О том, кому на Руси жить хорошо. Или все о возмещении НДС

Налоги существуют почти столько же, сколько существует государство. Это понятно и логично: любому государству нужны денежные средства, которые оно собирает со своих «подданных» — налогоплательщиков. То есть, по общему правилу налогоплательщик государству платит налоги, а государство эти самые налоги тратит.

Но, оказывается, бывает и наоборот: государство платит налогоплательщику налоги, а он может их потратить. И речь пойдет не о случае, когда переплатили налог в бюджет. Можно получить возврат налога, не потратив при этом ни копейки. Сказка? А вот и нет!

Итак, что же это за налог такой и как можно получить деньги на расчетный счет?

Это налог на добавленную стоимость — самый нелюбимый многими бухгалтерами налог. Но, как говорится, любые неприятности компенсируются количеством денежных знаков.

Механизм уплаты НДС в бюджет следующий: если сумма исчисленного с реализации налога больше, чем получили от поставщиков, то разницу надо уплатить в бюджет. Соответственно, если начисленного налога будет меньше, чем «входящего», то настал ваш звездный час — разницу можно вернуть из бюджета. И если поставщики «добрые дяди и тети» и дали вам отсрочку по оплате приобретенных у них товаров, работ, услуг, то чудо свершилось: государство вернет вам налог, а вы еще не потратили ни рубля!

Такие замечательные мгновения в жизни может испытать каждый налогоплательщик НДС в следующих случаях:

купили дорогостоящее оборудование, основное средство или большую партию товаров. НДС по ним можно сразу взять к налоговым вычетам. И если в налоговом периоде всю партию товаров не удалось продать, то сумма налогового вычета превысит сумму начисленного НДС.

изготавливает продукцию, которая облагается по ставке НДС 10%, а сырье и материалы для этой продукции приобретает по 20%. В такой ситуации начисленный НДС также может оказаться меньше полученного.

реализует товар на экспорт и применяет ставку НДС в размере 0%. А поставщики предъявляют НДС по ставкам 20 % и (или) 10%. Здесь вообще каждый квартал можно получать кайф — начисленного НДС никогда нет, а есть только вычеты.

Для пополнения расчетного счета за счет государства путем возмещения НДС есть два пути:

Долгий . Это обычный (общий) путь — возмещение НДС осуществляется по итогам камеральной проверки (ст. 176 НК РФ); Быстрый . Возмещение налога можно получить в заявительном порядке при определенных обстоятельствах до завершения камеральной проверки (ст. 176.1 НК РФ).

Но, как говорится, скоро сказка сказывается, но не скоро дело делается. Быстрым путем не все могут пойти, так как нужны «определенные обстоятельства». Поэтому в основном налогоплательщики идут по первому пути Соответственно, дорога по первому пути широкая и прямая, а по второму пути — маленькая и извилистая.

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Как получить возмещение

Все начинается с нее — с декларации по НДС. Чтобы заявить о своих притязаниях к бюджету сначала нужно заполнить декларацию и сдать ее в налоговую инспекцию.

Вместе с декларацией также предоставляется заявление на возврат НДС с указанием реквизитов своего расчетного счета. Честно говоря, не обязательно подавать заявление вместе с отчетом, но так срок ожидания будет короче.

Светлана: «Получив декларацию по НДС на возмещение из бюджета у проверяющих возникает сложный период, который можно поделить на: стадию отрицания — такого не может быть, ведь это налогоплательщик должен платить налоги государству, а не наоборот, стадию гнева — как так, когда вся страна платит налоги, этот налогоплательщик решил забрать их у государства, на стадию принятия — раз есть такое право у налогоплательщика, то ничего не поделаешь.»

На практике встречается еще одна стадия: торг. Это когда налоговый инспектор пытается договориться с налогоплательщиком убрать «лишние» вычеты по НДС и как все заплатить налог в бюджет. Но не стоит идти на поводу устных требований проверяющего. Если декларация по НДС заполнена верно и вы уверены в своих поставщиках (в его счетах-фактурах),то отступать не стоит.

Перед принятием решения о возврате НДС налоговый орган проведет камеральную проверку декларации. Обычно она длится до 2-х месяцев, в отдельных случаях срок может быть увеличен до 3-х месяцев.

В течение всего срока камеральной проверки налогоплательщику не стоит расслабляться, потому что:

проверяющие могут направить налогоплательщику требование о предоставлении документов и пояснений по декларации, так как государство должно убедиться, что передаст деньги в руки законопослушному налогоплательщику (п. 3 ст. 88 НК РФ).

Следует помнить, что если вы торгуете на экспорт, то документы на подтверждение ставки НДС в размере 0% нужно предоставить одновременно с декларацией.

налоговики могут прийти в гости и произвести осмотр вашего помещения, если в ходе проверки будут выявлены несоответствия.

Наконец все позади и проверка не выявила нарушений. Еще 7 дней подождать, пока руководитель налоговой инспекции примет положительное решение о возмещении налога, и еще 5 дней пока казначейство перечислит денежные средства.

Это при условии, что вы подавали заявление на возврат вместе с декларацией. Если же такое заявление было предоставлено уже после принятия решения о возмещении, то деньги вы получите через месяц после его подачи (п. 11.1 ст. 176 НК РФ).

