Секреты 1С, которые должен знать любой бухгалтер

Основное время бухгалтера занимают одни и те же каждодневные операции. Их невозможно выбросить из рабочего процесса, но можно существенно сократить за счет нескольких приемов из программы 1С. Они известны не всем, но позволяют облегчить бухгалтерскую рутину.

Суммируем ячейки . Это можно сделать в несколько кликов: с зажатым «Ctrl» выделяем левой кнопкой мыши нужные клетки, и сумма чисел в них отобразится на панели инструментов. Пользуемся «живым» поиском . Удобная функция, к сожалению, многими недооцененная. Ищет любую информацию во всех справочниках и документах. Заполняем данные о контрагентах . Не нужно пытаться вспомнить, как точно именуется какая-либо фирма-партнер. Начните набирать любое слово из названия, и система сама найдет всех подходящих контрагентов . Выносим часто используемые кнопки в шапку . В шапку списка или документа можно добавить самые востребованные функции. Для этого переходим в меню «Еще»-«Изменить форму»-«Командная панель» и отмечаем галочкой нужную кнопку. Чтобы отменить изменения, нажимаем «Установить стандартные настройки» в подменю «Изменить форму». Распечатываем сразу несколько документов . Для этого нужно нажать «Ctrl» и выбрать документы для печати (для выбора всех документов в группе — комбинация кнопок «Ctrl» «A»), а затем нажать значок распечатки на панели управления. Печатаем таблицу из документа . Для этого кликаем в панели управления на «Все действия»-«Вывести список» и выбираем колонки для печати, а затем жмем на значок принтера. Увеличиваем высоту строки . Чтобы удобнее было набирать и читать текст в ячейках справочников, можно расширить их в одно нажатие. Это можно сделать на панели в меню «Все действия»-«Изменить форму»-«Свойства элемента формы»-«Высота». Расширяем столбцы . Также для удобства можно «растянуть» ширину колонок в документах, чтобы надписи в них был видны целиком. Для этого при нажатой клавише «Ctrl» нужно перетащить границу колонки на нужное расстояние или два раза щелкнуть по ней кнопкой мыши. Сохраняем персональные печатные формы . Сохранить форму и пользоваться ей можно, создав нужный документ и нажав на панели управления значок дискеты. Система предложит выбрать нужный формат.

Уважаемые коллеги, какие еще малоизвестные функции в конфигурациях 1С помогают сделать работу проще и быстрее? Какими сервисами для эффективности бухгалтерской работы вы пользуетесь? Поделитесь в комментариях своими находками.