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Секреты 1С, которые должен знать любой бухгалтер

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Основное время бухгалтера занимают одни и те же каждодневные операции. Их невозможно выбросить из рабочего процесса, но можно существенно сократить за счет нескольких приемов из программы 1С. Они известны не всем, но позволяют облегчить бухгалтерскую рутину.

  1. Суммируем ячейки. Это можно сделать в несколько кликов: с зажатым «Ctrl» выделяем левой кнопкой мыши нужные клетки, и сумма чисел в них отобразится на панели инструментов.
  2. Пользуемся «живым» поиском. Удобная функция, к сожалению, многими недооцененная. Ищет любую информацию во всех справочниках и документах.
  3. Заполняем данные о контрагентах. Не нужно пытаться вспомнить, как точно именуется какая-либо фирма-партнер. Начните набирать любое слово из названия, и система сама найдет всех подходящих контрагентов.
  4. Выносим часто используемые кнопки в шапку. В шапку списка или документа можно добавить самые востребованные функции. Для этого переходим в меню «Еще»-«Изменить форму»-«Командная панель» и отмечаем галочкой нужную кнопку. Чтобы отменить изменения, нажимаем «Установить стандартные настройки» в подменю «Изменить форму».
  5. Распечатываем сразу несколько документов. Для этого нужно нажать «Ctrl» и выбрать документы для печати (для выбора всех документов в группе — комбинация кнопок «Ctrl» «A»), а затем нажать значок распечатки на панели управления.
  6. Печатаем таблицу из документа. Для этого кликаем в панели управления на «Все действия»-«Вывести список» и выбираем колонки для печати, а затем жмем на значок принтера.
  7. Увеличиваем высоту строки. Чтобы удобнее было набирать и читать текст в ячейках справочников, можно расширить их в одно нажатие. Это можно сделать на панели в меню «Все действия»-«Изменить форму»-«Свойства элемента формы»-«Высота».
  8. Расширяем столбцы. Также для удобства можно «растянуть» ширину колонок в документах, чтобы надписи в них был видны целиком. Для этого при нажатой клавише «Ctrl» нужно перетащить границу колонки на нужное расстояние или два раза щелкнуть по ней кнопкой мыши.
  9. Сохраняем персональные печатные формы. Сохранить форму и пользоваться ей можно, создав нужный документ и нажав на панели управления значок дискеты. Система предложит выбрать нужный формат.

 

Уважаемые коллеги, какие еще малоизвестные функции в конфигурациях 1С помогают сделать работу проще и быстрее? Какими сервисами для эффективности бухгалтерской работы вы пользуетесь? Поделитесь в комментариях своими находками.

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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