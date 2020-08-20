Новый порядок уплаты УСН при нарушении лимитов. Примеры расчета налога

Этим летом произошло событие, которого давно ждали компании, рискующие потерять УСН из-за несоблюдения условий по выручке или численности — был принят закон о переходном периоде.

О том, что бизнесу надо облегчить уход с УСН на обычную систему налогообложения говорили давно. Законопроект был подготовлен в конце прошлого года и появилась надежда, что он начнет действовать уже с 2020-го. Однако Госдума не торопилась с его рассмотрением. В результате закон был принят только в июле и начнет действовать с 2021 года. Те, кто теряет право на упрощенку в этом году, увы, остались в пролете.

Что сейчас с утратой права на УСН

Сейчас компании и ИП теряют право на упрощенку, если за год у них выручка превышает 150 млн рублей и (или) средняя численность работников превысила 100 человек.

Есть еще условие по основным средствам, но в этой части ничего не меняется.

Что будет с 2021 года

Появится так называемый переходный период для тех, кто превысил лимиты по выручке и численности. Упрощенку можно будет продолжать применять:

если доходы плательщика УСН превысят 150 млн рублей, но не более чем на 50 млн рублей;

если средняя численность работников превысит 100 человек, но не более чем на 30 человек.

Организация или ИП полностью потеряет право применять УСН, если выручка за год составит 200 млн рублей и более, либо численность работников превысит 130 человек. Перейти на ОСНО придется с начала того квартала, в котором произошло превышение.

Особенности переходного периода

Ставки для налогоплательщиков, уплачивающих налог с доходов, увеличивается с 6 до 8 процентов, а для налогоплательщиков, у которых объектом налогообложения являются «доходы минус расходы» — с 15 до 20 процентов.

Но самое интересное то, как будет считаться налог. В одном налоговом периоде (как известно, это календарный год) может оказаться две ставки налога — одна до превышения лимитов по выручке и численности, а вторая после. Причем применяться новая ставка (8 или 20 процентов) будет с начала того квартала, в котором произошло превышение.

Например, компания, применяющая УСН с объектом «доходы минус расходы» превысила лимит в 150 млн рублей выручки в ноябре 2021 года. Ставка 20% будет применяться с 1 октября 2021 года.

Пересчитывать налог по новой ставке с начала года не нужно. Т.е. в приведенном примере налог за 9 месяцев так и останется по ставке 15%. И только за 4 квартал надо будет считать налог по ставке 20%.

Примеры расчета налога

При объекте «доходы». Допустим, во 2 квартале превышен доход в 150 млн рублей. Считаем авансовый платеж (АП) по налогу за 1 полугодие:

НБ II кв. х 8% НБ I кв. х 6% = АП,

где НБ — налоговая база (доход за соответствующий период).

Пример: Доход в 1 квартале составил 105 млн рублей (НБ I кв.). В июне доход с начала года превысил 150 млн рублей и составил 162 млн. рублей (НБ за полугодие). Считаем налог: (162 000 000 — 105 000 000) х 8% 105 000 000 х 6% = 10 860 000

При объекте «доходы минус расходы» считаем так же, только с учетом расходов:

НБ II кв. х 20% НБ I кв. х 15% = АП,

НБ — налоговая база (доходы минус расходы за соответствующий период)

Пример: Доход в 1 квартале составил 105 млн рублей, расход 85 млн рублей. В июне доход с начала года превысил 150 млн рублей и составил 162 млн, расход равен 131 млн рублей. НБ I кв = 105 000 000 — 85 000 000 = 20 000 000 НБ II кв. = (162 000 000 — 131 000 000) — 20 000 000 = 11 000 000 Считаем налог: 11 000 000 х 20% + 20 000 000 х 15% = 5 200 000

Как же заполнять декларацию в переходный период?

ФНС придется изменить форму декларации по УСН, потому что нынешняя форма не дает возможности посчитать налог в один год по двум разным ставкам. Так что, пока ждем новую декларацию. А как только она появится, мы обязательно расскажем о том, как её заполнять.

Если в регионе установлены пониженные ставки налога по УСН, то в переходный период они не действуют. Т.е. независимо от регионального закона после превышения лимитов применяются ставки 8 или 20%.