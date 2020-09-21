Отмена заявлений для подотчетников, новые обязанности кассира и другие изменения в порядке ведения кассовых операций

На минувшей неделе ЦБ опубликовал проект поправок в свое Указание от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства». Мы изучили поправки. Рассказываем, что поменяется.

Автоматические устройства

Сейчас указание ЦБ разрешает ведение кассовых операций с применением программно-технических средств. В новой редакции вместо программно-технических средств будут фигурировать автоматические устройстве, функционирующие в автоматическом режиме без участия работника.

Прием в кассу денег, изъятых из автоматического устройства должен осуществляться по приходному кассовому ордеру. Выдача денег для загрузки в автоматическое устройство — по расходному кассовому ордеру.

Кассовая книга в обособке

По существующим сейчас правилам обособленные подразделения передают в головной офис копию листа кассовой книги. То есть кассовая книга ведется в том числе и в обособке.

По новым правилам в случае если обособленное подразделение не осуществляет хранение наличных денег и по окончании проведения кассовых операций сдает наличные деньги в кассу юрлица, то кассовую книгу такой обособке допускается не вести.

Новые обязанности кассира

В обновленном Указании ЦБ будет прописано, что кассир при приеме наличных денег должен осуществлять контроль их платежеспособности. То есть нужно проверить, не подделка ли это.

Также в Указании уточняется, что платежеспособные банкноты и монеты обязательны к приему юрлицом, платежным агентом, банковским платежным агентом (субагентом).

Напомним, платежеспособными, в том числе являются купюры:

загрязненные;

изношенные;

надорванные;

имеющие потертости;

имеющие небольшие отверстия, проколы;

имеющие посторонние надписи;

в пятнах;

с оттисками штампов;

утратившие углы, края.

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Выдача денег по доверенности

Сейчас в Указании ЦБ описаны действия кассира при выдаче денег по доверенности. Нужно проверить:

соответствие ФИО получателя наличных денег, указанных в расходном кассовом ордере и ФИО доверителя, указанным в доверенности;

соответствие указанных в доверенности и РКО фамилии, имени, отчества доверенного лица, данных документа, удостоверяющего личность, данным предъявленного доверенным лицом документа, удостоверяющего личность.

В платежной ведомости перед подписью лица, которому доверено получение наличных денег, кассир делает запись «по доверенности». Сама доверенность прилагается к РКО.

В обновленной версии Указания ЦБ все эти нормы о выдаче по доверенности признаются утратившими силу.

Будет сказано, что кассир должен удостовериться в том, что выдача наличных денег производится лицу, указанному в расходном кассовом ордере или платежной ведомости.

То есть выдавать деньги надо человеку, на которого оформлен расходник.

Но так как получение денег по доверенности само по себе легитимно и регулируется нормами ГК, из поправок ЦБ следует, что в этом случае расходник сразу должен быть сформирован на имя доверенного лица. В этом случае кассиру не надо сверять ФИО в расходнике, доверенности и паспорте получателя. Кассир получит расходник и должен убедиться, что получатель — это тот, кто указан в документе.

Поврежденные купюры

В ЦБ пропишут правило, запрещающее кассиру выдавать деньги, имеющие одно и более из повреждений, указанных в пункте 2.9 Положения ЦБ № 630‑П.

Вот эти признаки:

загрязнение поверхности лицевой и (или) оборотной сторон, приводящее к снижению яркости изображения на 8 процентов и более;

постороннюю надпись (посторонние надписи), состоящую из двух и более знаков (символов);

посторонний рисунок (посторонние рисунки), оттиск (оттиски) штампа;

контрастное пятно (контрастные пятна) диаметром 5 мм и более;

разрыв (разрывы) края банкноты длиной 7 мм и более;

сквозное отверстие (отверстия), прокол (проколы) диаметром 4 мм и более;

нарушение целостности банкноты, заклеенное клеящей лентой;

утраченный угол (углы) площадью 32 мм2 и более;

утраченный край (края), вследствие чего размеры банкноты по длине и (или) ширине уменьшились на 5 мм и более;

частично утраченный красочный слой в результате потертости и (или) обесцвечивания.

Такие поврежденные купюры кассир должен сдать в банк.

Выдача под отчет

Сейчас деньги под отчет выдаются на основании распоряжения руководителя или заявления подотчетника, составленного в произвольной форме, на котором руководитель ставит свою визу.

Теперь заявления отменяются. Остается только распорядительный документ юрлица (ИП).

При этом по новым правилам этот документ допускается оформлять на несколько выдач наличных денег одному или нескольким подотчетным лицам с указанием фамилии (фамилий) и инициалов, суммы (сумм) наличных денег и срока (сроков), на который они выдаются.

Меняется также норма о сроке предоставления авансового отчета за выданные деньги. Сейчас он составляет 3 дня, В новой версии будет сказано, что срок устанавливается руководителем организации (ИП).

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Депонент

Сейчас в Указании ЦБ сказано, что при выдаче зарплаты по платежной ведомости кассир ставит отметку «депонировано» напротив ФИО лиц, которые не получили деньги. В итоговой строке указывается сумма фактически выданных наличных денег и сумма, подлежащую депонированию. Этот абзац в новой версии признается утратившим силу.