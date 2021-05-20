Нелицензионная 1С: лайфхак для экономии или головная боль?

Сложно представить себе предпринимателя, который не стремился бы тратить меньше. Экономия – неотъемлемая часть бизнеса, и сокращать расходы на рабочие процессы – правильная стратегия.

Не секрет, что с целью снижения расходов люди часто пользуются неофициальным программным обеспечением. Кажется: зачем платить за то, что можно совершенно бесплатно найти в Сети, приложив немного усилий? Но что в итоге вы получаете: экономию или проблемы с законом? Разберемся.

Чем грозит использование нелицензионного ПО?

Для начала разберемся, что будет за использование такого ПО. Авторское право защищает программы от несанкционированного использования. Ответственность за установку контрафакта может быть очень серьезной, вплоть до уголовной.

Конечно, в большинстве случаев разработчики 1С даже не подозревают о том, что какая-то фирма нарушила их авторские права. Но если в дело оказывается вовлеченной полиция, то вполне может дойти до гражданских исков на нешуточные суммы до пяти миллионов рублей. Особо «кровожадные» правообладатели могут пойти и дальше. Помимо денежных взысканий, закон предусматривает прекращение деятельности фирмы, если этой меры требует истец.

Существенно, не правда ли? И это – меры наказания только за установку пиратской программы, даже без доказанных фактов ее применения!

Как можно попасться?

Резонный вопрос: кто и как узнает, что вы используете пиратские программы?

Первоначально надзорные органы проводят предварительное расследование, в ходе которого проверяемой компании направляется запрос по поводу того, какое оснащение она применяет. Здесь и кроется опасный момент. После такого запроса уже не получится доказать, что руководство не в курсе того, на чем работает его бухгалтерия. Полиция может спокойно предъявлять организации обвинение по уголовной статье с максимальным наказанием. При этом нарушителя классифицируют как группу лиц или должностное лицо, а для них наказания весьма серьезны.

Откуда полиция может узнать о том, что вы установили взломанный софт? Она может обнаружить это самостоятельно, а также получить сведения из различных источников и от самих правообладателей.

Вы удивитесь, но в реальности поводов к началу расследования бывает множество:

заявление от обиженного сотрудника,

недоброжелателя-конкурента,

а также от специально созданной организации, призванной защищать права авторов в нашей стране.

Так, за 1С «присматривает» Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов. На их сайте любой посетитель может оставить анонимную заявку о нарушении.

Резюме

Естественно, каждому известны ситуации, когда какая-то фирма просто скачивает взломанную программу с торрентов и спокойно на ней работает. Но, как видим, спокойствие это относительное – если дать органам повод вмешаться в ваши дела, можно получить серьезное административное или уголовное наказание.

Решение – купить лицензию. Вместе с официальной 1С предприниматель/юридическое лицо приобретает не только правовую защищенность.

✔ Отсутствуют проблемы с поддержкой, в которую нет возможности обратиться при использовании пиратской продукции.

✔ Лицензионные обновления устанавливаются автоматически. Не приходится постоянно искать ломаные версии по неблагонадежным сайтам.

✔ Исключаются риски «поймать» вредоносные вирусы, которые нередко бывают вшиты в контрафактные программные пакеты.

Для экономии на продуктах 1С существуют легальный способ – арендовать программу. «СервисКлауд» предоставляет конфигурации для разных отраслей бизнеса и скидки на 1С.

Компании, которые нацелены работать и получать прибыль долгое время, обычно соблюдают законы – пожалуй, это оптимальный способ юридической защиты. Лучше не играть с огнем, чтобы однажды не поплатиться за это деньгами и свободой.

А вы что думаете по этому поводу?