Грядут изменения в списке выплат, необлагаемых НДФЛ и взносами: обзор нового проекта

На минувшей неделе Правительство внесло в Госдуму 60-страничный законопроект № 1022670-7 с многочисленными поправками в НК в части реализации отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики РФ.

Среди них — изменения, которые будут интересны «зарплатным» бухгалтерам.

Предлагаем вашему вниманию обзор будущих нововведений в части освобождения некоторых выплат от НДФЛ и страховых взносов.

Выплаты «вредникам»

В пункт 1 статьи 217 НК добавят новый абзац, который гласит:

Доходы в виде выплат в денежной форме за работу с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями труда (кроме компенсационных выплат в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов) не подлежат освобождению от налогообложения на основании настоящей статьи.

Отметим, что порой налогоплательщики слишком фривольно трактовали норму НК по освобождению от НДФЛ компенсационных выплат, связанных с выполнением трудовых обязанностей, когда речь идет о работниках-вредниках.

Налоговикам приходилось пояснять, что не всякая выплата этой категории работников освобождается от НДФЛ.

Например, в письме ФНС № БС-4-3/2668 от 11.07.2019 сообщается, что доплаты к зарплате работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, не могут рассматриваться в качестве компенсаций, в связи с чем оснований для их освобождения от НДФЛ не усматривается. Об этом же говорится в письме № БС-3-11/3053@ от 02.04.2019.

Ранее в письме № 03-04-06/52245 от 25.07.2018 Минфин пояснял, что выплаты вредникам по колдоговору в дополнение к тем гарантиям, что уже установлены в ТК, не могут считаться компенсацией для целей освобождения от НДФЛ. Поэтому с таких выплат надо удерживать налог.

Есть и другие письма-разъяснения по этому вопросу.

В общем, с вопросом «относится конкретная выплата вредникам к разряду компенсаций или не относится» сейчас все непросто. По мнению работодателей, это именно компенсация, но у фискалов на этот счет может быть совсем другое мнение.

Теперь споров на эту тему поуменьшится. Прямо в статью 217 НК будет «вшита» информация про денежные выплаты вредникам.

Освобождаться от НДФЛ будет только молочная компенсация.

Если деньги платят вместо молока — НДФЛ нет, если это НЕмолоко — платите НДФЛ.

Добавим, что такая норма уже содержится в статье 422 НК. То есть все выплаты, кроме молочных, которые производятся в адрес вредников, облагаются страховыми взносами. Скоро эта норма будет фигурировать и в главе про НДФЛ.

Матпомощь в 50 000

Сейчас работодатели могут выплатить своим сотрудникам матпомощь в размере до 50 000 рублей и не облагать ее НДФЛ. Это возможно в случае, если:

у сотрудника родился ребенок;

сотрудник усыновил ребенка.

Согласно законопроекту перечень таких случаев расширится. В него добавят случай установления опеки над ребенком.

Таким образом власти приводят в соответствие нормы статьи 217 НК по НДФЛ и статьи 422 НК о страховых взносах.

Сейчас пока матпомощь по случаю опеки над ребенком упомянута как необлагаемая для целей страховых взносов, а вот в части НДФЛ этот случай был за бортом необлагаемого списка. Новый законопроект исправляет эту ситуацию.

По-прежнему у работодателя на выплату необлагаемой матпомощи будет один год после наступления этих трех случаев.

Напомним, что выплата такой матпомощи — это добрая воля работодателя.

Верно рассчитать зарплату, налоги и взносы, вести учет других выплат в пользу работников, а также кадровый учет и делопроизводство позволяет облачный сервис 1С Зарплата и управление персоналом 8.

Проезд работников-северян в отпуск

Сейчас, как известно, не возникает НДФЛ, если работодатель оплачивает своим сотрудникам, проживающим на Крайнем Севере, а также их детям и неработающим супругам стоимость проезда в отпуск (с учетом провоза багажа).

Речь идет о проезде к месту использования отпуска и обратно в пределах территории Российской Федерации. А как быть, если сотрудник отправляется за границу?

Что касается заграничных поездок, то этот нюанс описан в статье 422 НК, где идет речь об освобождении от страховых взносов. А вот по части НДФЛ в Налоговом кодексе такой конкретики нет.

Минфин разъяснял этот вопрос, ссылаясь на Правила «проездных компенсаций», утвержденные Постановлением Правительства от 12.06.2008 № 455 (письмо № 03-04-05/22782 от 18.06.2013).