Также нужно помнить, что прежде чем перечислить сумму НДС на расчетный счет налоговый орган в первую очередь погасит долги перед бюджетом (если они есть) и уже потом перечислит то, что осталось.

Если что-то пошло не так

В пути к заветной цели случаются и неприятности.

Если налоговый инспектор найдет нарушения при заполнении декларации по НДС, то срок получения заветного решения о возмещении налога значительно увеличится. А в некоторых случаях можно вообще вместо решения о возврате налога получить решение о привлечении к ответственности за налоговые правонарушения.

При выявлении нарушений составляется акт налоговой проверки. На него можно подать возражения, которые вместе с материалами проверки рассматриваются руководителем налогового органа. По результатам рассмотрения налоговый орган может вынести решение:

о полном отказе в возмещении НДС;

о частичном возмещении НДС и частичном отказе в возмещении НДС.

И если во втором случае вы получите хотя бы часть заявленной суммы (пусть даже ждать придется около 5-ти месяцев), то в первом случае налоговики «отыграются» на вас по полной программе.

Так как право на налоговые вычеты не подтвердилось, то значит остался только начисленный НДС. Соответственно, его нужно было уплатить в бюджет еще в самом начале пути — когда подавалась декларация. И так как уплаты не было, то налоговый орган доначислит саму сумму налога, а также предъявит штраф и пени.

Светлана: «В такой ситуации экспортеры находятся в более выгодной ситуации: если у них в декларации будут отражены только экспортные операции, то у них не будет начисленного НДС. И отказ в налоговых вычетах по НДС просто оставит неприятный осадочек на душе — ведь счастье было так близко.»

Подобные отказы могут случиться если организации имеют отношения с неблагонадежными поставщиками. Например, поставщик счет-фактуру выставил, а в своей книге продаж не отразил. Или еще хуже — вообще не сдал декларацию по НДС. Налоговикам проще отказать вам в вычете по НДС, чем искать такого нерадивого налогоплательщика. Еще и вас виноватыми сделают, дескать, надо проверять с кем заключаете договора.

Светлана: «Также не стоит обращаться к фирмам, которые „торгуют бумажным НДС“. Мало того, что вы им заплатите деньги за такую „медвежью“ услугу. Так потом еще заплатите и государству налог, пени, штраф, и репутацию свою потеряете.»

Часто проблемы с возмещением возникают из-за ошибок в реквизитах или невнимательного выбора контрагентов.

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А можно быстрее?

По второму быстрому пути возмещения НДС могут пойти только:

крупные налогоплательщики — организации, которые пополнили бюджет за три предыдущих года на сумму не менее 2 млрд. рублей за счет уплаты налога на прибыль, акцизов, НДС и НДПИ,

резиденты ТОСЭР (территорий опережающего социально-экономического развития) или свободного порта Владивосток, но при этом они должны предоставить поручителей. В таком качестве может выступить управляющая компания территории или порта,

налогоплательщики, предоставившие поручительство или банковскую гарантию. Поручитель аналогично крупнейшему налогоплательщику, должен перечислить в бюджет не меньше 2 млрд налогов за последние три года, а гарантирующий банк — иметь УК в размере от 1 млрд руб.

Теперь понятно, почему дорога по второму пути такая узкая? Просто по ней мало кто ходит.

Для таких VIP-налогоплательщиков срок возврат НДС из бюджета не превышает 15 дней. И им не требуется ждать окончания камеральной проверки. Все происходит очень быстро: на каждый этап дается 5 дней. После сдачи декларации — предоставление заявления об ускоренном возврате, затем — принятие налоговиками решения и, наконец, казначейство перечисляет деньги.

При этом камеральная проверка декларации не отменяется. И если деньги из бюджета будут получены необоснованно их не только потребуют вернуть обратно, но еще и взыщут проценты по двойной ставке рефинансирования.

Светлана: «Если вы не готовы к испытаниям, перечисленным выше, и ваше спокойствие дороже всех обещанных золотых гор, то можно изменить декларацию так, чтобы в ней не было сумм к возмещению из бюджета. Для этого достаточно просто перенести часть налоговых вычетов на следующие налоговые периоды. Использовать такой вычет можно в течение 3-х лет после принятия на учет товаров, работ, услуг (п. 1.1 ст. 172 НК РФ).»

А еще быстрее?

Ну а для тех, кто не боится трудностей, есть и приятная новость: налоговая служба готовит пилотный проект по сокращению сроков возмещения НДС до одного месяца.

Проверка декларации будет проводиться в 2 этапа:

первые 10 дней со дня предоставления декларации будут проверять отсутствие ошибок и несоответствий с данными, имеющимися у налогового органа, следующий месяц будут выяснять соответствие критериям для получения права на ускоренный возврат налога. Такое право получат налогоплательщики:

которые ранее не применяли заявительный порядок возврата НДС,

относятся к группе низкого и среднего риска,

у которых 50 % контрагентов по НДС были заявлены и проверены в предыдущем налоговом периоде,

у которых более 80% контрагентов имеют по классификации ФНС низкий или средний риск.

которые ранее заявляли возмещение НДС и налоговый орган возместил более 70% от заявленной суммы;

у которых сумма налогов, уплаченных за три предшествующих года, превышает заявленную к возмещению сумму.

Ложка дегтя в бочку меда: если налоговики поймут, что возместив НДС через месяц они ошиблись, то налогоплательщику грозит выездная налоговая проверка.