — конкуренция со стороны торговых сетей.

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Цифровизация всея страны

Указом в качестве последней национальной цели указана «Цифровая трансформация». Под ней подразумевают увеличение:

услуг, предоставляемых онлайн, до 95% к 2030 году;

до 97% от общего количества домохозяйств, оснащенных широкополосным (высокоскоростным) доступом к сети Интернет;

вложений в российские решения в сфере информационных технологий — в четыре раза выше по сравнению с 2019 годом.

Предполагается, что осенью этого года будет проводится тестирование единой цифровой образовательной среды. Пока мыслей перевести школьников полностью на дистанционной обучение нет, но президент считает вполне успешным опыт такой учебы во время самоизоляции. Система поможет получать достойное образование всем без исключения.

Жители многих деревень и поселков с ним не согласились бы — там нет даже сотовой связи, а интернет только где-нибудь в поселковой администрации, со скоростью как у черепахи. И совершенно не факт, что до них высокие технологии доберутся по плану — до 2030 года.

Необходимо учесть, что даже если цивилизация доберется до глубинки, то школы еще нужно будет технически переоснастить, а также подготовить учителей к работе в новом режиме. Как раз опыт карантина показал, что не все оказались способны найти общий язык с образовательными платформами, видеоконференциями.

Учителя ночами сидели за экраном компьютеров, заполняя множество форм, планов, проверяя присланные по электронной почте задания. Это ли образование будущего? Но,опять же, вице-премьер Голикова прокомментировала проект, сообщив, что материально-техническое перевооружение и подготовка педагогов тоже предусмотрено.