Но теперь прочь сомнения! Все будет прописано непосредственно в статье 217 НК. Норму по оплате дороги в отпуск в части НДФЛ конкретизируют. Добавляется следующий абзац:

«В случае использования отпуска за пределами территории РФ не подлежит налогообложению стоимость проезда или перелета работника и неработающих членов его семьи (включая стоимость провоза ими багажа весом до 30 килограммов), рассчитанная от места отправления до пункта пропуска через Государственную границу РФ, в том числе международного аэропорта, в котором работник и неработающие члены его семьи проходят пограничный контроль в пункте пропуска через Государственную границу РФ.»

В обновленном НК норма по освобождению от НДФЛ таких выплат северным отпускникам будет полностью соответствовать норме по освобождению этих же выплат от страховых взносов.

Выплаты медикам

Новый вид натурального дохода медиков вносится в список необлагаемых НДФЛ выплат. В статью 217 НК включат новый пункт 86:

«доходы в натуральной форме, возникающие при предоставлении работникам медицинских организаций, стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, и иным лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией во временное пользование жилых помещений и (или) питания, если такие лица обязаны, в том числе на основании актов таких организаций, выполнять возложенные на них обязанности в изолированном режиме в период введения ограничительных мероприятий в связи с новой коронавирусной инфекцией.»

Эта новая норма по доходам медиков и иже с ними в виде бесплатного крова и еды будет действовать применительно к доходам уже 2020 года.

Расходы физлиц по договору ГПХ

Сейчас от страховых взносов освобождается компенсационные выплаты, связанные с расходами физлица в связи с выполнением работ, оказанием услуг по договорам гражданско-правового характера. Об этом говорится в статье 422 НК. Это же подтверждает Минфин, например, в письме от 21.08.17 № 03-15-06/53442.

Однако зачастую организация-заказчик не компенсирует расходы физлицу, а сама оплачивает их напрямую. Например, это может быть оплата проезда физика-исполнителя.

К сожалению, в этом случае налоговики требуют платить страховые взносы.

Например, в письме ФНС № БС-4-11/27131@ от 30.12.2019 сообщается, что оплата организацией стоимости проезда и питания физлиц — исполнителей работ по договорам ГПХ не может рассматриваться в качестве компенсации издержек (расходов) указанных физлиц, поскольку в данном случае сами физлица-исполнители фактически не несут расходов по данному договору. Поэтому такие выплаты должны облагаться страховыми взносами.

Теперь это ограничение уберут из НК.

В перечне необлагаемых страховыми взносами выплат будет фигурировать суммы, выплачиваемые плательщиком на возмещение фактически произведенных и документально подтвержденных расходов физлица, связанных с выполнением работ, оказанием услуг по договорам ГПХ, а также оплата плательщиком таких расходов.

Таким образом заказчики скоро не будут облагать взносами те расходы исполнителя, которые они (заказчик) оплатили за него сами.

Полевое довольствие

С 2019 года власти ограничили размер полевого довольствия, необлагаемый НДФЛ — это 700 рублей в день.

А вот в статью 422 НК соответствующие поправки не вносились, то есть для целей страховых взносов ограничения по сумме полевого довольствия нет.

Но оно будет. В законопроекте содержится поправка, согласно которой освобождаться от взносов будет та же сумма, которая освобождается от НДФЛ. Таким образом в статьях 217 и 422 НК теперь будет заложены аналогичные формулировки относительно полевого довольствия.

Квартира по ДДУ

Срок владения квартирой, приобретенной по договору долевого участия, будут считать особым образом.

Точкой отсчета будет не дата оформления квартиры в собственность, а дата расплаты с застройщиком.

В случае продажи жилья, приобретенного по ДДУ (по договору инвестирования долевого строительства или по другому договору, связанному с долевым строительством), минимальный предельный срок владения таким жилым помещением будет исчисляться с даты полной оплаты стоимости такого жилого помещения.

Срок владения, как известно, влияет на налогообложение доходов от продажи квартиры.

Таким образом теперь люди не будут платить налог при продаже своих только-только зарегистрированных в Росреестре квартир в новостройках, если с застройщиков расчет был произведен давным-давно.

Эта полезная поправка позволит людям избежать налогообложения сделок по продаже своего нового жилья.