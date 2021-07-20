Система прослеживаемости для УСН: что изменится?

С июля 2021 года в России на постоянной основе начала действовать национальная система прослеживаемости товаров. Что в связи с этим изменится в деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей на упрощенной системе налогообложения? Их ждет новая отчетность, переходный период и регламенты электронного документооборота.

Электронный документооборот

Компании на УСН должны присваивать прослеживаемым товарам регистрационные номера, отмечать в документации их реквизиты и отчитываться обо всех операциях с ними перед налоговой службой. Все это осуществляется с помощью ЭДО, в котором отражается:

информация об экспорте и импорте прослеживаемых товаров,

присвоенный регистрационный номер партии, или РНПТ,

данные о выдаче покупателям документов, подтверждающих реализацию или отгрузку,

отчеты по операциям с прослеживаемыми товарами.

Как присвоить товару РНПТ? Если партия ввозится из страны, которая является участником Евразийского экономического союза (Кыргызстана, Казахстана, Армении, Беларуси), то регистрационный номер получают через сервис налоговой инспекции или непосредственно в ИФНС по запросу с уведомлением о ввозе (его нужно направить в течение пяти дней после поступления). Можно также присвоить номер партии в программе 1С в меню «Отчеты» – «Помощник получения РНПТ». Если товар поступил не из страны-участника ЕАЭС, то РНПТ вы присваиваете сами по номеру таможенной декларации и порядковому номеру ввозимого товара в ней. Это касается не только новых закупок, но и наименований, не реализованных до 1 июля 2021 года, и, включенных в список прослеживаемых товаров.

Новые передаточные документы

Организации и индивидуальные предприниматели на УСН не платят НДС, поэтому вместо счетов-фактур они обязаны предоставлять при покупке универсальные передаточные документы.

УПД – комбинация первичного передаточного документа и счета-фактуры. Бланк можно разработать самостоятельно. В нем обязательно фиксируются:

РНПТ,

единицы измерения товара,

число реализуемых товаров в этих единицах.

Если товар поступил не из участника ЕАЭС, то нужно добавить в УПД страну происхождения и регистрационный номер таможенной декларации.

УПД передаются только в электронном виде и подтверждаются усиленной квалифицированной электронной подписью. В бумажном виде предоставлять универсальные передаточные документы компания может только самозанятым, а также физическим лицам, которым товар передается не для предпринимательских целей.

Новая отчетность

Отчеты об операциях с прослеживаемыми товарами следует сдавать в ИФНС ежеквартально, не позднее двадцать пятого числа следующего квартала. В отчетности обязательно отражаются:

данные о приобретении и реализации прослеживаемых товаров (в том числе через посредников);

данные о получении и передаче товаров в случаях, не связанных с коммерческой деятельностью;

данные о прекращении и возобновлении прослеживаемости товаров, кроме вывоза на территорию страны-участника ЕАЭС.

Как формировать отчетность в продукте «1С: Бухгалтерия»?

В программу добавлен новый регистр «Операции с прослеживаемыми товарами», на основании которого выводится отчетность в меню «Регламентированные отчеты». Учет ведется в пункте «Приобретение и реализация прослеживаемых товаров». Для этого предварительно нужно добавить позиции в разделе «Справочники» – «Номенклатура» - Прослеживаемый товар».

Сколько продлится переходный период?

Переход ИП и организаций на УСН на новую систему по распоряжению ФНС (письмо от 30.06.2021 № ЕА-4-15/9208@) займет один год. В течение этого срока компании не будут штрафовать за нарушения в сфере операций и отчетности с прослеживаемыми товарами.