Как сэкономить на налогах: 4 простых способа

Сократить налоговые отчисления – вполне понятное желание любого бизнесмена. Вот только используемые для достижения этой цели методы далеко не всегда легальны и безопасны для компании. Можно ли снизить суммы налогов без рисков? Расскажем о законных способах уменьшить сборы.

Правильный выбор системы налогообложения

К выбору налогового режима нужно подойти ответственно. Ориентироваться необходимо на вид деятельности, объем прибыли, количество сотрудников и размеры торговых площадей.

Воспользуйтесь калькулятором выбора системы налогообложения

Юридические лица ограничены несколькими режимами. Они могут выбрать упрощенную или общую систему налогообложения, если принимают к вычету налог на добавленную стоимость, или не проходят по условиям. Есть еще возможность работать по ЕСХН, если организация занимается сельскохозяйственной деятельностью.

Индивидуальным предпринимателям доступны самозанятость, патент (ставка 0-4-6 процентов), общий или упрощенный налоговый режим. Нужно убедиться, что деятельность подходит под выбранную систему налогообложения, при необходимости – сменить на менее убыточную.

При регистрации ИП или юридического лица всем компаниям автоматически устанавливается режим ОСНО – самый затратный по налогам и трудоемкий в плане сдачи отчетности.

Если вы хотите работать по другой системе налогообложения, подайте заявление на переход, когда будете регистрироваться.

Помните: для перехода на УСН необходимо подать заявку не позднее 30 дней с начала открытия бизнеса. В противном случае он будет применяться только с 1 января следующего года!

Воспользуйтесь нашей сводной таблицей систем налогообложения:

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Уменьшение налога на страховые взносы

Процедура доступна индивидуальному предпринимателю, работающему по упрощенной схеме «доходы». По статье Налогового кодекса № 346.21, пункт 3.1 налог можно снизить до 0% для ИП без работников и до 50 процентов, если есть наемные сотрудники.

Можно уменьшить следующие налоги:

взносы во внебюджетные фонды с выплат сотрудникам,

пособия по нетрудоспособности,

некоторые выплаты на добровольное страхование сотрудников на случай нетрудоспособности.

Уменьшение НДС

Налог на добавленную стоимость касается любого товара или услуги и рассчитывается, исходя из разницы между его себестоимостью и продажной ценой. Он достигает 20%. Существует несколько способов его уменьшить.

Привлечь обратного агента в торговую схему (для УСН). Тогда сумма прибыли разбивается на две – по договору агента и договору поставки. При этом официально снижается размер дохода, а с ним и НДС.

От уплаты НДС освобождаются компании, чья прибыль за три месяца составила меньше двух миллионов рублей. Это правило не действует, если применяется ЕСХН, если фирма импортирует или продает подакцизные товары.

Налоговые каникулы

Практику налоговых каникул планировалось использовать до текущего года, но послабление продлили до 2024 года. Нулевая налоговая ставка действует в определенных регионах РФ. Ей можно пользоваться в течение двух лет непрерывно. Попроситься «на отдых» можно у налоговых органов, отталкиваясь от местных законов. Уточним, кому положена нулевая налоговая ставка.

Индивидуальным предпринимателям на упрощенной схеме или патенте.

Тем, кто работает в сфере услуг, в научной, производственной или социальной сфере и получает в них не менее 70% всего дохода.

Итог

Как не платить лишнего? Задуматься об экономии стоит еще на этапе организации бизнеса. При открытии ИП или фирмы внимательно проанализируйте все системы налогообложения, которые подходят вам по сфере, величине штата, примерной прибыли. Уточните, какие региональные программы по снижению налогов действуют в вашем городе.

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Пользуйтесь легальными способами сокращения налогов, чтобы не платить штрафы. Ведь суммы взысканий достигают 500 000 рублей. А при нарушениях в особо крупных размерах грозит уголовная ответственность.

Каким образом экономите на налогах вы? Насколько существенной получается разница? Какие еще способы вам известны?